Hamilton ajoi Brasiliassa voittoon kymmenennestä ruudusta.

Formula 1:n Brasilian gp:n voittanut Lewis Hamilton sai kilpailun tuomaristolta sakot turvavyön käyttöä koskevan säännön rikkomisesta, kertovat muun muassa englantilainen Autosport-sivusto ja Sky Sports verkkosivuillaan.

Sky Sportsin mukaan kyse on kunniakierroksella sattuneesta tapauksesta. Hamilton otti itselleen Brasilian lipun ja sitä ottaessaan irrotti turvavyönsä. Turvavyön irrottaminen on F1-säännöissä kielletty. Vyön saa irrottaa vasta, kun auto on pysäytetty varikolle.

Hamilton sai tapauksesta 5 000 euron sakon. Lisäksi tuomaristo määräsi Hamiltonille vuoden 2022 loppuun ulottuvan 20 000 euron ehdollisen rangaistuksen, joka astuu voimaan mikäli hän syyllistyy uudestaan vastaavaan rikkomukseen.

”Auton numero 44 kuljettaja Lewis Hamilton irrotti turvavyönsä kilpailun päättymisen jälkeisellä kierroksella”, tuomariston lausunnossa sanotaan.

”Vaikka tuomaristo suhtautuu myötätuntoisesti haluun juhlia, on perustavanlaatuisen vaarallista irrottaa turvavyö, kun auto on vielä liikkeellä. Hitaatkin nopeudet ovat näissä autoissa erittäin nopeita vyöttömille kyydissä olijoille.”

Hamiltonin viikonloppu Brasiliassa on ollut rangaistusten täyteinen. Ensin hänelle vaihdettiin moottori, mikä tiesi viiden lähtöruudun rangaistusta kilpailuun. Sen jälkeen Hamilton hylättiin aika-ajoista sääntöjen vastaisen takasiiven takia, mikä johti siihen, että Hamiltonin piti lähteä lauantain sprinttikisaan viimeisestä ruudusta. Sunnuntain kisaan Hamilton starttasi kymmenennestä ruudusta.

Kisan aikana Hamilton joutui ajamaan ulos radalta, kun Max Verstappen ei jättänyt tilaa ohitukseen. Myös Verstappen peitti tilanteen niin, että ajautui ulos. Mercedes kyseenalaisti ratkaisun kisan radioliikenteessä jo kilpailun aikana. Hamilton onnistui ohituksessa myöhemmin ja ajoi kisan voittoon.