Suomen selviäminen MM-karsintojen seuraavaan vaiheeseen on joukkueen omissa käsissä. Jatkokarsinnan 12 joukkueesta MM-kisoihin etenee kolme joukkuetta.

Suomi on pelannut itsensä hyvään asemaan ennen MM-karsintojen lohkovaiheen päätösottelua Ranskaa vastaan.

Suomen miesten jalkapallomaajoukkue kohtaa MM-karsintojen lohkovaiheen viimeisessä ottelussa Ranskan Helsingissä tiistaina, ja paikka jatkokarsinnoissa voi irrota monella eri tuloksella.

Jos Suomi voittaa, lohkon kakkossija ja paikka jatkokarsinnoissa on selvä. Jos voittoa ei irtoa, pitää Huuhkajien toivoa, että Ukraina ei voita Bosnia ja Hertsegovinaa samaan aikaan vieraskentällä.

Jos Ukraina voittaa Bosnia ja Hertsegovinan maalilla, pitää Suomen venyä ainakin tasapeliin ja tehdä yhtä monta maalia kuin Ukraina. Jos Ukraina voittaa yli yhdellä maalilla, pitää Suomenkin voittaa.

Lohkon kakkossija on kuitenkin vasta ensimmäinen askel kohti Qatarin MM-kisoja. Jäljellä olisi kaksi isoa ottelua, jotta historiallinen kisapaikka irtoaisi.

Tällaiset ovat MM-jatkokarsinnat:

Mukana on kymmenen MM-karsintojen lohkokakkosta ja kaksi joukkuetta Kansojen liigasta. Itävalta on varmistanut paikkansa jatkokarsinnoissa Kansojen liigan menestyksen perusteella. Toiseksi joukkueeksi on tarjolla Tšekki.

12 joukkuetta jaetaan arpomalla kolmeen neljän maan ryhmään. Näissä kolmessa ryhmässä pelataan jokaisessa yksiosaiset välierät ja finaali. Finaalien voittajat etenevät MM-kisoihin, eli yhteensä jatkokarsinnoista MM-nurmille pääsee kolme joukkuetta.

Jatkokarsintojen välierissä kotijoukkueet määrittyvät lohkovaiheen menestyksen perusteella. Jos Suomi selviää jatkokarsintoihin, pelaa se välierän vieraskentällä.

Karsintafinaalien isännät arvotaan, eli Huuhkajat voisivat päästä pelaamaan ratkaisevan ottelun Olympiastadionille.

Jatkokarsintojen otteluparit arvotaan 26. marraskuuta. Jatkokarsintojen välierät pelataan 24. ja 25 maaliskuuta ja karsintafinaalit 28. ja 29. maaliskuuta 2022.

Sunnuntain jälkeen varmoja kotijoukkueita ovat Portugali ja Venäjä. Varmoja vierasjoukkueita ovat puolestaan Pohjois-Makedonia ja Itävalta.

Kakkospaikkansa ovat lisäksi varmistaneet Ruotsi ja Skotlanti. Myös Puolan kakkossija on käytännössä varma.

Lohkokakkosten keskinäiseen pistevertailuun ei lasketa mukaan lohkojumboilta otettuja pisteitä kuuden joukkueen karsintalohkoissa.

Lohkokakkoset ja kakkosiksi tarjolla olevat joukkueet ennen viimeisiä otteluita:

Lohko A: Portugali

Lohko B: Ruotsi

Lohko C: Italia (15 pistettä) ja Sveitsi (15)

Lohko D: Suomi (11), Ukraina (9)

Lohko E: Wales (14), Tšekki (11)

Lohko F: Skotlanti

Lohko G: Hollanti (20), Turkki (18), Norja (18)

Lohko H: Venäjä

Lohko I: Puola

Lohko J: Pohjois-Makedonia

