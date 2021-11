Lupaavien junioripelaajien pottiin kertyi suurempi summa kuin koskaan aikaisemmin.

Laatuauto Porschen vanteeseen rakennettu kello rikkoi perinteisen Tennisgaalan kaikki huutokauppaennätykset viime perjantaina.

Tennisgaala järjestettiin 15. kertaa ja tarkoitus on juhlia kauden päättymistä ja kerätä rahaa nuorille lupaaville pelaajille.

Nelinpelitunti Harri Heliövaaran ja britti Lloyd Glasspoolin kanssa huutokaupattiin 6 000 eurolla. Eräänlainen ennätys sekin, kun usein aikaisemmissa gaaloissa kaksinpelituntien hinnat suomalaishuippujen kanssa ovat liikkuneet noin kolmessa tuhannessa eurossa.

Puolen vuoden jäsenyys kahdelle hengelle Jätkäsaareen tulevaan Royal centeriin nousi 10 000 euroon. Isoa urheilukokonaisuutta ei vielä ole, mutta rakennuksen pitäisi nousta vuonna 2023.

Porschen vannekellosta tuli illan menestys. Kauppaneuvos Harri Broman kisasi kellosta K-auton edustajien kanssa ja loppusumma nousi 30 000 euroon.

”Kyseessä oli hyväntekeväisyyshuutokauppa. Tuote ei ollut oleellinen, vaan oleellista oli hyväntekeväisyysosio eikä suinkaan se kello”, Broman sanoi HS:lle ensimmäisenä arkipäivänä gaalan jälkeen.

Broman sanoi hauskassa kiitospuheessaan, että ”jos hän joskus saa kutsun K-auton edustustiloihin, tiedätte sitten, mitä saatte tuliaisiksi.”

Salissa kuului naurua ja päälle tulivat taputukset.

”Näin meinaan tehdä aikaan. Katsotaan, miten käy.”

Broman yhtiö tunnetaan ehkä kansan keskuudessa parhaiten Motonetistä Varaosamaailmasta.

Harri Broman on tehnyt pitkän työuran perheyhtiössä, mutta ei ole enää operatiivisissa tehtävissä.

”Minusta on erittäin tärkeää, että tällaisia tilaisuuksia järjestetään, missä kerätään rahaa nuorille urheilijoille, joissa monessakaan perheessä ei ole varaa ponnistaa oikeasti huipulle.”

”Sen takia näen hyvinä tällaiset tilaisuudet, ja siellä voi olla hauskaakin.”

Broman korosti, että hyvälle asialle voidaan kerätä rahaa, jolla autetaan suomalaisia lupauksia eteenpäin.

”Se on kaikista isoin asia.”

Gaalan huutokaupassa kerätyt varat ohjataan lyhentämättöminä tenniksen tukisäätiölle ja sitä kautta nuorten pelaajien auttamiseen.

Junioreissa hyvin menestynyt Laura Hietaranta sai 10 000 euroa ja monet muut huippulupaukset tuhansien eurojen stipendejä, joilla helpotetaan valmennus- ja kilpailumatkoista aiheutuneita kuluja.

”Minä ja meidän perhe olemme monessa kohtaa muutenkin pyrkineet auttamaan nuoria ja tämä on yksi tapa. Ja kun minulle se on taloudellisesti mahdollista, niin mielelläni sen teen. Motiivi ei suinkaan ole se, saanko jonkun kellon tai jotakin muuta. Toivoisin, että se niin ymmärretään.”

Tennisgaalaa ei järjestetty viime vuonna kuin virtuaalisesti, mutta kaksi vuotta sitten Broman oli ensimmäisen kerran mukana tilaisuudessa.

Silloin hän huusi itselleen matkan Roland Garrosin kentille Ranskan avoimeen mestaruusturnaukseen.

”Luovutin sen saman tien illan aikana yhdelle juniorille ja hänen isälleen käytettäväksi. Minä pääsen sinne itsekin omalla rahalla katselemaan, jos haluan. Halusin auttaa heitä.”

Broman pelasi omaksi ilokseen tennistä, mutta nyt hän sanoo molempiin polviin asennetun titaanin estävän tenniksen pelaamisen.

Rakkaus urheiluun on kuitenkin olemassa.

”Toinen ajatus on, että me suomalaiset tahdotaan olla vähän arkoja tämän tyyppisissä tilaisuuksissa. Haluan myös kannustaa, kun siellä on monella mahdollisuuksia kukkaron nyörejä löysätä, että omalla esimerkilläni kannustan tekemään rohkeampia huutoja. Mielestäni tämäkin asia on toiminut.”

”On hienoa, että me Suomessakin halutaan ja uskalletaan tukea ja auttaa. Yleensä halutaan tehdä sitä piilossa, niin saahan siitä kertoakin.”

Tenniksen tukisäätiö sai illasta 64 000 euron tuoton, joka on suurempi kuin kertaakaan historiassa.

”Kyllä tämä meidät yllätti”, Tennisliiton toimitusjohtaja Teemu Purho sanoi ja korosti rahojen menevän ensi vuoden gaalassa pelaajien auttamiseen.