Kookoo haki Helsingistä voiton ja nousi Liigan kärkeen. Kärkipaikka olisi ollut tarjolla myös HIFK:lle.

HIFK–Kookoo 2–5

Jääkiekon euroturnauksen valot olivat juuri ja juuri sammuneet naapurihallissa Pasilassa, kun liigakiekkoilu palasi maanantaina maaottelutauolta Helsingin jäähalliin. Sekä HIFK että Kookoo hakivat paikkaa sarjataulukon kärkipaikalta.

Paikka meni Kookoolle, joka nappasi tehokkaalla pelillään 5–2-voiton.

”Kun pitää puolustaa, niin pitää puolustaa”, HIFK:n päävalmentaja Ville Peltonen totesi ottelun jälkeen.

”Pehmeä maalinedustapeli ei riitä. Vähän halvalla meille tehdään maaleja.”

Joukkueet olivat kohdanneet juuri ennen olutturnaustaukoa Kouvolassa, josta HIFK lähti kotimatkalle 4–2-voiton kera. Nytkin HIFK kyllä laukoi sinne tänne, mutta sihti oli kateissa ja Oskari Setänen hoiti tolppien välissä loput.

”Paljon hyviä juttuja [hyökkäyksessä], hyviä torjuntoja ja myös ohilaukauksia, mutta ei tämä peli näihin kaatunut vaan puolustuspeliin”, Peltonen totesi.

Alkutahdit ottelulle löi Alex Broadhurst, joka vei HIFK:n 1–0-johtoon, kun hitaimmat vielä saapuivat katsomoon. Kiekko meni Kookoon verkkoon ajassa 1.14. Broadhurst myös jätti ottelun kesken, eikä Peltonen halunnut sen tarkemmin kommentoida, millaisesta loukkaantumisesta oli kyse.

”En tiedä enempää tässä kohtaa.”

Johdon huumasta helsinkiläisjoukkue sai nauttia viitisen minuuttia, sillä pelikello näytti aikaa 6.16, kun Kimi Koiviston hämmentävä lerppuohjaus upposi hölmistyneen ifk-maalivahdin Michael Garteigin taakse.

Radek Koplizek vei Kookoon 2–1-johtoon, kun avauserä ehti vanhentua hieman yli puolivälin. HIFK tuli tasoihin Jere Innalan maalilla: Juho Rautanen hädin tuskin ehti istua jäähyaition penkille, kun kiekkoa kaivettiin Kookoon maaliverkoista. Jäähy alkoi ajassa 13.03, ja punalamppu syttyi viisi sekuntia myöhemmin.

Toisen erän alkuhetkillä HIFK tappoi Olli Palolan jäähyä, järjesti Eetu Koivistoiselle maukkaan maalipaikan ja vielä Palola pääsi suoraan jäähyaitiosta läpiajoon: ei maalia. Hetken päästä soi omassa päädyssä: Peetro Seppälä ei epäonnistunut omassa läpiajossaan, 3–2 rautateiden risteysasemalle.

Toisen erän pelailun muut merkittävät tapahtumat olivat Kookoon maalivahdin Oskari Setäsen mailan näyttävä lentäminen iloisessa kaaressa ja aivan erän lopussa HIFK:n Roni Hirvosen tolppalaukaus pari metriä maalista.

Kolmas erä ehti yli puolenvälin, kun yleisö huusi jäähyä Kookoolle kampituksesta. Ei tullut jäähyä; sen sijaan Kookoon kultakypärä Heikki Liedes teki kohtuullisen sekavan tilanteen jälkeen 4–2-maalin.

Ottelun jälkeen Liedes totesi, että kolmas peli kolmeen päivään ei tuntunut juuri missään. Liedes myös vielä makusteli ensimmäisiä maajoukkuepelejään viime viikonlopulta.

”Kyllä se antoi itseluottamusbuustin, että silläkin tasolla pystyy pelaamaan.”

Liedeksen maalista kului hetki, HIFK otti jäähyn ja Kookoon Ville Meskanen tykitti viimeisetkin ilot suurimmalta osalta 6 197 katsojasta.

Ja lopuksi: Mikä ero on Helsingin kaupunginteatterin näytöksen ja Helsingin IFK:n liigaottelun katsojilla? Vastaus: teatterissa kasvomaskien puuttuminen on harvinaisuus, Helsingin jäähallissa maskeja on maalivahtien verkkohäkkimaskien ja järjestyshenkilökunnan lisäksi hyvin harvoilla katsojilla.

Ero on niin oudon suuri, että se pisti silmään, kun peräkkäisinä päivinä kävin molemmissa. Maskipakkoahan ei kummassakaan ole, joten syyt eroavaisuuksiin ovat oma arvoituksensa.