Pääsy ensi talven olympiakisoihin on yhä maalivahti Noora Rädyn toiveena. Ura jatkuu ainakin vielä vuodella, jos naisten ammattilais­liiga alkaa vihdoin Pohjois-Amerikassa.

Dino ja Kit pitävät maalivahti Noora Rätyä liikkeessä jääkiekkokaukalon ulkopuolella. Hämeenlinnan jäähallin aula on tullut syksyllä tutuksi myös koirille.

Hämeenlinna

Dino ja Kit seuraavat tarkasti emäntänsä puuhia Hämeenlinnan jäähallissa.

Dino on sekarotuinen koira, jonka jääkiekkomaalivahti Noora Räty löysi kadulta Kiinassa. Kit on rodultaan japanilainen shiba inu, jonka Räty hankki Dinolle kaveriksi amerikkalaisen pelastus­yhdistyksen kautta Oklahomasta.

”Kit tarvitsee Dinoa, mutta Dinon mielestä Kit voisi suksia kuuseen”, Räty sanoo ja nauraa.

Syyskuun lopulla Räty matkasi koiriensa kanssa Yhdysvalloista Suomeen ja Hämeenlinnaan. Vähäisen matkustaja­määrän takia vasta kolmas jatkolento Reykjavikista Helsinkiin onnistui.

Viivästyksen takia koirille hankitut lupapaperit ehtivät vanheta. Paperisodan takia Räty ei päässyt naisten kiekko­liigan alkuun. Häneltä jäi väliin neljä ottelua Hämeenlinnan Pallo-Kerhon HPK:n maalissa.

Naisten liigan alkusarja päättyy 12. joulukuuta. Sen jälkeen sarjan kuusi parasta joukkuetta jatkavat ylempään jatkosarjaan. Neljä viimeistä pelaa alemmassa loppu­sarjassa, josta kaksi parasta pääsee pudotus­peleihin. Hämeenlinna on liigassa seitsemäntenä.

”Joukkue oli laskenut aika paljon minun varaani. Jos jäädään ulos kuuden joukosta, voidaan syyttää koiria”, Räty sanoo puoli­vakavissaan.

Viikonloppuna HPK voitti Vaasan Sportin 6–0 ja voittolaukauskisassa TPS:n 2–1. Sarjataulukossa joukkueille lasketaan pistekeskiarvo, ja HPK (1,25 pistettä) nousi aivan TPS:n (1,29) kantaan.

HPK:n kanssa Räty teki sopimuksen keväällä, kun hän ei voinut pelata kiinalaisessa Kunlun Red Starissa. Seura ilmoitti peluuttavansa kaudella 2021–2022 vain Kiinan maajoukkueen pelaajia.

Kunlunin naisjoukkue pelaa Venäjän liigassa, ja Kiinan maajoukkue valmistautuu ensi helmikuussa Pekingissä pidettäviin olympia­kisoihin.

”Aloin miettiä, mitä teen. Olisin voinut jatkaa ulkomailla, mutta tässä iässä en enää lähde muuttamaan uuteen maahan. Suomessa voin olla lähellä perhettäni, ja HPK teki parhaan tarjouksen”, 32-vuotias Räty kertoo.

Rädyn veli sai kesällä perheen­lisäystä, ja äiti asuu yksin Espoossa.

”Espoo olisi ollut paras vaihtoehto. Siellä on Suomen ylivoimaisin joukkue. Hämeen­linnassa pääsen treenaamaan miesten kanssa, ja naispelaajille on hyvät olot. Otteluissa ei tule kylmä.”

Noora Räty pelasi Suomen maalilla jääkiekon MM-kisoissa Espoossa 2019. Suomi hävisi finaalissa rangaistus­laukauskisassa Yhdysvalloille.

Räty haluaa olla huippukunnossa, kun naisten maajoukkueen päävalmentaja Pasi Mustonen valitsee pelaajia olympiakisoihin. Suomen kaikkien aikojen paras naismaali­vahti tarvitsee sarjaotteluita ja pelirutiinia.

Edellisen kerran Räty pelasi naisten SM-sarjaa kaudella 2013–2014, kun hän torjui Ilveksen maalilla kahdessa ottelussa.

Elokuussa Räty oli estynyt pelaamasta MM-kisoissa. Hän pitää kesäkuu­kausina Minnesotassa maalivahti­koulua eikä voinut ottaa sieltä lomaa vuoden kiireisimpänä aikana.

Rätyä ei valittu maajoukkueen marraskuun alun kolmeen otteluun Kanadaa vastaan.

Räty ja Mustonen sopivat asiasta nousseen kohun keskenään. Mustonen pyysi Rädyltä julkisesti anteeksi.

Jo ennen tätä tapaamisesta Räty sanoi, ettei hän halua puhua haastattelussa maajoukkueesta.

”Olympiakisat ovat edelleen itselleni tavoite. Pitää vaan pelata hyvin. Olen treenannut syksyn lujaa, vetänyt maksimivoimaa ja mennyt treenit edellä. Nyt voimatasot ovat sillä tasolla, että voin alkaa herkistellä loppukauteen”, Räty kertoo.

Mikäli HPK ei jatka mitalipeleihin, Rädyllä on optio pelata ulkomailla. Mahdollista myös on, että hän jatkaa kauden loppuun Hämeenlinnassa, kävi miten kävi.

”HPK:ssa on hyvä valmennus ja hyvät treenit. Peleissä on paljon tilanteita. HPK:n puolustus on kunnossa, muttei saada tehtyä maaleja.”

Räty uskoo, että HPK voisi päästä parin vuoden päästä liigan kärki­kamppailuihin, jos sillä olisi päätoiminen valmentaja, kuten seitsemällä muulla naisjoukkueella.

Naisten joukkue kuuluu kuitenkin HPK:n liigaosakeyhtiöön.

”Se pystyy tarjoamaan pelaajille laatua.”

Räty asuu vuokralla lähellä jäähallia, mutta ajaa usein perheen luokse Espooseen.

”Olen ollut niin monta vuotta maailmalla, että nautin olla Suomessa. Koirat pitävät kiireisenä, ja mies on Chicagossa.”

Rädyn kihlattu Karel Popper on pelannut maalivahtina yliopisto­tasolla. Hän sai apuvalmentajan pestin Yhdysvaltain jääkiekkoliigassa (USHL) pelaavassa Chicago Steelissa. Pari on ollut yhdessä kuusi vuotta.

”Ei paljon nähdä, kesät ollaan yhdessä. Kun molemmilla on sama laji, on pakko mennä sinne, minne pitää, että voi edetä. Ei voi hirveästi diivailla”, Räty sanoo.

Koronakeväänä 2020 Räty voitti Farmi-ohjelman ja sai siitä 30 000 euron palkkion. Kisa toi Rädyn muunkin kuin jääkiekkoa seuraavan yleisön tietoisuuteen.

Palkintorahoillaan Räty osti pelipaidat ja -sukat espoolaisille tyttöjunioreille ja tukee SOS-lapsikylää.

”En antanut ihan kaikkea pois. Ostin kolmannen sijoitus­asunnon, johon käytin pienen summan voitosta. Se on minun eläke­sijoittamistani. Amerikassa sosiaaliturva on täysi nolla, ja jokainen on oman onnensa varassa. Täytyy miettiä tulevaisuutta.”

” ”Maailman 60 parasta naispelaajaa on Kanadassa ja Yhdysvalloissa.”

Noora Räty viihtyy monen vuoden tauon jälkeen Suomessa ja Hämeenlinnassa.

Jos ulkomaan optio ei toteudu, Räty saattaa pelata viimeistä maalivahti­kauttaan. Hän ei puhu uransa lopettamisesta, vaan jättää sille takaportin.

Takaportin nimi on PWHPA, naisten jääkiekon Pohjois-Amerikan ammattilaisliiga. Rädyn mukaan liiga voisi aloittaa toimintansa syksyllä 2022 kuuden joukkueen voimin.

Hankkeen edellisen nimen WNHL oikeudet on jo varattu, eikä sitä voi käyttää. Liigan perustaminen oli hyvällä mallilla kevääseen 2020 asti, mutta pandemia pysäytti sen.

”Maailman 60 parasta naispelaajaa on Kanadassa ja Yhdysvalloissa. Olen ollut niin pitkään mukana toiminnassa, että haluan vielä pelata, jos ammattilaisliiga toteutuu.”

Myös valmentaminen kiinnostaa Rätyä, mutta enemmän yksilöiden kuin joukkueiden valmennus. Räty kertoo, että hänelle on tarjottu apuvalmentajan paikkaa monesta yliopisto­joukkueesta.

”Olen kieltäytynyt ainakin toistaiseksi. En välttämättä halua valmentaa joukkuetta. Haluan keskittyä yksilön kehittämiseen. Se kiehtoo minua enemmän kuin joukkue.”

Räty jos kuka on nähnyt naisten jääkiekon nousun varteen­otettavaksi urheiluksi.

Miten muutos on konkreettisesti näkynyt?

”Maailman parhaat pelaajat ovat fyysisesti huippukunnossa, pelinopeus on kasvanut ja laukaisutaito on kehittynyt. Ihan kaikki on parantunut. Ennen joukkueella oli yksi hyvä kenttä, nyt on kolme hyvää. Pelit ovat taktisempia kuin ennen.”

Vaikka paljon on menty eteenpäin, naispelaajille ei edelleenkään makseta palkkaa. Ammattilaisliiga muuttaisi tilanteen. HPK:ssa Räty saa kulukorvauksen.

”Naispelaajien vähättely on jäänyt vähemmälle. Media ja sosiaalinen media tuovat pelitaitoja ja persoonia esiin. Ihmisten käsitys on muuttunut. Samoin naisleijonien menestys on tuonut kunniaa lajille. Enää ei ole outoa, että tyttö kantaa lätkäkassia. Ennen mietittiin, että onkohan se jonkun pelaajan sisko”, Räty sanoo.

Dino ja Kit ovat olleet koko ajan kiltisti, mutta alkavat nyt liikehtiä levottomasti. Luonto alkaa kutsua.

Emäntä kaivaa taskustaan pojille makupalat. Lähdetään.

