Leijonien urheilujohtaja (GM) Jere Lehtinen ja päävalmentaja Jukka Jalonen lähtevät sunnuntaina pelaajatarkkailumatkalle Pohjois-Amerikkaan kysymysmerkkien saattelemana.

Lehtinen tietää matkan ensimmäisen kaupungin ja viimeisen kohteen, mutta kaikki siltä väliltä voi muuttua vielä monta kertaa.

Tarkoitus on katsastaa pelaajatilannetta Pekingin talviolympialaisiin, jotka ovat ensi helmikuussa.

Boston–Calgary on kaksikon ensimmäinen ottelu pian sen jälkeen, kun lentokoneen renkaat pyyhkivät kiitoradan pintaa Bostonissa.

”Tämän matkan aikataulut voivat elää, ja elämme hetkessä”, Lehtinen sanoo.

Ensimmäinen ottelu saattaa tarjota vain yhden pelaajan näytille. Erik Haula pelaa Bostonissa, mutta Urho Vaakanainen on joutunut tyytymään peleihin farmin eli AHL:n puolella. Calgaryn puolustaja Juuso Välimäki ei ole viime aikoina juuri pelannut.

Yhteensä Välimäellä on vain seitsemän ottelua pelattuna eikä yhtään marraskuun puolella.

”Toivottavasti Juuso pelaisi. Olisi kiva nähdä hänen peliä”, Lehtinen sanoo.

”Tuukka on Bostonissa ja on tarkoitus nähdä hänet, ja kysellä miten kuntoutuminen menee. Jäillä hän on käynyt.”

Bostonin monivuotinen ykkösmaalivahti Tuukka Rask on ollut pitkään toipilaana leikkauksen jäljiltä ja toistaiseksi jopa ilman sopimusta. Kunnossa ollessaan Raskille järjestyisi käyttöä kisoissa.

Lehtisen ja Jalosen olisi tarkoitus nähdä noin 25 pelaajaa, jotka kaikki ovat ehdolla olympiajoukkueeseen.

Tapaamisten aiheet pysyvät tiiviisti olympialaisissa eikä vielä katsota kohti kevään MM-turnausta, joka pelataan Tampereella ja Helsingissä.

”Mennään kevään kisoja varten uudelle valmistavalle reissulle olympialaisten jälkeen.”

NHL on raivannut ottelukalenteriinsa paikan olympialaisille, mutta lopullisen varmistuksen osallistumisesta ratkaisee viime hetken koronatilanne niin Pohjois-Amerikassa kuin Kiinassakin.

Ottawa Senators joutui siirtämään kolme ottelua joukkueessa jylläävien koronatapausten johdosta, ja jokainen siirto koskee myös vastustajajoukkueita.

”Ei se huolestuta vielä. On mentävä päivä kerrallaan. Mutta jos tulee enemmän siirtoja, mihin otteluita voidaan laittaa”, Lehtinen kysyy.

”Olen luottavaisin mielin, että NHL tulee mukaan.”

Kesän lopulta lähtien on julkisuudessa pyörinyt kysymys, millaiset ovat maajoukkueen johdon ja puolustaja Rasmus Ristolaisen välit. Vastaus voisi kuulua, että toimivat puhevälit.

NHL-pelaajilla oli kesätapaaminen Vanajanlinnassa elokuussa, eikä Ristolaista näkynyt paikalla, kun ei ollut kutsuttukaan.

”Olemme olleet Rasmukseen yhteydessä ja näillä näkymin menemme Philadelphiaan katsomaan peliä. Moni muukin pelaaja halutaan nähdä ja jutella.”

Leijonien hyökkäys on yksi olympiaturnauksen kovimmista, mutta missä ovat pakit. Kolmetoista suomalaispuolustajaa on pelannut tällä kaudella NHL:ssä ja heistä vaivaiset viisi yli kymmenen ottelua.

Dallasin Miro Heiskanen johtaa laihaa viisikkoa, johon kuuluvat myös Esa Lindell (Dallas), Olli Määttä (Los Angeles), Ristolainen (Philadelphia) ja Jani Hakanpää (Dallas). Heillä kaikilla on kymmenen ottelua tai enemmän pelattuina.

Puolustajien tehotulvasta on turha puhua, kun vain Heiskanen on tehnyt yli kaksi pistettä.

Alakerta vaikuttaa hataralta.

”En huoleksi sitä ottaisi”, Lehtinen sanoo puolustuksesta.

”Täytyy kaikkia skannata ja katsoa, millaisia minuutteja kukin pelaa.”

”Juuso Riikola (Pittsburgh) on nyt päässyt pelaamaan, mikä on ihan positiivista. Hän on näyttänyt, että pystyy pelaamaan NHL:ää.”

Riikolan hyvä puoli on, että kaikki viisi hänen pelaamaansa ottelua ovat lokakuun lopulta tai marraskuulta.

Yksi asia ilahduttaa Lehtistä hyökkäyspuolella. Syksyllä Lehtinen arveli, että Anton Lundell voisi pelata Floridassa kauden edetessä, mutta Lundell ottikin paikan alusta lähtien.

”Hän on näyttänyt, että pystyi heti pelaamaan siellä. Se kävi nopeasti. Mielenkiintoinen juttu, että pystyi sopeutumaan heti.”

”Hän on yksi muiden kanssa taistelemassa paikasta.”

Jalosen ja Lehtisen matka päättyy New Yorkiin, jolloin samoilla kulmilla pelataan yhtä aikaa New York Rangers vastaan NY Islanders ja New Jersey–Philadelphia.

”Sopii hyvin lopetukseksi, kun siinä olisi kaksi otteluvaihtoehtoa.”