Floridan Aleksander Barkov joutui poistumaan kaukalosta alavartalovamman takia.

Jääkiekon NHL:ssä Kaapo Kakko avasi New York Rangersin pelin maalitilin ja johdatteli joukkueen voittoon Montreal Canadiensista. Voitto irtosi maalein 3–2. Osuma oli suomalaiselle kauden toinen. Kakko avasi kauden maalisaldonsa New Yorkin edellisessä ottelussa New Jersey Devilsiä vastaan.

Kakon osuma jäi ensimmäisen erän ainoaksi. Montreal nousi tasoihin toisen erän alussa, mutta noin puolentoista minuutin päästä Rangers oli taas johdossa.

Päätöserässä Rangersin Julien Gauthier heilutti Canadiensin verkkoa, kun erää oli pelattu alle kaksi minuuttia. Montreal pääsi vielä kaventamaan, mutta se ei pystynyt enää kipuamaan Rangersin rinnalle.

Nashville Predatorsin ja Toronto Maple Leafsin kohtaamisessa Nashvillen Juuse Saros torjui 31 laukausta 33:sta. Saroksen panos ei kuitenkaan riittänyt, ja Toronto vei 3–0-voiton laukoen kolmannen osumansa tyhjään maaliin viimeisellä minuutilla.

Florida Panthersin ja New York Islandersin kohtaamisessa Panthersin kapteeni Aleksander Barkov avitti joukkueensa voittoon. Joukkue vei Islandersista 6–1-voiton.

Islandersin päivät oli luettu jo ensimmäisen erän jälkeen. Panthers oli erän päätteeksi tehnyt jo neljä maalia.

Barkov sai joukkueen ensimmäisestä maalista syöttöpisteen. Sen ohjasi Islandersin häkkiin Jonathan Huberdeau, kun peliaikaa oli kulunut alle seitsemän minuuttia.

Barkov joutui toisessa erässä jättämään kaukalon alavartalovamman kanssa. Liigan verkkosivujen mukaan hänen polvensa oli osunut Rangersin Scott Mayfieldin polveen. Joukkuetta seuraava Jameson Olive tviittasi hyökkääjä Carter Verheghen sanoneen, että Barkov olisi pelin jälkeen pystynyt itse kävelemään.

Olive kirjoittaa, että Barkovin tilannetta tarkastellaan keskiviikkona. Barkov oli aiemmin kaudella poissa peleistä vamman takia.

Toisessa erässä floridalaiset pääsivät jo 5–0-johtoon. Islanders onnistui kaventamaan, kun erää oli pelattu 15 minuuttia. Panthers heilutti viimeisen kerran Islandersin verkkoa päätöserässä. Panthersin jokaisella maalilla oli eri tekijä.