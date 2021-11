Suomalaisjoukkueet ovat suosikkeja viikonloppuna joukkuevoimistelun MM-kisoissa Helsingissä. Joukkueen yhtenäisyys ratkaisee mitalin värin.

Sisukkuutta, voimaa, itsetuntoa, yhdenaikaisuutta, yhteishenkeä. Niistä on tehty hyvä joukkuevoimistelujoukkue.

Kaikkia näitä löytyy Gloriasta, joka on koottu neljästä pääkaupunkiseudun joukkue­voimistelu­seurasta: vantaalaisesta Attitude Sportsista, espoolaisesta Tapiolan Voimistelijoista sekä helsinkiläisistä Elisestä ja Pakilan Voimistelijoista.

”Käytännössä ei huomaa, että olemme neljästä eri seurasta”, sanoo Glorian kapteeni Laura Airila, 18.

Hän ja kahdeksan muuta urheilijaa valmistautuvat kolmen tunnin treeneihin arki-iltana Pakilan Voimistelijoiden omassa harjoitushallissa Malmilla.

Maalikuussa 2017 tilaan rakennettiin seuran talkooponnistuksella Helsingin ensimmäinen joukkuevoimistelukanveesi.

Jo pelkkä voimistelijoiden lämmittely ja alkuverryttely kestää tunnin.

”Vasta sitten voidaan alkaa tehdä vaativia venytyksiä ja taivutuksia. Lajissa on ollut ihan liikaa loukkaantumisia ja vammoja. Niin ei saa olla”, sanoo valmentaja Riikka Penttilä.

Kropan kuuluukin olla herkässä kunnossa. Gloria valmistautuu lajin maailman­mestaruus­kisoihin, jotka pidetään lauantaina ja sunnuntaina Helsingissä.

Alkujaan kilpailujen oli tarkoitus olla Italiassa. Pandemian takia ne siirrettiin Suomeen hyvissä ajoin.

”Meille tuli onnenkantamoinen. Haimme MM-kisoja mutta emme silloin niitä saaneet”, sanoo kilpailunjohtaja ja Suomen Voimisteluliiton seuratoiminnan johtaja Susanna Parola.

Joukkuevoimistelun MM-kisat osuvat hyvään saumaan, kun Voimisteluliitto täyttää 125 vuotta. Synttäreitä juhlitaan voimistelunäytöksellä lauantai-iltana Helsingin jäähallissa, jossa selviävät sunnuntaina myös joukkuevoimistelun MM-mitalit.

Järjestävänä maana Suomi saa MM-kisoihin neljä joukkuetta, kun muuten niitä saa olla korkeintaan kolme yhdestä maasta. Joukkuevoimistelussa ei ole erillistä maajoukkuetta, eikä se ole olympialaji.

Edellisen kerran MM-kisat olivat Suomessa vuonna 2017, jolloin Suomi täytti sata vuotta.

” ”Voimistelu näyttää paremmalta, kun matolla on pariton määrä voimistelijoita.”

Justiina Tiittanen (edessä) ja Gloria-joukkueen voimistelijat.

Glorian lisäksi Suomea edustavat tamperelainen Minetit, espoolainen OVO Team ja turkulainen Sanix Valens.

Sunnuntain finaaliin pääsee lauantain karsinnasta kaksitoista joukkuetta, joista kaksi saa olla samasta maasta.

Kaikkiaan mukana on 15 maata ja 64 joukkuetta. Sunnuntaiaamuna käydään erillinen lyhytohjelma, joka ei kuulu MM-kilpailujen ohjelmaan.

Finaaliin päästäkseen Glorian on siis oltava karsinnassa vähintään toiseksi paras suomalaisjoukkue. Se ei ole vielä koskaan voittanut OVO Teamia tai Minettejä.

”Tosi lähelle olemme jo päässeet pisteissä. MM-kisoissa haastamme ne tosissamme. Nämä ovat meille joukkueena ensimmäiset MM-kisat, joten niiden merkitys on meille suuri”, kapteeni Airila sanoo.

Pandemian takia lajin edellisistä MM-kisoista on kaksi vuotta. Keväällä pidetyissä EM-kisoissa Moskovassa Minetit oli aikuisten sarjassa toinen ja nuorissa kolmas.

Gloria ei onnistunut EM-kilpailuissa.

”Virheitä tuli liikaa”, valmentaja Penttilä sanoo.

MM-kisoissa on myös sarja sekajoukkueille, tosin ilman MM-arvoa. Sarjaan ei kuitenkaan tullut yhtään ilmoittautunutta.

Glorian joukkueessa on yhdeksän voimistelijaa, joista seitsemän on samaan aikaan matolla. Varavoimistelijoiden pitää osata samat liikkeet ja ohjelma kuin muidenkin.

”Jostain syystä voimistelu näyttää paremmalta, kun matolla on pariton määrä voimistelijoita”, sanoo Pakilan Voimistelijoiden puheenjohtaja Päivi Lehtovirta samalla kun hän tuo joukkueelle pienet lahjapussit.

Vahvat venäläisjoukkueet saattavat voimistella yhdeksän voimistelijan voimin. Se lisää virheiden riskiä mutta palkitsee onnistuessaan tuomarien hyvillä pisteillä.

Yksikään joukkue ei ole vielä koskaan saanut täyttä 20:tä pistettä. Täysin virheetöntä esitystä on vaikea saavuttaa. Glorian ennätys on 19,2 pistettä.

Esityksen enimmäispituus on kaksi minuuttia ja 45 sekuntia. Lyhytohjelman kesto on minuutti ja 45 sekuntia.

Lyhytohjelman tavoitteena on tuoda lajiin uusia maita. Esimerkiksi Kreikka osallistuu Helsingissä vain lyhytohjelmaan.

Erika Luoto (etualalla) pyörittää Hertta Martikaista Glorian harjoituksissa.

Lajina joukkuevoimistelu muistuttaa muodostelmaluistelua ilman luistimia. Olennaista on, että liikkeet tehdään yhdenmukaisesti ja samanaikaisesti.

Ohjelma perustuu koreografiaan. Glorian teemana on Forrest Gump samannimisestä menestyselokuvasta.

”Forrest Gump ei ole ensin mitään, mutta sitten hän saavuttaa elämässään paljon. Ensin mietin, uskallanko ehdottaa sitä urheilijoille, mutta he tykkäsivät siitä kovasti”, sanoo Penttilä, joka vastaa koreografiasta yhdessä Riia Kivimäen kanssa.

” ”Gloriassa löysin taas harjoittelun ilon, kun kaikki haluavat treenata.”

Erika Luoto harjoittelee.

Suomalaisilla on MM-kisojen nuorimmat joukkueet. Glorian MM-voimistelijat ovat 15–19-vuotiaita. Voimisteluliiton tavoitteena on, että urheilijat eivät lopettaisi uraansa vähän yli 20-vuotiaina vaan jatkaisivat pitempään.

Gloriassa voimisteleva 18-vuotias Erika Luoto on harrastanut lajia jo neljätoista vuotta yhdessä siskonsa Nooran kanssa. Myös Noora on Glorian MM-joukkueen jäsen. Molemmilla on vielä halua jatkaa.

”Aiemmin, kun olin toisessa seurassa, mielessä kävi, riittääkö motivaatio harjoitteluun. Gloriassa löysin taas harjoittelun ilon, kun kaikki haluavat treenata”, Erika Luoto sanoo.

Oman harjoittelun lisäksi siskokset valmentavat jo ihan pieniä uusia joukkuevoimistelijoita. Pelkästään Pakilan Voimistelijoissa on noin 230 joukkue­voimistelijaa.

Joukkuevoimistelun MM-kisat järjestetään lauantaina ja sunnuntaina Helsingin jäähallissa. Lauantaina on karsintakisa ja 125-vuotisjuhlanäytös. Finaali käydään sunnuntaina klo 12–14.