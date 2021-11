Kaksinkertainen olympiavoittaja Yuzuru Hanyu loukkasi jälleen oikean nilkkansa olympialaisten alla.

Taitoluistelun ja japanilaisen urheilun kaikkein kirkkaimpiin tähtiin kuuluva Yuzuru Hanyu ei välttämättä pysty kilpailemaan tulevissa talviolympialaisissa Pekingissä.

Kaksinkertainen olympiavoittaja ja seitsenkertainen MM-mitalisti Hanyu, 26, loukkasi marraskuun alussa harjoituksissa kaatuessaan oikean nilkkansa. Paluuaikataulu on täysin hämärän peitossa.

”En ole päässyt vielä edes lähtöviivalle, mutta tulen etenemään tasaisesti”, Hanyu kertoi Japanin taitoluisteluliiton julkaisemassa tiedotteessa uutistoimisto AFP:n mukaan.

”Tietynlaiset liikkeet sattuvat, mutta olen alkanut tuntemaan yhä vähemmän kipua päivittäisessä arjessani.”

Hanyu voitti olympiakultaa sekä Sotšissa että Pyeongchangissa. Hänestä tuli ensimmäinen peräkkäiset olympiakullat miesten taitoluistelussa ottanut luistelija sitten Dick Buttonin, joka voitti kultamitalit vuosina 1948 ja 1952.

Ennen Pyeongchangin kisoja Hanyu loukkasi saman nilkkansa kuin nyt. Hän joutui olemaan jäiltä kokonaan sivussa kolmen kuukauden ajan, ja voittonsa jälkeen Hanyu kertoikin, ettei nilkka ollut ehtinyt kunnolla parantua.

Hanyu pitää hallussaan lyhytohjelman maailmanennätystä. Helmikuussa 2020 hän luisteli ennätyspisteet 111,82.

MM-tasolla Hanyulla on tilillään kaksi kultaa, kolme hopeaa ja kaksi pronssia. Toinen kultamitaleista on Helsingin MM-kisoista keväältä 2017.

Yuzuru Hanyulle Helsingin MM-kisat keväällä 2017 vaikuttivat kuin kotikisoilta. Japanilaistähden fanit kansoittivat Hartwall Areenan.

Puoltatoista vuotta myöhemmin Hanyu kilpaili Helsingissä gp-kisassa. Tuolloin järjestäjät varasivat pelkästään Hanyun esitystä varten sata jätesäkkiä, joihin jäälle heitettäviä pehmoleluja voitaisiin kerätä.

Suomen Taitoluisteluliitto myös palkkasi Hanyun hotellille turvamiehiä, varotoimena tuhansia Japanista saapuneita faneja varten. Kilpailun pääsylipuista jopa 30 prosenttia myytiin Japaniin.

Hanyu sai gp-kisan jälkeen vuolaita kehuja myös suomalaisluistelija Valtter Virtaselta.

”Siinä on kaveri, jota ei mikään pidättele. Ruumiin­rakenne on täydellinen tähän lajiin ja pää on kunnossa. Hän tietää, mitä haluaa”, Virtanen ylisti HS:lle.