Mestaruuskehään ei välttämättä pääse taitojensa perusteella, kirjoittaa HS:n urheilutoimittaja Ismo Uusitupa.

Ammattinyrkkeilyn maailma on kummallinen, outo ja erittäin epäreilu. Samalla se on kiehtova, tarjoaa uusia käänteitä ja yllätyksiä.

Tuorein tapaus on se, että lähes kaikista odotuksista huolimatta Dillian Whytea ei nimetty tiistaina WBC-liiton raskaansarjan pakolliseksi haastajaksi liiton mestarille Tyson Furylle.

Syyksi kerrottiin oikeusvääntö, jota Whyte käy liittoa vastaan, koska hän ei ole päässyt MM-kehään. Tapaus on WBC:n mukaan yhä kesken eikä siten Whytea voitu nimetä mandatoryksi eli pakolliseksi ykköshaastajaksi, jota vastaan mestarin olisi oteltava.

Selitys tuntuu, niin, selitykseltä. WBC-liitto ei missään tapauksessa halua Whytesta mestaria. Hänkin on britti kuten Fury, mutta Furyn markkina-arvo on moninkertainen. Ja Whyte on sen verran hyvä nyrkkeilijä, että hän voisi yllättää Furyn.

Näin se vain menee: mestaruuskehään ei välttämättä pääse taitojensa perusteella.

Kenet Fury siis kohtaa seuraaaksi?

Fury voitti kolmannessa kohtaamisessa viime lokakuussa Deontay Wilderin ja hänellä oli 30 päivää aikaa sopia mestaruusottelu kolmen suuren liiton mestaria Oleksandr Usykia vastaan.

Tämä ei ollut mahdollista, koska Usykille tappion kokeneella Anthony Joshualla oli sopimuksessaan uusintaottelupykälä. Ja Joshua on tämän pykälän mukaisesti vaatinut uusintaa.

Nyt arvioidaan, että Fury kohtaa jonkun vähemmän nimekkään nyrkkeilijän alkuvuodesta tai viimeistään keväällä ja kotimaisemissaan Britanniassa. Samoihin aikoihin Joshua ja Usyk todennäköisesti myös ottelevat.

Näiden otteluiden jälkeen nyrkkeilevä maailma odottaa neljän vyön mestaruusottelua eli saataisiin raskaaseensarjaan kiistaton mestari. Etenkin britit toivovat, että ottelu olisi Fury–Joshua.

Miten tämä liittyy Suomen ykkösnyrkkeilijään Robert Heleniukseen, joka sattumoisin otteli Whytea vastaan vuonna 2017 ja koki pistetappion.

Helenius on WBA-liiton kolmoshaastaja, vaikka odotukset olivat pakollisen ykköshaastajan asemasta lokakuun Adam Kownacki -voiton jälkeen.

Kaiken lisäksi WBA-liiton ykköshaastaja olisi nokkimisjärjestyksessä edellä IBF- ja WBO-liittoihin nähden eli jos Helenius saisi mandatory-statuksen, Usyk–Joshua-ottelun voittajan pitäisi kohdata Helenius.

Tämä kaikki haiskahtaa nyt kabinettipuuhastelulta. Kaikki kortit on laitettu siihen, että Furyn ja Joshuan ottelu toteutuisi ensi vuoden aikana. Tai edes sitten Furyn ja Usykin. Siksi liitot välttelevät uusien pakollisten ykköshaastajien nimeämistä.

Helenius on muuten WBC-liiton listalla haastaja numero 13... Voisihan Helenius käydä alkuvuodesta iskemässä kumoon Furynkin.