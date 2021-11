Argentiina sai ottelusta maalittoman tasapelin. Se varmisti joukkueen pääsyn MM-kisoihin.

Argentiinan ja Brasilian MM-karsintaottelun erotuomari ja videoerotuomari (var) on hyllytetty ”vakavien virheiden” takia, Etelä-Amerikan jalkapalloliitto (Conmebol) toteaa tiedotteessaan.

Tiistai-iltana pelatussa ottelussa Argentiinan puolustaja Nicolas Otamendi löi kyynärpäällään Brasilian Raphinhaa sillä seurauksella, että Raphinhan suu oli veressä. Otamendi ei saanut tilanteesta rangaistusta, ja Conmebolin mukaan kyse oli ”väkivaltaisesta kontaktista”.

Brasilian valmentaja Tite oli raivoissaan heti ottelun jälkeen, kertoo uutistoimisto Reuters. Hänen mukaansa oli täysin mahdotonta, että var ei olisi havainnut tapahtumaa.

”Erotuomari Andrés Ismael Cunha Soca Vargasin ja var-tuomari Esteban Daniel Ostojich Vegan toiminta on teknisesti analysoitu. Päätelmä on se, että he tekivät vakavia ja ilmeisiä virheitä”, Conmebol toteaa tiedotteessaan.

Conmebolin mukaan erotuomarit on hyllytetty toistaiseksi.

Ottelu päättyi tasatulokseen 0–0. Se varmisti Argentiinan pääsyn ensi vuoden MM-kisoihin Qatariin. Brasilia oli jo aiemmin varmistanut kisapaikkansa.