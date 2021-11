Laaksonen on jättänyt sikseen ajatukset, millainen pelaaja hänestä olisi tullut Suomen edustajana.

Sveitsiä edustava Henri Laaksonen on edennyt Talin haastajaturnauksessa puolivälieriin.

Tenniksenpelaaja Henri Laaksonen, 29, sanoo hiljaisella äänellä Talin takahuoneessa, ettei kadu mitään. Laaksonen vaihtoi 18-vuotiaana edustusoikeutensa suomalaisesta sveitsiläiseksi.

Vaihdos oli eräänlainen kohu-uutinen, vaikka niin saattoi aavistella käyvän. Laaksosen isä on sveitsiläinen ja äiti suomalainen, joten Henrillä oli toinenkin vaihtoehto.

Ensimmäisen Davis Cup -voittonsa Laaksonen otti suomalaisena pelaajana Monacoa vastaan vuonna 2009. Siitä eteenpäin hän edusti Sveitsiä vuoden 2011 alusta.

Suomessa tiedettiin Laaksosen lahjakkuus. Hän voitti 16-vuotiaiden Euroopan mestaruuden 2008, ja se on yleensä hyvä merkki kohti ammattilaisuutta.

Hyvinkäällä närkästyttiin, kun Laaksonen lähti. Paikalliset tennisihmiset toivoivat, että he olisivat nähneet oman pelaajan kasvutarinan. Olihan Laaksonen saanut jonkun verran taloudellista tukeakin. Helppoa ei ollut Sveitsissäkään.

”Kyllä minä sen ymmärrän”, Laaksonen sanoo. ”Vartuin Suomessa ja siirryin vuonna 2009 Sveitsiin. Eivät Sveitsissäkään kaikki tykänneet siitä, että aloin edustaa Sveitsiä.”

Sveitsin tennis eli kukoistusvaihetta vuonna 2009. Roger Federer oli silloin maailman ykköspelaaja, ja Stan Wawrinka mahtui 20 parhaan joukkoon.

Tähtikaksikko valtasi maajoukkueen kärkipelaajien paikan, kun sattuivat olemaan kiinnostuneita osallistumisesta Davis Cupiin. Laaksonen pääsi nuorena harjoittelijana mukaan.

”Kaikilla on oikeus omaan mielipiteeseensä. Tein sellaisen päätöksen, joka oli minulle ja minun tennikselleni paras. Minun pitää elää sen mukaan.”

Edustusoikeuden muuttamiselle oli selkeä syy – raha. Sveitsin liitto tuki Laaksosta merkittävästi ammattilaisuran alkuvuosina ja mahdollisti pelaamisen alimman tason turnauksissa, joissa liikkuu rahaa niukasti ja ATP-pisteitä vähintään yhtä kitsaasti.

”Muut pelaajat eivät tykänneet hirveästi Sveitsissä, että otin heidän paikkansa. Olin 20:n joukossa juniorien ITF-rankingissa ja otin heidän tukiaan pois”, Laaksonen sanoo.

”Varsinkin tenniksessä, joka on yksilölaji, pitää tehdä omat päätökset.”

Kahden maan ristipaineissa Laaksonen sai tukea äidiltään. Ja viestit, jotka kantautuivat suoraan Laaksoselle itselleen, olivat pääosin positiivisia.

Alkuvaiheen kasvukivuista kertoi Laaksosen valmistautuminen Davis Cup -maaotteluun Ecuadoria vastaan vuonna 2013. Federer ei pelannut silloin, mutta Wawrinka hääri joukkueen ykköspelaajana.

Wawrinka hermostui Laaksosen harjoitteluun, ja nuorukainen siirrettiin syrjään. Hän ei pelannut siinä maaottelussa.

Uutinen lähti leviämään sveitsiläisen median kautta, mutta Laaksoselta ei paljon kyselty. Wawrinka pääsi ääneen ja joukkueen kapteeni Severin Lüthi.

Laaksonen on valmis kertomaan oman versionsa tapahtumista.

”Tiedän itse, miten harjoittelen. Miten olen aina treenannut. Kaikki saavat pitää omat mielipiteensä. Varsinkin, jos menen junskarina [juniorina] uuteen maahan, en mene sinne löysäilemään, jos lopetan koulut tenniksen takia.”

Wawrinka oli siihen aikaan maailman huipulla, ja Laaksonen vasta rakensi uraansa ensimmäisillä portailla. Tasoero paistoi varmasti jokaisessa harjoituksessa.

”Hänellä voi olla mikä mielipide onkaan. Yritän keskittyä omaan juttuun. Jos kaikki eivät pidä siitä ja se pitää saada lehteen, se on heidän asiansa.”

Laaksonen sanoo, että kaikki kuuntelivat silloin Wawrinkaa eikä muiden mielipiteillä ollut väliä.

Tulokkaana Laaksonen lähti joukkueesta eikä pelannut sinä vuonna enää Davis Cupissa.

Vuodesta 2015 alkaen Laaksonen on pelannut Sveitsin mukana joka vuosi paitsi koronaepidemian pyyhkimänä viime kautena.

Sitä Laaksonen ihmettelee, että jos hänet haluttiin pois maajoukkueesta, miksi hän on pelannut pysyvästi sen jälkeen.

Parhaimmillaan pääsy Sveitsi maajoukkueeseen oli hienoa aikaa. Federer neuvoi nuoria pelaajia ja antoi vinkkejä. Sai vierestä seurata, mitä huipulla pelaaminen vaatii.

”Hänen kanssaan oli aina mukava treenata ja nähdä, miten hän teki töitä”, Laaksonen sanoo Federeristä.

”Wawrinka oli vähän erilainen pelaaja, mutta oli hyvä nähdä, miten hän teki omat juttunsa.”

”Päällimmäisenä jäi mieleen, miten kovaa he harjoittelivat huipulla ja miten tärkeää oli jalkatyö, liike ja fysiikka.”

Paljon on muuttunut Sveitsin tenniksessä noista vuosista. Laaksonen on noussut maan ykköspelaajaksi.

Federer ja Wawrinka loistavat edelleen ATP-listalla Laaksosta korkeammalla, mutta ei ole mitään takeita, että Federer, 40, pelaa enää koskaan. Epävarma on myös Wawrinkan tilanne, koska hän toipuu polvivammasta. Viimeksi Wawrinka pelasi turnausta maaliskuussa.

Laaksosella on takanaan vuosikymmen sveitsiläisenä, mutta yksi asia ei muutu. Hän tuntee itsensä enemmän suomalaiseksi.

”Enimmän osan elämästäni olen viettänyt Suomessa. Kävin kouluakin täällä.”

Suomessa Laaksosta näkee muutaman viikon vuodessa. Silloin hän harjoittelee Talissa tai Meilahdessa, usein Pasi Virtasen opissa, ja vastustajat vaihtuvat Emil Ruusuvuoresta Otto Virtaseen ja muihin lähellä tätä tasoa oleviin.

Talin haastajaturnauksen kaksinpelissä Laaksonen on edennyt puolivälieriin, ainoana suomalaissyntyisenä pelaajana.

Hyvä vuosi on menossa muutenkin. Hänen uransa noin 1,8 miljoonan dollarin ansioista lähes kolmannes on tullut tänä vuonna. Kiitos hyvien menestysten Ranskan avoimissa ja US Openissa.

Sellaista ajatusleikkiä Laaksonen ei ole koskaan harrastanut, että millainen pelaaja hänestä olisi tullut suomalaisena.

”Se on tennispelaajan uralle iso saavutus päästä sadan joukkoon. Olen siinä onnistunut. Olisinko päässyt, jos olisin pelannut Suomelle? Sitä ei tiedä kukaan.”

Nyt hänen rankkauksensa on 97, ja suunta näyttää edelleen ylöspäin.

Henri Laaksonen pelaa Talin HPP Openin puolivälierissä perjantaina aikaisintaan kello 16.30.