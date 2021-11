Naisten tenniksen ammattilaiskiertua WTA uhkaa vetäytyä Kiinasta, vaikka sillä on seurauksensa

Asiantuntijoiden mukaan WTA:n uhkaus vetäytyä Kiinasta osoittaa, että se on oppinut elämään ilman Kiinaa.

Naisten tenniksen ammattilaiskiertue WTA uhkaa vetäytyä Kiinasta tennistähti Peng Shuain katoamisen takia

Uhkaus osoittaa, miten naisten tenniskiertue ”on oppinut elämään” ilman yhtä suurinta markkina-aluettaan, asiantuntijat sanovat. Mutta samalla siitä voi koitua seurauksia Kiinan johdolta.

Entistä Wimbledonin ja Ranskan avointen nelinpelin mestaria, Peng Shuaita ei ole nähty sen jälkeen, kun hän syytti 2. marraskuuta Kiinan entistä varapääministeriä Zhang Gaolita seksuaalisesta väkivallasta.

Pengin viesti poistettiin nopeasti Kiinan sosiaalisesta mediasta. Tenniksen huippupelaajat Naomi Osaka, Novak Djokovic ja Serena Williams ovat julkisesti kertoneet huolestaan Peng Shuain kohtalosta.

WTA on vaatinut todisteita siitä, että 35-vuotias Peng on kunnossa, ja kiertueen puheenjohtaja Steve Simon on sanonut, että se voi vetäytyä Kiinasta.

Pengin nimissä oli lähetetty sähköposti valtion televisioyhtiölle. Sähköpostissa sanottiin, että syytökset eivät ole totta ja Pengin sanottiin lepäävän kotonaan.

WTA:n puheenjohtajan mukaan sähköposti vain lisäsi huolia Pengin turvallisuudesta.

Sports Illustrated -lehden mukaan WTA:n liikevaihdosta kolmannes tulisi Kiinasta. Steve Simon sanoi Time-lehdelle, että arvio oli yläkanttiin mutta vahvisti, että liikevaihdosta tulee merkittävä osuus Kiinasta.

”Kiinan valtaapitävät eivät halua, että heille sanellaan, mitä pitäisi tehdä”, urheiluprofessori Simon Chadwick sanoi uutistoimisto AFP:lle.

Kiinalla on historiaa siitä, miten se pystyy vaikuttamaan urheilijoihin, seuroihin tai järjestöihin, jotka ovat kriittisiä maata kohtaan.

Entinen Arsenal-tähti Mesut Özil joutui Arsenalissa hyllylle sen jälkeen, kun hän puolusti Kiinan uiguurivähemmistöä. Koripallon ammattilaisliiga NBA:n otteluita ei ole näytetty Kiinan valtiollisella televisiokanavalla sen jälkeen, kun Houston Rocketsin toimitusjohtaja ilmaisi tukensa Hong Kongin demokratialiikkeelle kaksi vuotta sitten.

Striimauspalvelu Tencent lopetti Boston Celticsin pelien näyttämisen sen jälkeen, kun Celticsin tähtipelaaja Enes Kanter leimasi Kiinan presidentin Xi Jinpingin ”brutaaliksi diktaattoriksi” ja tuomitsi Kiinan politiikan Tiibetissä.

Chadwick uskoo, että WTA:lla on enemmän pelivaraa suututtaa Kiinan johtoa, koska WTA ei ole taloudellisesti niin riippuvainen Kiinasta kuin NBA.

Chadwickin mukaan WTA:n sunnuntainen vaatimus Pengin syytösten tutkimisesta ”perusteellisesti, reilusti ja ilman sensuuria” näytti olevan ”laskelmoitu päätös”. Hänen mielestään se osoittaa, että WTA ei selvästi ole huolissaan kritiikin mahdollisista seurauksista.

China Sports Insider -sivuston perusta Mark Dreyer uskoo, että pandemia on auttanut WTA:ta sopeutumaan elämään ilman Kiinaa.

“Seuraukset ovat tänä päivänä vähäisemmät kuin menneisyydessä”, hän sanoi.

Kiinalaisen tennisbloggari Ouyang Wenshengin mukaan Kiinan viranomaiset voivat estää internetkäyttäjiä kommentoimasta ulkomaisten lähetysten otteluita. Ja pahimmassa tapauksessa Kiina voisi “savustaa ihmisiä”, hän sanoi.

Chadwickin mukaan Kiinan yritykset haudata Pengin syytökset ovat ristiriidassa urheilumaailman nykyisen hengen kanssa. Urheilussa kiinnitetään nykyään entistä enemmän huomiota tasa-arvoon.

”Tämä osoittaa, että Kiina ei ole ajan tasalla.”