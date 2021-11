Jääkiekkoliigan puheenjohtajan mukaan koronapassin käyttöönotosta keskusteltaneen liigahallituksessa ensi maanantain kokouksessa.

Jos Vantaan kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan apulais­kaupunginjohtaja Timo Aronkytö saisi päättää, olisi yleisötilaisuuksissa nyt pakko käyttää kasvomaskia ja koronapassia. Aronkytö sanoo, että Etelä-Suomen aluehallintoviraston (avi) torstaina määräämät uudet rajoitukset yleisötilaisuuksiin ovat merkityksettömiä.

Ainakaan ne eivät muuttaneet millään lailla esimerkiksi jääkiekon Liigassa pelaavan HIFK:n ottelutapahtumia, koska Helsingin jäähallissa ei ole seisomakatsomoa. HIFK ilmoitti torstaina, ettei se aio ottaa koronapassia käyttöön ottelutapahtumissa.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto päätti torstaina rajoittaa sisätiloissa järjestettäviä korkean riskin yleisötilaisuuksia Uudellamaalla. Käytännössä rajoitus koskee esimerkiksi urheilutapahtumia, joissa on myös seisomakatsomoita. Sisätiloissa seisomakatsomojen henkilömäärää rajoitetaan niin, että tilaisuudessa voi olla enintään 20 henkilöä, joilla ei ole istumapaikkaa. Istuma­paikallisten katsomojen osallistujamäärää ei rajoiteta.

Lue lisää: Etelä-Suomen avi rajoittaa yleisö­tilaisuuksia Uudella­maalla, joululaulu­tilaisuudet arvioitu riskialttiiksi

Rajoitukset koskevat myös esimerkiksi yhteislaulutilaisuuksia. Jos yhteislaulutilaisuuteen osallistuu yli 20 henkilöä, tilaan saa ottaa enintään puolet muun lainsäädännön nojalla tilaan hyväksyttävästä enimmäisosallistujamäärästä.

Jos tilaisuuden järjestäjä ottaa käyttöön koronapassin, aluehallinto­viraston määräämiä rajoituksia ei tarvitse noudattaa.

Aronkydön näkemyksen mukaan uusilla rajoituksilla ei ole merkitystä.

”Kun ne ovat näin laadittuja, ne eivät vaikuta viruksen leviämiseen mitenkään”, Aronkytö sanoo.

”Jos tehdään rajoituksia, niiden pitäisi olla aidosti vaikuttavia. Tai sitten ollaan tekemättä yhtään mitään. Olen sanonut näin jo aikaisemmin.”

Aronkydön mukaan koronaviruksen nykyisellä leviämistahdilla on varauduttava siihen, että ”sairaalakapasiteetin tarve kolminkertaistuu noin kuuden viikon päästä”. Hänen mukaansa tarvitaan tiukempia toimenpiteitä koronaviruksen leviämisen hillitsemiseksi.

”Laittaisin yleisötilaisuuksiin koronapassivaatimuksen ja täydellisen maskipakon. Ilman näitä virus leviää ihan kuin ennenkin. Ei kannata tehdä tällaista näennäispuuhastelua kuin mitä Etelä-Suomen aluehallintovirasto nyt tekee. Joko voi antaa ihmisten käydä harrastamassa ja laulamassa tai sitten pitää tehdä kunnollisia rajoituksia, jotka ovat sitovia”, hän sanoo.

”Sairaalakapasiteetin kasvun tarve koronaviruksen leviämisen takia estää sitten muuta perushoitoa. Se voi aiheuttaa joulunpyhinä kriisitilanteen.”

” ”Jos tehdään rajoituksia, niiden pitäisi olla aidosti vaikuttavia.”

Aronkytö suosittelee urheilutapahtumien järjestäjiä ehdottomasti ottamaan käyttöön koronapassin.

”Koronapassi ja maskipakko yleisötilaisuuksiin riippumatta siitä, paljonko ihmisiä kokoontuu. Silloin ei tarvitsi estää mitään. Jos näitä ei oteta käyttöön, sitten tulee rajoituksia, jotka aidosti rajoittavat yhteiskunnan toimintaa. Sitten puhutaan erilaisten tilaisuuksien järjestämisen estämisestä”, hän sanoo.

”Jos ei tehdä järkeviä rajoituksia, on kysymys siitä, kumpi tulee ensin: tosi rajut hätäjarrurajoitukset vai kesä? Jos tulee hätäjarru, silloin eivät urheilusarjat voi toimia.”

Aronkytö on ollut Vantaan kaupungin toisena jäsenenä pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmässä. Aronkytö sanoo pitäneensä koronapassia esillä koronakoordinaatioryhmässä yhdessä Vantaan kaupunginjohtajan Ritva Viljasen kanssa.

Helsingin kaupungin epidemiologisen toiminnan ylilääkäri Sanna Isosomppi kertoo, että koronavirus leviää pääkaupunkiseudulla laajasti ja altistustilanteita tapahtuu lähes joka paikassa.

Helsingin kaupungilla ei ole erillistä tilastointia siitä, miten urheilutapahtumissa on ollut virukselle altistumistilanteita. Isosompin tietoon on tullut vain yksittäisiä altistustilanteita.

”Nyt meidän kaikkien on tärkeää muistaa, ettei oireisena tule mennä urheilu- tai muihin yleisötilaisuuksiin ja että noudattaa myös muita hygieniaohjeita. Ehdottomasti tehokkain tapa aikuiselle välttyä vakavalta koronavirustaudilta on huolehtia omasta rokotussuojastaan”, Isosomppi sanoo.

Jääkiekkoliigassa TPS on ottanut käyttöön koronapassin Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin rajoitusten takia. Turussa koronaviruksen ilmaantuvuusluku on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) verkkosivujen perjantain tietojen mukaan 337,5 ja Helsingin puolestaan 292,2.

Lue lisää: TPS ottaa koronapassin käyttöön kotiotteluihinsa

Jääkiekkoliigan liigahallituksen puheenjohtaja ja Vaasan Sport oy:n puheenjohtaja Heikki Hiltunen arvioi, että rajoitukset leviävät varmaankin kaikille liigapaikkakunnille. Hiltusen mukaan liigahallituksessa koronapassin käyttöönotosta keskusteltaneen ensi maanantain kokouksessa.

”Henkilökohtainen mielipiteeni on, että on hyvä käyttää käytössä olevia keinoja, joilla on mahdollista pitää urheilutapahtumat käynnissä. Kokemukseni on, että koronapassi toimii joustavasti ja antaa mahdollisuuden nauttia tapahtumasta rauhallisin mielin”, hän sanoo.

”Vaasan Sportilla koronapassi ei ole vielä käytössä, mutta tulee varmasti käyttöön. Haluamme toimia vastuullisesti ja esimerkillisesti. Meidän pitää toimia niin, että yhteiskunta saataisiin pidettyä pyörimässä.”

Hiltusen mukaan viime kädessä jokainen liigaseura tekee itse päätöksensä koronapassin käyttöönotosta.