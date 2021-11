Red Bullin Max Verstappen vaikutti kiilaavan Lewis Hamiltonin kyseenalaisessa tilanteessa ulos radalta.

Kansainvälinen autoliitto FIA on hylännyt Mercedeksen tekemän tutkintapyynnön Brasilian F1-kilpailun tapahtumista, Motorsport.com uutisoi.

Kisan loppuhetkillä nähtiin kyseenalainen tilanne, jossa Red Bullin Max Verstappen vaikutti kiilaavan Lewis Hamiltonin ulos radalta, jotta tämä ei pääsisi kilpakumppaninsa ohitse.

Tilanne ei aiheuttanut toimenpiteitä kilpailun aikana. Hamilton kuitenkin ohitti Verstappenin pari kierrosta myöhemmin ja kaahasi voittajana maaliin.

Täysi pistepotti ei estänyt Mercedestä tekemästä valitusta Red Bull -kuljettajan röyhkeästä tempusta. Talli lähetti FIA:lle Verstappenin autosta kuvattua kamerakuvaa, jota tuomaristolla ei ollut käytössään vielä alkuperäisellä päätöksentekohetkellä.

FIA:n mukaan uusi kamerakulma ei kuitenkaan tuonut lisäarvoa tuomaristolle.

”Tuomaristo koki, että heillä oli jo valmiiksi riittävän kattava materiaali päätöksentekoa varten. Jos he olisivat tarvinneet kuvaa Verstappenin autosta, he olisivat vain jättäneet tilanteen tutkittavaksi kisan jälkeen. Näin he eivät kuitenkaan toimineet”, FIA kertoi tiedotteessaan.

Mercedeksen tallipäällikkö Toto Wolff ei yllättynyt päätöksestä.

”Tämä oli odotettua”, hän totesi.

”Halusimme herättää keskustelua aiheesta, koska uskomme, että tämä [kiilaamisen salliminen] on iso kysymys seuraavissa kisoissa. Onnistuimme siinä tavoitteessa. Emme uskoneetkaan, että se menisi tämän pidemmälle.”