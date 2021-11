Kalle Rovanperä ja Teemu Suninen ovat jääneet minuuttikaupalla Evansista.

Toyota-tallin Elfyn Evans johtaa kauden päättävää Monzan MM-rallia perjantain avauspäivän jälkeen.

Kun takana on seitsemän erikoiskoetta, Evansin etumatka tallikaveri Sebastien Ogieriin on 1,4 sekuntia. Kolmantena on Hyundain Thierry Neuville, joka on jäänyt kärjestä 21,6 sekuntia.

Hyundain Teemu Suninen on kahdeksantena ja Toyotalle tallipisteitä varmisteleva Kalle Rovanperä yhdeksäntenä. Sunisen ero kärkeen on 1.28,6 ja Rovanperän 1.57,3 minuuttia.

Seitsemännen erikoiskokeen nopein oli Hyundain Dani Sordo, joka on kokonaiskisassa neljäntenä.

”Tämä on ollut hankala päivä meille, mutta auto toimii hyvin. Minun on saatava enemmän itseluottamusta monissa paikoissa, joissa menetämme vähän aikaa”, Suninen sanoi MM-sarjan kotisivuilla.

Walesilainen Evans ohitti kuudennella ek:lla kokonaistilanteessa Ogierin ja pystyi pitämään ranskalaisen takanaan päivän päätöstaipaleella. Evans oli perjantain päätösosuudella 0,1 sekuntia Ogieria nopeampi.

”On ollut hyvä päivä, mutta tietysti meillä on työtä tehtävänä huomisille vuoristo-osuuksille”, Evans sanoi.

MM-sarjaa johtavalla Ogierilla on 17 pisteen etumatka Evansiin. Ogier tavoittelee jo uransa kahdeksatta kuljettajien maailmanmestaruutta.

Lauantaina ajetaan kuusi erikoiskoetta. Monzan MM-ralli päättyy sunnuntaina.