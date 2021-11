HS:n lähteet: Matej Hradecky on siirtymässä HIFK:sta takaisin Seinäjoelle

HIFK-pelaajien ja valmentajien virta Töölöstä Pohjanmaalle jatkuu.

Päättyneellä Veikkausliiga-kaudella HIFK:ssa pelannut Matej Hradecky, 26, siirtyy HS:n lähteiden mukaan ensi kaudeksi Seinäjoen Jalkapallokerhoon (SJK).

196-senttinen puolustava pelaaja Hradecky siirtyi viime keväänä HIFK:hon, jossa hän pelasi 23 ottelua kauden aikana. Hradecky pelasi keskuspuolustajana HIFK:n puolustuslinjassa.

HIFK:sta on jo aiemmin siirtynyt SJK:hon pohjoisirlantilainen keskikenttäpelaaja Jake Dunwoody, 23, jonka 2+1-vuotisesta sopimuksesta SJK kertoi viime maanantaina.

HIFK:ta viime kaudella valmentanut Joaquin Gómez on SJK:n uusi päävalmentaja, ja ymmärrettävästi hän havittelee HIFK:ssa hyvin pelanneita pelaajia uuteen seuraansa. Dunwoodyn Gómez hankki suhteillaan HIFK:hon.

Matej Hradecky on pelannut Veikkausliigassa 105 ottelua, joissa hän on tehnyt kuusi maalia. Maajoukkueessa Hradecky on pelannut kahdessa talvimaaottelussa, joissa katsastetaan uusia pelaajia maajoukkueeseen.