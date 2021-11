Lähdöt ovat olleet jo pitkään vaikeita Bottakselle, kirjoittaa HS:n urheilutoimittaja Ismo Uusitupa.

Formula ykkösten kausi on huipentumassa, mutta Mercedes-tallin Valtteri Bottaksen ongelmat jatkuivat Qatarin osakilpailussa. Lähtöruuturangaistus, huono lähtö, rengasrikko ja keskeytys: eipä juuri enempää pieleen voisi mennä.

Samaan aikaan kun tallikaveri Lewis Hamilton on ottamassa Max Verstappenia kiinni MM-taistossa, Bottaksen kisaaminen on vaikeaa. Turkin osakilpailuvoiton jälkeen ainoa palkintosija on viikon takainen kolmas sija Brasiliassa. Mercedeksen menopelillä se on kovin vähän, vaikka siinä on ollut toistuvia moottoriremonttejakin.

Lähdöt ovat olleet jo pitkään vaikeita Bottakselle. Kyse on kuitenkin kisan tärkeimmästä hetkestä. Ainaiset kylmät renkaat eivät voi olla jatkuvasti syynä. Tosin sunnuntain kisassa Bottas sanoi luistelleensa koko ensimmäisen kierroksen, kun renkaissa ei ollut pitoa. F1-auto ei siis ole sopiva väline luisteluun.

Jossitellakin voi. Jos Mercedes olisi ottanut Bottaksen ajoissa renkaidenvaihtoon, Bottas olisi ollut todennäköisesti viides. Mutta kun se rengasrikko tuli täysin yllättäen, vakuuttivat Bottas ja myös tallipäällikkö Toto Wolff. Näin varmasti tapahtui siinä tilanteessa, mutta jokainen kisaa seurannut myös tiesi, että Mercedes otti riskin pitäessään Bottasta radalla ilman renkaidenvaihtoa.

Bottaksella on jäljellä kaksi osakilpailua Mercedeksellä. Niistä kun ottaa kunnon tuloksen, kiitosten esittäminen tallin puolelta tulee huomattavasti helpommaksi. Bottaksella on tähän kuitenkin eväät.