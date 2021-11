City ei antanut Evertonille armoa ja nousi Valioliigassa kakkospaikalle.

Manchester City oli tyly isäntä Evertonille jalkapallon Englannin Valioliigassa ja voitti 3–0. Iltaottelussa Tottenham nousi maalin takaa-ajoasemasta 2–1-kotivoittoon Leedsiä vastaan.

Voitto nosti Cityn sarjataulukossa Liverpoolin ohi toiseksi. Kärjessä on Chelsea, josta City on jäänyt kolme pistettä.

City hallitsi kotiotteluaan siipirikkoista Evertonia vastaan selvästi ja siirtyi avauspuoliajan lopussa johtoon, kun Raheem Sterling ohjasi Joao Cancelon komean ulkosyrjäkeskityksen jalallaan sisään. Jatkoa seurasi 55. peliminuutilla Rodrin huikealla kaukolaukauksella. Bernardo Silva viimeisteli 86. minuutilla maalin edestä ottelun loppunumerot.

Cityltä puuttuivat Kevin De Bruyne ja Jack Grealish, mutta se ei manchesteriläisten vahvaa menoa hidastanut. De Bruynen piti kamppailusta sivussa koronavirustartunta ja Grealishin loukkaantuminen.

Evertonin kurssi on alaspäin, sillä joukkue on kerännyt kuudesta viime liigaottelustaan vain kaksi tasapelipistettä. Everton on sarjataulukossa sijalla 11.

Leeds pelasi kelpo avauspuoliajan ja piti kotijoukkue Tottenhamin maalipaikat vähissä. Vieraat siirtyivät avauspuoliajan lopussa johtoon. Osuma syntyi, kun Jack Harrison nousi vahvasti ja syötti maalille, jossa Daniel James ohjasi pallon verkon perukoille.

Tottenham tuli tauon jälkeen uudella ilmeelle kentälle ja painoi pelin Leedsin kenttäpuoliskolle.

Vauhdikkaalla toisella puoliajalla Tottenham sai pallon kahdesti maalikehikoihin ennen kuin Pierre-Emile Højbjerg laukoi 58. minuutilla tasoituksen. Voitto-osuma nähtiin runsas kymmenen minuuttia myöhemmin, kun Eric Dierin vapaapotku meni kimmokkeen kautta tolppaan ja Sergio Reguilon pani irtopallon maaliin.

Leeds-kamppailu oli Antonio Contelle toinen liigapeli Tottenhamin päävalmentajana. Päätösvihellyksen jälkeen Conte tuuletti voittoa vimmalla ja tunteella. Conten liigaurakka alkoi Tottenhamissa tasapelillä Evertonia vastaan.

Tottenham nousi sarjataulukossa seitsemänneksi. Kaksi pistettä perässä on Manchester United, joka antoi sunnuntaina potkut päävalmentaja Ole Gunnar Solskjærille. Leedsin tilanne on tukala, sillä joukkue on sijalla 17.