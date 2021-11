Max Verstappenin ja Lewis Hamiltonin piste-ero on kahdeksan pistettä. Jäljellä on kaksi osakilpailua.

Formula ykkösten mestaruuskamppailu tiivistyi viikonloppuna, kun Mercedes-tallin Lewis Hamilton voitti ja Red Bullin Max Verstappen tuli toiseksi Qatarin osakilpailussa.

Kaksikon välinen ero on nyt kahdeksan pistettä Verstappenin hyväksi, kun kaksi osakilpailua on jäljellä. Tai kun todennäköisesti kaksi osakilpailua on jäljellä – Saudi-Arabian osakilpailu on vajaan kahden viikon päästä, mutta siellä on rakennustyöt vielä menossa.

Miten mestaruus ratkeaa?

MM-sarjassa osakilpailun voittaja saa 25 pistettä, kakkonen 18 pistettä, kolmas 15 pistettä, neljäs 12, viides 10, kuudes 8, seitsemän 6, kahdeksas 4, yhdeksäs 2 ja kymmenes yhden MM-pisteen. Lisäksi kisan nopeimman kierroksen ajanut saa yhden lisäpisteen, jos hän sijoittuu kymmenen parhaan joukkoon.

Toisin sanoen tarjolla on yhdelle kuskille vielä maksimissaan 52 pistettä, mutta kumpikaan ei tarvitse mestaruuteen täyttä pottia.

Verstappenilla on yhä melkoinen etu: mestaruuteen riittää varmuudella esimerkiksi voitto ja neljäs sija. Tällöin Hamilton voisi päästä korkeintaan tasapisteisiin: voitolla, kakkossijalla sekä molemmissa kisoissa nopein kierrosaika.

Näin Verstappen varmistaa mestaruuden jo Saudi-Arabiassa: voitto ja nopein kierros ja Hamilton korkeintaan kuudes tai voitto ja Hamilton korkeintaan seitsemäs tai kakkonen ja nopein kierros, jos Hamilton korkeintaan kymmenes tai kakkonen ja Hamilton jää ilman pisteitä.

Tasapisteissä mestaruuden ratkaisee osakilpailuvoittojen määrä ja tässä tapauksessa ne olisivat Verstappenin eduksi 10–8.

Hamiltonille kelpaa mestaruuteen varmuudella voitto molemmista osakilpailuista. Jotta Hamilton yltäisi mestaruuteen yhdellä osakilpailuvoitolla, Verstappenin pitäisi epäonnistua jo hieman selkeämmin toisessa jäljellä olevista osakilpailuista.

Esimerkiksi jos Valtteri Bottas voittaisi toisen jäljellä olevista osakilpailuista ja Hamilton toisen, Verstappenille riittäisi varmuudella mestaruuteen kakkossija molemmista osakilpailuista, jos toisessa kilpailussa tulee lisäpiste nopeimmasta kierrosajasta. Myös toinen ja kolmas sija sekä molemmissa kisoissa nopein kierrosaika riittää. Jälkimmäisessä vaihtoehdossa Hamilton ja Verstappen olisivat jälleen tasapisteissä, mutta Verstappenille voitot 9–8.

Monien F1-fanien toive on se, että kaksikko lähtisi Abu Dabissa 14. joulukuuta ajettavaan viimeiseen osakilpailuun tasapisteissä.

Tämä toteutuisi esimerkiksi siten, että Hamilton voittaa Saudi-Arabiassa ja ottaa nopeimman kierrosajan nimiinsä sekä Verstappen sijoittuu kakkoseksi. Tällöin Abu Dhabin kisassa paremmin sijoittuva voittaisi mestaruuden – paitsi jos kummatkin jäisivät ilman MM-pisteitä. Tässä tapauksessa Verstappen olisi ykkönen osakilpailuvoittojen (9–7) perusteella.

Kohtuullisen poikkeukselliseksi MM-huipennuksen tekee se, että toinen osakilpailuista ajetaan täysin uudelle radalla eli Saudi-Arabiassa ja päätöskilpailunkin rataa Abu Dhabissa on uudistettu.

Saudi-Arabian Jeddassa sijaitseva rata on sananmukaisesti täysin uusi. Niin uusi, että se ei ole edes vielä valmis.

Jonkin verran on herännyt myös epäilyjä, pystytäänkö Saudi-Arabiassa edes ajamaan. Jos näin kävisi, se olisi melkoinen lottovoitto Red Bull -tallille: Verstappenille riittäisi kakkossija Abu Dhabissa mestaruuteen.

F1 ja Saudi-Arabian kisajärjestäjät ovat kuitenkin vakuuttaneet, että kaikki, tai ainakin rata, on valmis, kun vapaat harjoitukset alkavat perjantaina 3. joulukuuta. Motorsport.com kertoo, että järjestäjien mukaan rakennustöissä on 3 000 henkeä, jotta kaikki olisi valmista kisaviikonloppuna.

”He työskentelevät kirjaimellisesti ympäri vuorokauden, kuten he ovat tehneet jo melko pitkään. Työt ovat edistyneet valtavasti. Mutta vielä paljon on tekemistä, joten se menee viime hetkille asti. Mutta he saavat sen tehtyä. Kaikki mitä tarvitsemme kilpailun järjestämiseksi turvallisesti, saamme kyllä, olen varma siitä”, F1:n urheilujohtaja Steve Nielsen totesi Motorsportille.

Jeddan rata on katurata, jota mainostetaan maailman nopeimmaksi katuradaksi. Keskinopeudeksi arvioidaan 250 kilometriä tunnissa ja huippunopeudeksi 322 kilometriä tunnissa. Radan pituus on 6,175 kilometriä – F1-sarjassa vain Belgian Span rata on pidempi.

