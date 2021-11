Jari Huttunen ja Emil Lindholm ajoivat MM-pronssia. Nuori rallilupaus Sami Pajari voitti kaudelle peräti kolme mitalia.

Vaikka Kalle Rovanperä jäikin neljänneksi rallin MM-sarjassa, pikkuluokissa suomalaiset keräsivät viikonloppuna mitaleita roppakaupalla.

Jari Huttunen ja Emil Lindström ajoivat luokissaan MM-pronssia ja Sami Pajari kuittasi EM-hopeaa. Huttunen ajoi pronssille WRC2-luokassa ja Lindholm WRC3-luokassa.

Pajari oli jo aiemmin varmistanut junioreiden maailmanmestaruuden.

Euroopan mestaruushopea varmistui aikuisten sarjassa Kanariansaarilla ajetussa kauden päätöskisassa. Pajari sai kaulaansa myös ERC3-luokan pronssimitalin.

”Kokonaisuutena hieno kausi, kaikkiaan kolme mitalia. Sain kokemusta monenlaisista kilpailuista”, Pajari sanoi.

Jari Huttunen vauhdissa Monzassa, jossa ajettiin osin myös moottoriradalla.

Huttunen voitti GRX-yksityistallin Fordilla luokkansa MM-sarjan viimeisessä osakilpailussa Monzassa Italiassa. Hyundailla ja Fordilla tällä kaudella kilpaillut Huttunen oli kolmessa rallissa WRC2-luokan nopein kuljettaja.

Kesäkuussa Sardiniassa hän voitti Hyundai i20 R5:llä. Elokuussa Belgiassa voitto irtosi Hyundai i20 Rally2:n neitsytkilpailussa. Luokan maailmanmestaruuteen ajoi norjalainen Andreas Mikkelsen.

Viime vuonna Huttunen voitti WRC3-luokan maailmanmestaruuden.

”WRC2:n voitto on totta kai hyvä, mutta aikaero nopeimpiin R5-autoihin oli liian iso. Uusi auto osui koko ajan paremmin käteen. Se on hyvän tuntuinen ja ennen kaikkea rauhallinen ajettava. Parempiin pätkäaikoihin on aineksia, mutta sen eteen on vielä töitä edessä”, Huttunen kertoi tiedotteessa.

Teemu Suninen sijoittui WRC2-luokan MM-sarjan loppupisteissä viidenneksi. Monzassa hän ajoi rallin pääsarjassa WRC:ssä Hyundailla kuudenneksi. Suninen tuurasi tallin Ott Tänakia, joka jäi pois rallista perhesyihin vedoten.

Ensi kaudella pääsarjassa siirrytään hybridiaikaan. Nykyisten WRC-autojen tilalle tulee Rally1-autot.

Škodalla ajava Lindholm nousi MM-pronssille hieman jälkikäteen, kun britti Chris Ingram putosi mitalisijalta aikasakon takia. Ingram sai kuuden minuutin aikasakon, koska hän käytti Monzassa 33 rengasta sallitun 30 renkaan sijaan.

Tällä kaudella Lindholm rallin Suomen mestaruuden ja kaksi WRC3-luokan MM-osakilpailua.

WRC3-luokan maailmanmestariksi ajoi ranskalainen Yohan Rossel. Lauri Joona sijoittui WRC3-luokassa neljänneksi.

GRX-tallin tiimipäällikkönä toimii rallin kaksinkertainen maailmanmestari Marcus Grönholm, joka oli tyytyväinen ajajiensa kauteen.

”Kausi oli vaikea molemmille kuljettajille, mutta MM-mitali on aina MM-mitali. Mitalin saavuttaminen ei takaa vielä mitään, mutta aina se on tuuletuksen arvoinen suoritus”, Grönholm sanoi tiedotteessa.

Hänen oma poikansa Niclas Grönholm voi nousta ensi viikonloppuna MM-mitaleille rallicrossin viimeisessä osakilpailussa Saksassa.

Ensi kaudella Huttunen ja Lindholm tähtäävät Grönholmin mukaan ainakin WRC2-luokan MM-sarjaan.

”Neuvottelut molempien kuljettajien jatko-ohjelmista ensi kaudelle ovat käynnissä”, Grönholm sanoi.

Parhaillaan varusmiespalvelustaan Urheilukoulussa suorittavan Pajarin ensi kauden ohjelma on vielä auki.

Nykyinen kartanlukija Marko Salminen jää pois kyydistä pois. Tilalle tulee Enni Mälkönen, joka ajoi Pajarin parina päättyneellä kaudella muutamassa kisassa.