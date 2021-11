Mimosa Jallow voitti kauden gp-uintisarjan.

Olympiamitalisti Matti Mattsson päätti viikonloppuna pitkän kilpailutaukonsa.

Mattsson osallistui Jyväskylässä gp-kisoissa 100 ja 200 metrin rintauinteihin. Porilainen voitti molemmat lyhyen radan (25 metriä) lajit: 100 metriä ajalla 59,05 ja 200 metriä ajalla 2.05,86.

”Kokonaisuudessaan oli ihan positiivinen reissu. Sain hyviä kisoja tehtyä, ja oli kiva päästä kisaamaan pitkästä aikaa”, Mattsson sanoi Uimaliiton tiedotteessa.

”Lyhyt rata on minulle jonkinlainen peikko. Uiminen on aina hieman sellaista väkisin yrittämistä. Vedot eivät tahdo osua päätyyn hyvin. Tälläkin reissulla kaikki vedot jäivät kauas päädystä.”

Olympialaisten jälkeen Mattsson oli poissa altaasta kuusi viikkoa. Se on hänen koko uransa pisin aika poissa uintiharjoittelusta. Tokion olympiakisoissa Mattsson ui pronssia 200 metrin rintauinnissa.

”Tässä on vasta noin puolitoista kuukautta treenejä alla eli ei ihan liikaa näin ensimmäisiin kilpailuihin. Treeneissä on ollut vielä hieman alkuhakemista ja tekeminen on aika ailahtelevaa. Vähän jumista ja kankeaa, mutta nautin arjesta ja treenaamisesta”, Mattsson sanoi.

Hän kisaa loppuvuoden aikana vielä lyhyen radan SM-kilpailuissa. Mattsson kertoo, että päätös jättää syksyn lyhyen radan EM- ja MM-kilpailut väliin tehtiin jo ennen olympialaisia.

Keväällä Mattssonin tähtäimessä ovat toukokuussa Japanissa järjestettävät uinnin pitkän radan MM-kilpailut.

”MM-kisat tulevat todella nopeasti. Kun vuosi vaihtuu, ne ovat jo oikeastaan aivan kulman takana.”

Gp-kisojen kokonaisvoiton 54 pisteellä vei vain sivulajeissaan viikonlopun aikana kisannut Jyväskylän Aallon Mimosa Jallow. Jaetulle toiselle sijalle tulivat Vandersin Kalle Mäkinen ja Mattsson 48 pisteellä.

Parauintisarjan kokonaisvoiton otti Vaasan Uimaseuran Nader Khalili (1 888 pistettä), joka kellotti viikonlopun aikana kolme Suomen ennätystä.

Lyhyen radan SM-kilpailut uidaan Espoossa 16.–19. joulukuuta.

Lyhyen radan MM-kilpailut järjestetään 16.–21. joulukuuta Abu Dhabissa. Suomesta kisoihin lähtee seitsemän uimarin joukkue: Ida Hulkko, Fanny Teijonsalo, Jenna Laukkanen, Laura Lahtinen, Veera Kivirinta, Olli Kokko ja Ronny Brännkärr.