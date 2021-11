Zlatanin mukaan kyse oli opetuksesta Azpilicuetalle.

Jalkapallon MM-karsinnassa Espanjan ja Ruotsin välillä tapahtui välikohtaus 14. marraskuuta, josta on puhetta riittää edelleen.

Aivan ottelun loppuhetkillä Ruotsin tähtipelaaja Zlatan Ibrahimović näytti hieman horjahtavan, jonka jälkeen hänen kyynärpäänsä osui Espanjan puolustajan César Azpilicuetan selkään.

Tilanne vaikutti tahalliselta, vaikka Zlatan levittelikin käsiään viattoman näköisenä. Nyt Zlatan myöntää The Guardianin haastattelussa tehneensä iskun tahallisesti ja kohteena oli nimenomaan Azpilicueta eikä kukaan sattumanvarainen Espanjan pelaaja.

”Tein sen tarkoituksella. En häpeä sanoa tätä, koska hän teki jotain typerää meidän pelaajallemme. Se oli typerä asia, mutta tekisin saman uudestaan”, Zlatan toteaa.

The Guardian myös kysyi, sanoiko Azpilicueta Zlatanille mitään ottelun jälkeen.

”Mitä hän voisi sanoa? Hän ei sano minulle mitään, mutta hän voi sanoa joukkueeni pelaajalle – eikä hän tekisi mitään, koska hän on liian ystävällinen.”

Iskusta Zlatan sai varoituksen, jonka takia häneltä jää väliin ensi maaliskuussa Ruotsin ottelu MM-jatkokarsinnan välierässä. Se ei Zlatania tunnu haittaavan.

”Kyse ei ole välierästä poisjäämisestä. Kyse on siitä, että kaveri ymmärtää olla kiusaamatta pelaajaa, joka makaa maassa. Hyökkää sellaista vastaan, joka pystyy tekemään jotain. Se on liian helppoa valita joukkuekaverini, joka on 20-vuotias ja erittäin mukava. Toivon, että hän nyt ymmärtää.”

Ruotsi hävisi ottelun 0–1. Espanja selviytyi suoraan MM-kisoihin.

Jalkapallon MM-jatkokarsintojen arvonta suoritetaan ensi perjantaina.