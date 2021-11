Vaikeista asioista on usein helpompi vaieta kuin nostaa niitä pöydälle.

Tämä osoittautui jälleen todeksi, kun HS alkoi selvittää viime viikonloppuna Helsingissä järjestettyjen joukkuevoimistelun MM-kisojen tuomarointia.

Loppukilpailussa annetuista pisteistä näkee selvästi, kuinka venäläinen ja bulgarialainen arvostelutuomari nostivat omia joukkueitaan ja pudottivat muita.

Finaalissa tuomarit antoivat joukkueille pisteitä teknisestä osaamisesta, taiteellisesta vaikutelmasta ja kilpailusuorituksesta. Tekniset maksimipisteet ovat 6,0 ja taiteelliset 4,0. Suorituksesta voi saada enintään 10 pistettä.

Jokaista kolmea osa-aluetta arvioi neljä tuomaria, eli tuomareita oli yhteensä kaksitoista.

Venäläinen tuomari antoi kolmelle joukkueelle, venäläisille Madonnalle ja Expressionille sekä bulgarialaiselle National teamille tekniikasta täydet 6,0 pistettä. Maailman­mestaruuden voittanut suomalaisjoukkue Minetit sai häneltä 5,9 pistettä ja neljänneksi jäänyt espoolainen OVO Team vain 5,6 pistettä.

Bulgarialainen tuomari antoi viidenneksi jääneelle omalle joukkueelleen 6,0, Mineteille 5,8 ja OVOlle 5,6 pistettä. Venäläinen Madonna sai häneltä täydet pisteet.

Lopputuloksissa Madonna oli toinen, Expressia kolmas ja OVO jäi ilman mitalia.

Tanskalainen ja kreikkalainen tuomari antoivat neljälle parhaalle teknisestä osaamisesta 5,8–6,0 pistettä, mikä oli HS:n jututtamien asiantuntijoiden mukaan lähinnä totuutta.

Jos kaksi tuomaria vetää jotain joukkuetta pisteissä ylös tai alas, se vaikuttaa radikaalisti joukkueen loppupisteisiin.

Tuomaripeli on kuitenkin asiana niin arkaluonteinen, etteivät kaikki HS:n haastattelemat henkilöt halua kommentoida tuomareiden toimintaa omalla nimellään.

”Laji vaatii sääntöjen kehittämistä. Muuta en voi kommentoida”, sanoo suomalaistuomari Salla Lintunen lyhyesti.

Hän jakoi MM-finaalissa pisteitä taiteellisesta vaikutelmasta. Hänen papereissaan finaalin taiteellisin esitys oli Mineteillä, OVO:lla ja Bulgarian joukkueilla.

Mitalitta jääminen harmitti OVO Teamin päävalmentajaa Anneli Laine-Näätästä. Se ei kuitenkaan ole pääsyy, miksi hän haluaa puhua omalla nimellään lajin tuomari­toiminnasta.

”En halua mustamaalata ketään vaan haluan, että asiaan tulee muutos ja epäkohta tuodaan esiin. Urheilullisuus ja oikeudenmukaisuus pitää saada kunniaan, tai muuten pieni laji kutistuu entisestään”, Laine-Näätänen sanoo.

Anneli Laine-Näätäsen mukaan urheilullisuus ja oikeudenmukaisuus pitää saada joukkuevoimistelussa kunniaan tai muuten pieni laji kutistuu entisestään.

Joukkuevoimistelun kansainvälisellä lajiliitolla (IFAGG) ei ole Laine-Näätäsen mukaan seurantaa tuomaroinnin linjasta eikä itsenäistä kurinpitoelintä, joka sitä valvoisi.

”Se on asian isoin ydin. Ongelma on perusrakenteessa. Tuomarit voivat antaa mitä pisteitä vain saamatta sanktiota. Samat ihmiset toimivat tuomareina ja istuvat lajiliiton hallituksessa ja jopa valmentavat joukkueita, joskaan eivät virallisesti. He päättävät siis itse, miten tuomitaan”, Laine-Näätänen sanoo.

IFAGG:n hallituksen kaikki jäsenet ovat toimineet arvostelutuomarina. MM-kilpailuissa Helsingissä heistä toimi tuomarina viisi.

Arvostelulajeista taitoluistelu muutti täysin pistelaskuaan Salt Lake Cityn talvi­olympialaisissa vuonna 2002 tapahtuneen skandaalin jälkeen: tuomarit sopivat keskenään pariluistelun voittajan.

Nykyään urheilijoita ei enää verrata toisiinsa vaan taitoluistelussa loppusijoituksen määrittävät urheilijoiden suorituksestaan keräämät, mahdollisimman objektiivisesti arvioidut pisteet.

”Pitää olla puolueeton taho, joka puuttuu epäkohtiin. Nykytilanne on räikeä ja mustavalkoinen. Saman asian näkee seitsemän vuoden takaa tuomariston pöytäkirjoista”, Laine-Näätänen sanoo.

Helsingin jäähallissa pidetyissä MM-kilpailuissa kiinnitti huomiota, että tuomarit antoivat pisteitä ilman videotarkistusta. Se tuntuu tänä päivänä oudolta, kun video on tuomarien apuna lähes lajissa kuin lajissa.

”Tekninen suorituspiste voi perustua vain faktoihin, ei tuomarin mielipiteeseen. Valmentajana käytän joka päivä harjoituksissa videota. Se on faktaa, ja urheilija näkee, missä hän teki virheen”, Laine-Näätänen sanoo.

Videotarkistus on samalla urheilijan oikeudellinen turva. Jos pisteet perustuvat vain henkilökohtaiseen ja ohikiitävään hetkeen, se on Laine-Näätäsen mukaan järjetöntä urheilijaa kohtaan.

”Se syö hänen motivaatiotaan. Urheilija luulee, että heikot pisteet ovat hänen vikansa, mutta niin ei olekaan. Urheilijat treenaavat kovaa 30 tuntia viikossa. Täytyy katsoa, ettei tule kaunaiseksi tai katkeroidu. Miten saan valmentajana estettyä sen kaikista epäkohdista huolimatta”, Laine-Näätänen miettii.

Venäläinen Madonna-joukkue esiintyy.

Suomalainen Jaana Widenius valittiin äskettäin joukkuevoimistelun kansainvälisen lajiliiton hallitukseen. Hänen mukaansa tuomareiden toimintaa seurataan ja arvosteluihin pyydetään tarvittaessa perusteluja.

”Tuomarit arvotaan tuomaristopaneeliin. MM-kisoissa heidän kanssaan käytiin läpi lajin eettiset säännöt ja varmistettiin, että arvostelulinja olisi yhteinen. Se vähentää mahdollisuutta, että yritetään vaikuttaa pisteisiin, jos sellainen tilanne syntyisi”, Widenius sanoo.

Tuomaristossa on ihmisiä, jotka eivät ole syntyneet maassa, jota he tuomarina edustavat. Esimerkiksi Saksan tuomari on bulgarialainen ja Ranskan tuomari venäläinen.

Miten tämä voi vaikuttaa arvosteluun?

”Joukkuevoimistelu on kasvava pieni laji. Monella ihmisellä voi olla taustalla aiempaa voimisteluverkostoa. Näin he voivat viedä lajia eteenpäin uudessa maassa. Minusta se on hirveän positiivinen asia”, Widenius sanoo mutta ei voi kommentoida yksittäisten tuomareiden antamia pisteitä.

”Tehdään sääntökehitystä, jottei tulisi virheitä.”

Entä mikseivät tuomarit katso esitystä videolta ennen kuin antavat pisteitä?

”Kansainvälinen liitto kehittää tuomari­toimintaa, mutta videoarvio ei vielä toimi meidän lajissamme. Yksittäisen liikkeen merkitys ei ole niin iso kuin koko joukkueen voimistelu liikkeenä. Suuntana videotarkistus on älyttömän mielenkiintoinen. Tästä on keskusteltu.”

Laine-Näätäsen mukaan videotarkistus on ainoa rehellinen tapa löytää pisteisiin vaikuttavat virheet esityksestä.

”Madonnalle tuli selvä virhe kilpailussa, mutta ne eivät näkyneet pisteissä. Ihmissilmä ei näe kaikkea.”