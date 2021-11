Pelinjohtajan paikoista käydään koripallomaajoukkueessa kovaa kilpailua, kun MM-karsinnat alkavat torstaina.

Pitkälti toistakymmentä viime vuotta koripallomaajoukkueen ykköspelinjohtajasta ei ole tarvinnut keskustella. Aina kun Petteri Koponen on ollut käytettävissä, hän on aloittanut pelinjohtajana ja pelannut niin paljon minuutteja kuin on jaksanut.

Mutta kun koripallomaajoukkue valmistautuu torstaina vieraspelillä Ruotsia vastaan alkavaan MM-karsintaan, sukupolvenvaihdos on jo näköpiirissä. Koponen, 33, on ilmoittanut lopettavansa uransa ensi vuoden EM-kisoihin, ja tiistaina maajoukkueen harjoitusten jälkeen Koponen kertoi keskustelleensa valmennuksen kanssa roolistaan tämän viikon MM-karsintapeleissä.

”Sanoin suoraan Henkalle (päävalmentaja Henrik Dettmannille), etten tiedä, riittävätkö minulla enää jalat pelata päätoimisesti pointtia (pelinjohtajaa). Toisaalta susi-systeemissä tarvitsee vain laittaa pallo liikkeelle, ja meillä on paljon hyviä jätkiä. Katsotaan, miten miten roolit muodostuvat. Mutta en varmasti ole enää sellaisessa kunnossa, että pystyisin vetämään 30 minuuttia pointtina”, Koponen sanoi.

MM-kisapaikan lisäksi karsintapeleissä taistellaan myös paikoista ensi vuoteen koronapandemian takia lykkääntyneissä EM-kisoissa.

Tiistaina maajoukkueen harjoituksissa kentällä oli Koposen lisäksi viisi muuta pelinjohtajaa: Henri Kantonen, Edon Maxhuni, Lassi Nikkarinen, Ilari Seppälä ja Jamar Wilson.

”Siellä on paljon jätkiä. Isossa päässä ei ole niin isoa kilpailua. On mielenkiintoista seurata, kuka tulee olemaan se seuraava johtava pallollinen pelaaja”, Koponen sanoi.

Koponen ei halunnut edes veikata, ketkä takamiehistä kuuluvat keskiviikkoiltana julkistettavaan pelaavaan kokoonpanoon.

”En kyllä ala tuohon, se on päävalmentajan tehtävä, eikä varmasti tule olemaan helppoa. Kaikki nämä kaverit ovat erityylisiä pelaajia, ja kaikki tuovat omalla tavallaan lisänsä. En tiedä, tietääkö valmennuskaan vielä.”

Koponen pelaa uransa viimeistä kautta kotimaisen Korisliigan Seagullsissa, mutta hän on aloittanut suurimman osan peleistä vaihdossa. Koponen on pelannut seurajoukkueessa pääosin heittävänä takamiehenä, eikä ole edes Seagullsin alkukauden paras pistemies.

Se titteli kuuluu Lassi Nikkariselle, joka on aloittanut Seagullsin kaikki 12 ottelua pelinjohtajana ja pelannut joukkueessa eniten minuutteja. Nikkarinen, 24, on pelannut nuorten ja haastajamaajoukkueissa 89 maaottelua, miesten maajoukkueessa seitsemän.

”Tämä on mielenkiintoinen tilanne. Kukaan ei ole ottanut selkeää ykkösäijän roolia. Tässä on hyvä kilpailu, kaikki työntävät toisiaan”, Nikkarinen sanoi tiistain harjoitusten jälkeen.

Nikkarinen sanoi oppineensa Koposelta valmistautumista vastustajan taktiikkaan.

”Olen oppinut siitä, miten hän lähestyy tilanteita ja katsoo videolta, miten vastustaja tekee tietyt asiat. Itse mietin aiemmin enemmän omaa tekemistä.”

Nikkarinen sanoi, ettei osaa rankata itseään muihin suomalaispelinjohtajiin verrattuna.

”Olen täällä lähinnä hyvänä haastajana. On hyvä, että pääsee treenaamaan ja haastamaan itseään.”

EM-kisoihin on vajaa vuosi aikaa, ja sen Nikkarinen aikoo käyttää voimanhankintaan ja heittotaitonsa kehittämiseen.

”Haluan uskoa, että itsellä on mahdollisuuksia. Näen itseni erilaisena pelaajana kuin muut täällä olevat. Olen enemmän puolustuspään pelaaja kuin muut. Riippuu sitten siitä, millaisia ominaisuuksia valmentajat painottavat valinnoissa”, Nikkarinen sanoi.

Entä kenet Nikkarinen valitsisi Suomen pelinjohtajiksi Ruotsia vastaan?

”Itsensä on kai pakko valita. Ehkä antaisin Petskun (Koponen) jatkaa kakkosena (heittävänä takamiehenä), ja ottaisin Edonin (Maxhuni) ja nyt on tiukkaa….ehkä Henkan (Kantosen). Nuorella kokoonpanolla menisin”, Nikkarinen hymyili.

Maajoukkueen päävalmentajaksi ensi vuonna nouseva Lassi Tuovi sanoi, että Koposen peluutukseen tämä viikon peleissä vaikuttaa hänen ympärillään kentällä oleva pelaajisto.

”Petteri ei ehkä ole enää valmis 30 minuutin pelintekijävastuuseen, mutta paljon ratkaisee, ketkä ovat hänen ympärillään. Jos hänellä on paljon pallonkäsittelyapuja ympärillä, hän pystyy muokkautumaan tilanteeseen”, Tuovi sanoi.

Tuovi sanoi pitävänsä pelinjohtajavalintoja vaikeina ja kilpailua pelipaikoista hyvänä.

”Meillä on oikeasti monta kandidaattia. Näissä karsintaikkunoissa päivän kunto on se ensimmäinen juttu, kun valintoja tehdään. Nyt meillä on siitä hyvä tilanne, että kaikki täällä olevat pelaajat ovat kunnon rooleissa seurajoukkueissaan. Joskus olemme olleet tilanteessa, jossa pelaajat eivät ole saaneet minuutteja. Tietysti me mietimme myös, mikä on kokemuksen arvo (Ruotsi)-pelissä, joka on etukäteen vähän kysymysmerkki. Tämä ei ole helppo tilanne”, Tuovi sanoi.