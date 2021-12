Jukka Viljanen juoksee joulukuussa maailman suurimman hiekka-aavikon Rub’ al-Khalin halki. Matkan pituus on 1 300 kilometriä eli melkein 31 maratonia.

Kaikki vaikutti päällisin puolin hyvältä. Elettiin vuoden 2013 huhtikuuta, ja seikkailujuoksija Jukka Viljanen oli tekemässä historiaa. Hän oli ensimmäinen ihminen, joka juoksisi Grönlannin jäätikön halki.

Matkaa oli taitettu jo yli sata kilometriä. Muu retkikunta kulki Viljasen lähellä hiihtäen tai koirareen kyydissä.

Reessä kökötti myös seurueen opas, tanskalainen Jens-Erik. Hänen oli tarkoitus hiihtää, mutta toinen suksista oli mennyt rikki. Viljanen huomasi Jens-Erikin palelevan. Se ei ole ihme – jos vain istuu reessä, pakkanen puree luihin ja ytimiin.

”Sanoin Jens-Erikille monta kertaa, että hänen pitäisi nousta ylös ja tehdä jumppaliikkeitä, jotta isojen lihasten verenkierto elpyy.”

Opas pysytteli kuitenkin persauksillaan. Kun seurue pääsi taukopaikalle, kaikki kokosivat telttansa ja panivat keittimet pöhisemään. Silloin Jens-Erikille kävi lähes kohtalokas virhe.

”Jos ihmistä paleltaa, ajattelu ei toimi kirkkaasti. Hän oli kylmissään säätänyt oman telttansa ilmankierron minimaaliseksi, vaikka pitäisi tehdä päinvastoin.”

” ”Katsotaan, mikä fiilis on puolessavälissä matkaa.”

Juokseminen ja pohtiminen sopivat hyvin yhteen, Jukka Viljanen sanoo. ”Kovalevy käy aavikolla varmasti lujilla, ja pää sauhuaa ajatusten voimasta."

Jens-Erik löytyi teltastaan tajuttomana. Hän oli saanut häkämyrkytyksen. Ennätysjuoksu päättyi sillä kertaa evakuointiin.

”Jens-Erikiltä putosi suojaus, ja se on kaikkein vaarallisinta”, Viljanen, 58, sanoo muistellessaan vuosien takaista ennätys­yritystä.

Viljanen palasi sittemmin Grönlantiin vuonna 2019 ja onnistui juoksemaan jäätikön halki. Sillä kertaa matkassa olivat häkähälyttimet.

”En halua mollata Jens-Erikiä. Meille jokaiselle sattuu virheitä. Tärkeintä on yrittää minimoida ne ja olla koko ajan tarkkana kuin porkkana.”

Viljanen valmistautuu parhaillaan uuteen ennätysyritykseen. Hän juoksee halki maailman suurimman yhtenäisen hiekka-aavikon, Saudi-Arabian Rub’ al-Khalin. Kukaan ei ole tehnyt vastaavaa aiemmin.

Arviolta 24 päivää kestävä juoksu starttaa itsenäisyyspäivänä. Pituutta juoksulla on 1 300 kilometriä eli melkein 31 maratonia. Seikkailu starttaa Najranista ja päättyy Shubaytahin alueelle.

”En malta odottaa, että pääsen reissuun. Katsotaan, mikä fiilis on puolessavälissä matkaa”, Viljanen sanoo ja hörähtää.

” ”Käymme jatkuvasti läpi ’mitä jos’ -skenaarioita.”

Kaveri kysyi vastikään Jukka Viljaselta, eikö Saudi-Arabian aavikolla ole ”hemmetin kuuma ja hitosti hiekkaa”. ”Vastasin, että joo, aurinko paistaa ja näen ympärilläni maailman korkeimmat ja kauneimmat dyynit.”

Olosuhteet Rub’ al-Khalin aavikolla ovat haastavat, joten suojaus ei saa laskea hetkeksikään. Mukaan lähtee kolmen auton retkikunta, jota johtavat kokeneet paikalliset oppaat.

”Käymme jatkuvasti läpi ’mitä jos’ -skenaarioita”, Viljanen kertoo.

Esimerkiksi tärkeitä tavaroita, kuten kameroita ja kuumuuden kestäviä tietokoneita, on kaksin kappalein siltä varalta, että toinen hajoaa. Kenkiäkin on kahta eri mallia, jos suunniteltu kenkä ei toimisikaan hiekassa.

Kun Viljanen haki apteekista matkaan lähtevät lääkkeet, farmaseutti kysäisi, mihin hän on oikein menossa.

”Ostin esimerkiksi antibioottivoidetta, kipulääkkeitä ja ripulilääkettä. Vaseliini on myös ehdoton, koska ilman sitä juoksisin leveällä cowboy-askeleella.”

Matkaan lähtee jopa kaulin.

”Möyhentelen kaulimella ja sormilla pohkeita päivän juoksun jälkeen. Dippaan jalat sen jälkeen polvia myöten hiekkaan.”

” ”Asenne merkitsee ratkaisevan paljon.”

Jukka Viljanen yrittää välttää ”sitten kun” -elämää. ”Jos jokin juttu, kuten nyt maailman suurimman hiekkalaatikon halki juokseminen, kolahtaa minuun, pistän asian tulille enkä siirrä sitä hamaan tulevaisuuteen.”

Lämpötila nousee aavikolla 30–40 asteeseen. Viljanen ei kuitenkaan ole kuumuudesta huolissaan.

”Suhtaudun asiaan niin, että lämpö hellii lihaksia. Asenne merkitsee ratkaisevan paljon.”

Viljanen aloittaa juoksemisen joka päivä auringonnousun aikaan noin kuudelta ja juoksee 50 kilometriä. Puolen tunnein välein on tauko, jolloin hän tankkaa suolapitoista vettä ja syö perunalastuja, taateleita tai suklaakeksejä.

”Myös kengät ja sukat on putsattava huolellisesti noin kymmenen kilometrin välein.”

Hiekka on Viljaselle harvinaisen tuttu elementti. Hän on juossut aiemmin ensimmäisenä ihmisenä maailmassa Saharan autiomaan läpi (noin 1 600 kilometriä) ja Kalaharin aavikon läpi (noin 1 000 kilometriä).

Aavikoissa on kuitenkin eroa. Arabian hiekkaerämaa on nimensä mukaisesti pelkkää hiekkaa toisin kuin Saharan erämaa, joka on kivikkoisempi.

”Kengät eivät kulu Saudi-Arabiassa niin paljon, mutta jalkaterät joutuvat kovemmalle, koska hiekka pureutuu ihoon asti.”

” ”Eihän jäätikön tai aavikon ylittämisessä mitään järkeä ole.”

Rub’ al-Khalin hieno hiekka tekee juoksemista hankalaa. Kun Espoon Nuuksiossa asuva Viljanen juoksee kotikonnuillaan, hän pystyy hyödyntämään kovasta maaperästä palautuvan liike-energian.

”Jalka ponnahtaa kalliosta takaisin. Saan tämän ansiosta ilmaista liike-energiaa, joka tekee juoksusta hieman kevyempää.”

Hiekkaerämaassa näin ei käy, sillä hiekka imaisee kaiken liike-energian. Siksi Viljasen täytyy muokata hieman juoksutapaansa ja käyttää juoksusauvoja.

Sauvoista saa lisätukea, mutta sillä on hintansa: syke nousee, energiantarve kasvaa ja hiki lentää entisestään.

”Tärkeintä on hyvä rytmi. Silloin kuluttaa mahdollisimman vähän energiaa.”

Viljanen nauttii aavikolla aamuisin kupin kahvia ja palan leipää. Kun 50 kilometriä on taputeltu, alkaa rakkojen hoitaminen ja ”ruokaorgiat”.

Ruokalistalla on ainakin kattilakaupalla pastaa ja päälle voita, ketsuppia ja tonnikalaa.

Kaikki säilyketölkit ja jätteet kerätään visusti talteen. Viljasen ennätysjuoksun teemana on ”Leave no trace” eli älä jätä jälkiä. Hän keskittyy matkoillaan siihen, että ympäristö jää aina tismalleen entiselleen.

Aavikolle ei jää kuin jalan- ja renkaanjäljet, jotka tuuli pyyhkii.

”Toivoisin, että suomalaisetkin kunnioittaisivat tätä ajatusta metsissä liikkuessaan. Esimerkiksi Nuuksiossa tulisi tehdä tulet vain siihen osoitetuissa paikoissa”, Viljanen sanoo.

”Osa tekee nuotioita sinne tänne, ja niistä jää jäljet pitkiksi ajoiksi luontoon.”

Ennen seikkailujuoksijaksi ryhtymistään Viljanen työskenteli media-alalla myynti- ja markkinointitöissä. Oravanpyörä kävi kuitenkin ahdistavaksi, ja Viljanen alkoi tavoitella elantoa juoksijana.

Ensimmäinen seikkailumatka oli pohjoisnavalle, jossa hän ensin juoksi ja sitten pyöräili maratonin. Pohjoisnavalla oli täydellisen hiljaista, ääretöntä ja kaunista.

”Ketsuppipullon korkki aukesi. Tiesin löytäneeni sen, mitä haluan tehdä”, Viljanen sanoo.

”Eihän jäätikön tai aavikon ylittämisessä mitään järkeä ole. Mutta jos haluaa saavuttaa unelmansa, niin järjen saa silloin usein unohtaa. On vain kutsumus, intohimo, jokin sisäinen pakko.”

” ”Kaikki kysyvät aina, kuinka paljon juoksen viikossa.”

Seikkailujuoksu pitää ihmisen nöyränä, Jukka Viljanen sanoo. ”Tämä vaatii koko ajan töitä ja töitä. Vanhoilla ansioilla ei ole mitään merkitystä.”

Järkeä tai ei, Viljanen valmistautuu retkiinsä aina äärimmäisen kurinalaisesti. Valtavista juoksumääristä huolimatta hän ei ole kärsinyt juuri ollenkaan vammoista. Jalkoihin ei ole tökätty edes kortisonipiikkiä.

”Kaikki kysyvät aina, kuinka paljon juoksen viikossa. Harjoittelun laatu on kuitenkin tärkeämpää kuin määrä. Helpoin tapa rikkoa itsensä on juosta liikaa.”

Viljanen ei ainoastaan juokse vaan myös kipuaa kallioita ja kävelee paljon. Nuuksiossa juostessaan hän esimerkiksi kävelee usein ylämäet, jotta syke pysyy alhaalla ja jalat eivät kuormitu liikaa.

”Mietin jatkuvasti, miten voisin kehittyä juoksijana. Näen, että parhaat vuoteni ovat vasta edessäpäin.”

Kun Viljanen treenaa lenkkipolulla, soutulaitteella tai painoilla, hän ei kuuntele musiikkia tai äänikirjoja eikä vilkuile sykekelloa – sellaista hänellä ei edes ole. Hän on vain omissa ajatuksissaan.

”Tykkään pohtia maailman menoa.”

Saudi-Arabiassa Viljanen siirtyy kuitenkin kertaheitolla mittareiden maailmaan. Yle on kehittänyt yhteistyökumppaneidensa kanssa menetelmiä, joiden avulla jokainen voi seurata Viljasen juoksua jopa askeleen tarkkuudella.

Viljaseen laitetaan liike- ja sykesensoreita, jotka mittaavat muun muassa askelmäärää, sykettä ja juoksunopeutta. Tiedot siirtyvät satelliitin välityksellä reaaliajassa Yle Urheilun verkkopalveluun.

”Olen tosi innostunut tästä yhteistyöstä. Juostessa en kuitenkaan taatusti muista mittareita. Yritän vain keskittyä olemaan hetkessä läsnä. Katselen dyynejä ja retkikuntaa ja olen tosi kiitollinen kaikesta.”

Eniten Viljanen odottaa iltahetkiä. Sitä, kun nuotiossa rätisee tuli, yllä on kirkas tähtitaivas ja ringissä istuvien puhe alkaa pikkuhiljaa hiipua. Jokaisen mieli vajoaa hyrisevään hiljaisuuteen.

Ote ei saa silloinkaan herpaantua. Aavikolla kipittää Viljasen lisäksi muun muassa skorpioneja.

”Liikumme vain päivänvalossa ja pidämme koko ajan kengät jalassa. Kukaan ei mene katsomaan, että mitäköhän tuon kiven alla on.”