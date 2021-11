Kiina sulkee Pekingin talviolympialaiset tiukkaan kuplaan, jonne kansainvälistä yleisöä ei tule. HS:n kirjeenvaihtaja vieraili kisapaikoilla, joilla lumitykit pauhaavat. Suurvalta valmistautuu kisoihin, joiden on tarkoitus yhdistää suurta iloista Kiinaa.

Zhangjiakou

Miehen käsi taputtaa katsomon etukaidetta. Se tarkoittaa, että sen taakse katsojien ei ole syytä mennä. Peking on luvannut helmikuun olympialaisiin tiukat korona-ajan kuplat, ja tässä menee yhden kuplan raja.

Katsomon kaiteen jälkeen on noin 50 metriä ei-kenenkään eli toimitsijoiden maata. Ei-kenenkään maan jälkeen on tärkeimmän kuplan merkkinä sininen aita. Sen toisella puolella näkyy freestylehiihtäjien ja lumilautailijoiden maalialue, kilpailijoiden valtakunta.

Nyt tiistaina valkoisena kimaltavaa rinnettä kiitää alas kilpailijoita lumilaudoilla ja suksilla, tuossa tulee juuri laudallaan ruotsalainen Viktor Andersson.

He harjoittelevat, sillä viikonloppuna täällä Zhangjiakoussa on olympialaisten testikilpailu, joka on samalla ski crossin ja lumilauta-crossin maailmancupin kilpailu. Suomalaisia ei ole mukana.

” ”Kyllä me sinne kisoihin päästään.”

Aita kertoo, millä puolella on syytä pysyä.

Maailman tiukimpia koronatoimia harjoittava Kiina on laatinut urheilijoille ja muille joukkueen jäsenille tiukat säännöt olympialaisiin.

Kuukausi sitten selvisi, että urheilijoiden on tultava Suomesta Pekingiin suoralla lennolla. Suomesta ei ole korona-aikaan reittilentoja Pekingiin, joten on yhä auki, kuinka urheilijat saapuvat runsaan kahden kuukauden päästä alkaviin kisoihin.

”Todennäköisesti tulee olemaan Finnairin charter-lento, mutta korostan, että suunnittelu on vasta käynnissä”, sanoo Leena Paavolainen, Suomen olympiakomitean huippu-urheiluyksikön varajohtaja etähaastattelussa.

”Kyllä me sinne kisoihin päästään. Ollaan luottavaisin mielin.”

Paavolaisen rauhallisuus johtuu siitä, että jo kesällä Suomen joukkue selvisi hyvin ensimmäisistä kupla-olympialaisista Tokiossa.

”Pekingin kupla on vielä tiukempi. Joukkue on koko ajan kuplassa kisakylässä, kuljetuksissa ja kisapaikoilla. Näiden ulkopuolella ei liikuta. Rokotukset on oltava kunnossa, sekin on ero Tokioon.”

Ennen Pekingiin lähtöä on kahden viikon karanteeni Suomessa.

Tarkempia tietoja Pekingin säännöistä tulee joulukuussa. Vielä ei ole täyttä selvyyttä siitäkään, millä tavoin suomalaiset ministerit voivat vierailla olympialaisissa, kertoo Suomen Pekingin-lähetystössä olympialaisjärjestelyjä seuraava vastuuvirkamies Sima Al-khafaji.

Tavallisia ulkomaalaisia kisakatsomoihin ei oteta. Tokion kisojen tapaan Pekingin katsomot täytetään kotimaisilla katsojilla. Näin maailmancupin harjoituksissa kilpailijat saavat tyytyä katsojina meihin muutamaan toimittajaan.

Olympialaisten tautivarotoimet näkyvät jo nyt pekingiläisten arjessa. Pekingiin on määrätty tiukkoja matkustusrajoituksia, joiden vuoksi on uhkarohkeaa vierailla pääkaupungista muualla Kiinassa. Voi olla, ettei pääse ihan heti palaamaan.

Kiinalaiset eivät silti valita, sillä valtaosa kansaa tuntuu antavan täyden tukensa valtionsa koville koronatoimille. Kiinassa hyvin harva on sairastunut koronavirustautiin.

Lumilauta-crossin harjoituksia ennen viikonlopun maailmancupia.

Ympäristöväki pitää vaadittua lumetusmäärää järkyttävänä, Kiinan mielestä kisoissa on huomioitu ympäristöasiat harvinaisen hyvin.

Talvimaasta tulijan silmiin Zhangjiakoussa näyttää jännältä. Kun katsoo kisarinnettä, valkeus kimaltelee. Kun katselee rinteiden välisiä maastoja, onkin ruskeaa.

Pohjois-Kiinassa sataa tavallisesti hyvin vähän lunta, joten rinteiden reunalla lumitykit pöllyävät ahkerasti. Ympäristötutkijat pitävät näitä talviolympialaisia ympäristökuormaltaan kaikkien aikojen kestämättömimpinä olympialaisina.

Kiinan mielestä kyse on harvinaisen ympäristöystävällisistä kisoista: käytössä on vain vihreää sähköä, lumetuksessa veden käyttö on optimoitu ja kisapaikat on suunniteltu alusta alkaen luonto mielessä.

Pekingin olympialaisten kisapaikkoja on monia, Zhangjiakoun ympäristössä järjestetään freestylen ja lumilautailun lisäksi maastohiihto, mäkihyppy, yhdistetty ja ampumahiihto.

Yksi hiihtoväen huolista on ollut se, että laduille saattaa pölähtää tuulen mukana lähiseudulta tai jopa Gobin aavikoilta asti hiekkaa. Viime talvena laduilta kuulemma harjattiin traktorilla hiekkaa pois.

” ”Hiekkaa tai pölyä ei ole ainakaan vielä tullut.”

Kisapaikan ympäristö näyttää paikoin karulta.

Kisakatsomot täyttyvät kiinalaisista, katsojia ehkä tuodaan bussilasteittain paikalle esimerkiksi työpaikoilta.

Zhangjiakoun lumiolosuhteet jännittävät suomalaisia hiihtäjiä ja huoltajia. Niitä ei nimittäin ole korona-aikojen vuoksi päästy vielä ollenkaan testaamaan.

”Mutta ei niitä ole päässyt katsomaan mikään muukaan maa”, Leena Paavolainen lohduttaa.

”Ensi viikolla huoltomme kärkiporukka pääsee sinne tekemään tärkeitä lumi- ja suksitestejä.”

Silloin Zhangjiakoussa on yhdistetyn testikisat, joissa on mukana suomalaisiakin. Testikisoihin saa lentää Frankfurtista charterilla, eikä niihin saapuvilta vaadita karanteenia.

Lumen – tai tarkemmin ottaen hiekan – suhteen tilanne ei ehkä ole niin paha kuin on pelätty. Sellaisen huomion on tehnyt suomalainen Olli Maunula, joka on palkattu tekemään Zhangjiakouhun hyppyrimäen montun ja hiihtopaikkojen lumialustoja.

Hän antaa haastattelupuhelua isosta koneesta, joka tamppaa menemään hyppyrimäen alla.

”Hiekkaa tai pölyä ei ole ainakaan vielä tullut. Viime aikoina on istutettu lähistölle paljon puita ja nurmikkoa, joten sekin voi auttaa.”

Hän antaa vinkin hiihtohuoltajille. Yöllä on pakkasta, mutta päivisin on muutaman tunnin puolenpäivän tienoilla niin lämmintä, että ”lumi menee plussan puolelle”. Kolmelta iltapäivällä taas kylmenee.

Olli Maunula tekee mäkihypyn alastulorinteen lumipohjia Zhangjiakoussa.

Kisapaikkojen siistijät kävelivät töihin aamuvarhaisella Zhangjiakoussa.

Koska Kiina ei ole perinteinen talviurheilun maa, se on palkannut valtavasti apua ulkomailta kaikenlaiseen lumityöhön. Olli Maunula on yksi näistä ammattilaisista.

Kiinasta on jo kertynyt hauskaa kerrottavaa: Kun Maunula oli maahan tultuaan suorittanut kahden viikon karanteenin Shanghaissa, hänet kiidätettiin ambulanssilla satoja kilometrejä Zhangjiakouhun. Hänellä ei ole aavistustakaan, miksi juuri ambulanssilla.

Kiina ei ole säästellyt kisoihin liittyvissä kustannuksissa. Kiinassa ei tarvitse pelätä, että rakennustyöt olisivat kesken kilpailujen alkaessa. Kisapaikoilla vierailleet diplomaatit ja urheilijoiden edustajat ovat kertoneet jo kuukausia, että kaikki on pientä säätöä vaille valmista.

Rinteiden viereisessä uudessa mediakeskuksessa tuolit ovat suorissa riveissä ja henkarit roikkuvat naulakoissa. Vessoissa on vielä päivän vievä viimeistelytyö kesken, mutta invavessaa voi jo käyttää.

Tien varrella uudet hotellirakennukset ovat valmiina pitkissä riveissä. Kuka ne täyttää olympialaisissa? Ulkomaisia kisaturisteja ei tule, ja mahtavatko kiinalaiset viihtyä katsomoissa niin pitkään, että yöpyvät olympialaisten kupeessa?

Voi olla, että katsomoita täytetään bussilastillisilla väkeä lähiseutujen työpaikoilta.

” Saako mennä katsomaan kisakylää, jossa kilpailijat asuvat? Ei!

Lumilautailun kisakatsomo.

Aita erottaa kisahotellin maantiestä.

Zhangjiakoun auringossa ja tuulisessa pakkasessa mediakeskuksen henkilökunta pitää jo näissä testikisoissakin tiukkaa kuplakuria toimittajille.

Saako mennä katsomaan kisakylää, jossa kilpailijat asuvat? Ei!

Saako mennä katsomaan latuja? Entä hyppyrimäkeä? Ei ja ei!

Kun kuvaaja ottaa kuvaa olympiarenkaista kisakatsomon takana, järjestäjä käskee poistamaan kuvan. Ehkä viereinen lumettamaton hyppyri näyttää järjestäjän silmiin rumalta.

Ennakkotietojen mukaan ulkomaiset toimittajat eivät saa haastatella ketään kilpailijaa testikisoissa. Kun toimittajana yrittää kuplien rajapinnan yli huudella treeninsä jo tehneille urheilijoille kysymystä, kiinalainen toimitsija lähtee heti tulemaan kohti.

Paikallinen kirjeenvaihtajayhdistys FCCC on valittanut, että kiinalaiset järjestäjät ovat pitäneet ulkomaisia toimittajia ulkona olympialaisiin liittyvistä tapahtumista, minkä järjestäjät kiistävät.

Ranskan television tärkeimmän kanavan TF1:n kirjeenvaihtaja Justine Jankowski sai tehdä hartiavoimin töitä päästäkseen seuraamaan Zhangjiakoun testikisojen harjoituksia.

”En saanut kutsua, ja kuulin tapahtumasta ainoastaan FCCC:n someryhmässä. Ilmoittauduin myöhässä, enkä saanut tuoda tulkkiani enkä kuvaajaani paikalle, mikä vaikeuttaa töitä.”

Ulkomaisten toimittajien varominen johtunee siitä, että sensuuriin taipumattomien kirjeenvaihtajien artikkelit tuntuvat vaarallisilta. Kiinan kiristyneessä ilmapiirissä paikalliset kisajärjestäjätkin pelkäävät tekevänsä virheitä.

Vielä sekä paimennuksessa että kuplissa on horjuntaa. Yhtäkkiä joku ulkomainen toimittaja eksyy ei-kenenkään maan puolelle, eikä kukaan puutu siihen. Jossakin oli jäänyt joku portti auki, ja kunnon opaskyltit ovat harvassa.

” Vielä sekä paimennuksessa että kuplissa on horjuntaa.

Tuliterä tyhjä moottoritie vie Pekingistä Zhangjiakouhun.

Olympialaisten odotuksen tunnelmaa Kiinassa kuvaa hyvin 174 kilometriä pitkä moottoritie Pekingistä Zhangjiakouhun. Se on rakennettu olympialaisia varten.

Tiehen käytettyä rahamäärää ei ole tiettävästi kerrottu. Sen täytyy olla todella iso, sillä matkalla on yli kymmenen pitkää tunnelia.

Tie on hieno kuin mikä. Jylhä Kiinan muuri mutkittelee pitkät pätkät tien varressa. Asfalttiin on maalattu olympiarenkaita vähän väliä. Zhangjiakoussa sillan päällä on jättimäiset olympiarenkaat, joiden loisto pimeässä loksauttaa ajajan suun auki.

Parin minuutin välein moottoritiellä räpsähtävät kamerat, jotka kuvaavat kaikki kulkijat.

Koko 174 kilometrin matkan aikana tiellä ei useimmiten näy edessä eikä takana yhtään autoa. Tie on lähes tyhjä.

” ”Ei ole ulkomaalaisia kävelemässä ympäriinsä ja kyselemässä kysymyksiä.”

Voisi ajatella, että Kiinaa harmittaa hirveästi, kun ulkomailta ei tule yleisöä ihailemaan sen suuria olympiasatsauksia.

”En usko, että tämä on Kiinan mielestä iso menetys”, sanoo Euraasian urheilubisnekseen erikoistunut professori Simon Chadwick ranskalaisesta Emlyonin kauppakorkeakoulusta etähaastattelussa.

”Nyt olympialaiset ovat Kiinan näkökulmasta kontrolloidummat. Ei ole ulkomaalaisia kävelemässä ympäriinsä ja kyselemässä kysymyksiä.”

Kisat ovat Chadwickin mukaan ennen kaikkea Kiinan kansallinen projekti, jolla ”yhdistetään iloista Kiinaa”.

Jättimäiset satsaukset kisapaikkoihin tai vaikkapa kisapaikat yhdistäviin satojen kilometrien kiitojunarataan saattavat näyttää ulkomaalaisen silmiin suuruudenhulluilta. Chadwick kuitenkin uskoo, että niillä on jatkossa käyttöä.

”Rakennustyöt ovat osa kansallista projektia. Kiina näyttää Sveitsissä laskettelumatkoilla käyvälle keskiluokalleen, että myös Kiinassa on maailmanluokan hiihtomahdollisuudet. Ehkä he ja heidän rahansa jäävät jatkossa Kiinaan.”

Tällä haavaa Chadwick seuraa kiinnostuneena, kuinka kiinalaisen tennistähti Peng Shuian äskettäinen katoamistapaus vaikuttaa olympialaisiin.

Erityisesti kansalaisjärjestöt ovat pitkään vaatineet, että Pekingin olympialaisia pitäisi boikotoida, koska Kiina on leirittänyt ja sortanut miljoonia uiguureita Xinjiangissa.

Chadwick kuitenkin uskoo, että Peng Shuian tapaus on boikottimielessä merkittävämpi. Peng väitti korkean kiinalaispoliitikon käyttäneen häntä seksuaalisesti hyväkseen. Pengin tapaus on #metoo-maailmassa niin vakava, että sekä urheilijoiden, poliitikkojen että sponsoreiden odotetaan reagoivan siihen.

”Urheilijoiden Pekingin-kisaboikotti saattaa vielä toteutua.”

Rinnettä valmistellaan laskijoita varten.