Kierrätettynä hankittu vanha villapaita on Siv Knudsenin luottovaate. Kuva Pasilasta viime keväältä.

Urheilu | Ilmasto

Sielu täyttyy, kun hiilijalanjälki pienenee

Lumilautailija Siv Knudsen sanoo, ettei aina jaksaisi nipottaa, mutta on palkitsevaa nähdä, mitä kaikkea yksilö voi saada aikaan ilmaston ja ympäristön puolesta. Knudsenin hiilijalanjälki on alle kolmasosa suomalaisten keskimääräisestä hiilijalanjäljestä. Nyt hän kertoo, miten se on mahdollista.

Hiljattain lumilautailija Siv Knudsen, 35, löysi lyijykynällä kirjoitetun esseen, jonka hän on tehnyt peruskoulun yhdeksännellä luokalla. ”Asiasisältö on sellainen, että olisin voinut kirjoittaa sen tänään. Silloin vain puhuttiin kasvihuoneilmiöstä eikä ilmaston­muutoksesta.”