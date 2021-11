Hiihtäjä Eveliina Piippo tuntee opiskelevansa oikeaa alaa Denverin yliopistossa, mutta rottien ”sörkkimisestä” hän on ollut kauhuissaan.

Eveliina Piippo harrasti viikko sitten suomalaiselle maajoukkuetason hiihtäjälle varsin epätyypillistä toimintaa.

Hän kirjautui Suomessa amerikkalaisen Denverin yliopiston tenttijärjestelmään, avasi Zoom-videoyhteyden ja suoritti kahden tunnin aikana syyskauden viimeisen lopputentin.

”Koululla on sellainen sovellus, että kun kirjaudun siihen, en pääse netissä muille sivuille. Samalla kuvaan itseäni Zoomilla, jotta professori näkee, että en pysty räpläämään puhelinta tentin aikana tai keskustelemaan kenenkään kanssa”, Piippo selostaa itselleen varsin tuttua järjestelmää, jolla tenttitilannetta valvotaan.

Biokemiaa pääaineena opiskeleva Piippo suoritti ihmisen fysiologiaan liittyvän tentin kaksi päivää ennen kauden toista kilpailuaan, jonka hän hiihti viime sunnuntaina Suomen cupissa Taivalkoskella.

Eveliina Piippo (jonossa toisena) hiihti rullahiihtoharjoituksissa Denverin yliopistojoukkueen miesten kanssa.

” ”Oli jatkuvasti sellainen fiilis, että elämällä on oikeasti enemmän annettavaa kuin sellainen urheilijan arki pystyy itsessään antamaan.”

Urheilijan polku on ollut viime vuosina muotisana suomalaisessa huippu-urheilussa. Piipon polku kulkee tällä hetkellä määrätietoisesti Yhdysvaltojen Kalliovuorilla Coloradon osavaltiossa sijaitsevan Denverin yliopiston kautta.

Etätenttien suorittaminen kauden ensimmäisten kilpailujen lomassa on esimerkki siitä, että 23-vuotias Piippo haluaa yhdistää opiskelun ja urheilun.

Jotkut ovat pitäneet suomalaisissa hiihtopiireissä Piippoa toisinajattelijana ja eräänlaisena kummajaisena hänen valintojensa takia, koska hänen tiedetään olevan yksi potentiaalisimmista nuorista hiihtäjistä.

Vuoden 2020 alussa Piippo perusteli ratkaisuaan lähteä opiskelemaan urheilustipendillä Denveriin muun muassa toteamalla, että hänelle ei riitä urheilijan arki.

Sitä ennen Piippo oli ehtinyt kokeilla täysipäiväistä urheilijan elämää.

”Kaipasin hiihdon rinnalle jotain muutakin kuin vain urheilua. Oli jatkuvasti sellainen fiilis, että elämällä on oikeasti enemmän annettavaa kuin sellainen urheilijan arki pystyy itsessään antamaan”, Piippo sanoi tuolloin.

Vaikka koronapandemia sotki myös Piipon suunnitelmia ja viime lukuvuosi eteni käytännössä kokonaan etäopiskeluna, hän on alusta lähtien ollut tyytyväinen ratkaisuunsa.

”Monihan ajattelee, että hommat kusevat ennemmin tai myöhemmin, ja syyttää varmaan selkävaivaanikin siitä, että käyn koulua”, Piippo ironisoi.

Hän kertoo harjoitelleensa syksyn aikana enemmän kuin ikinä aiemmin.

”Koulu on ollut tosi tärkeä siinä, että en ole oikein edes huomannut, miten paljon harjoittelua on tullut, koska päiväni ovat olleet jotenkin tasapainossa. Kun vain menee ja tekee eikä jää sellaista luppoaikaa, palautumiseen jäänyt aika on ollut tosi tarpeellista mutta myös laadukkaampaa kuin aiemmin.”

Piippo myöntää antavansa opiskelun takia mahdollisesti jonkin verran tasoitusta muille. Tänä syksynä hän onkin hieman keventänyt opinto-ohjelmaansa.

”Uskon, että se on ollut tosi hyvä päätös ja on mahdollistanut sen, että tämä on järkevä yhtälö. Koen, että koulu on enemmän tuonut tärkeän lisän kuin ottanut pois urheilusta jotain suurta. Tosin voi olla, että kisakausi tulee olemaan hankalampi ainakin henkisesti.”

” ”Yliopiston joukkueella on 4–5 yhteistä treeniä viikossa. Ne teen tietenkin.”

Eveliina Piippo maailmancupissa Kuusamossa marraskuussa 2020.

Piipon mukaan suurin osa hänen kurssikavereistaan tähtää perustutkinnon jälkeen opiskelemaan lääkäriksi.

”Minulle oli yhdessä vaiheessa aika selkeää, että jatkaisin diplomi-insinööriksi ja keskittyisin biolääketieteeseen, mutta voi se olla, että minäkin päädyn lääkikseen. Sen olen huomannut, että ihan oikeaa alaa opiskelen ja eniten olen kiinnostunut niistä kursseista, jotka liippaavat läheltä ihmisen toimintaa.”

Opiskeluun on kuulunut myös osa-alue, jota Piippo on karsastanut.

”Kun on saanut olla niiden rottien kanssa labrassa, olen miettinyt, että jos lääkkeiden kehittäminen on tätä, onko minulla sydäntä siihen.”

Piippo täsmentää, että laboratoriossa on käsitelty sairaita eläimiä.

”Olin siitä aluksi kauhuissani, mutta minulle selvitettiin, että metsästä ei ole haettu rottia opiskelijoille tapettavaksi vaan ne ovat sairaita tapauksia ja kaikkien säännösten alla. Mutta kyllä siellä on saanut niitäkin sörkkiä, eikä se ole tuntunut ihan omalta hommalta. Tiedän, että sitä en tule ainakaan tekemään.”

Piippo kuitenkin suunnittelee tekevänsä jatko-opintoja Euroopassa.

”Tällä hetkellä on se fiilis, että haluaisin tietyllä tavalla tehdä jasmit ja satsata jonkin aikaa hiihtoon ja opiskella siinä rinnalla jotain, mikä on helpompi yhdistää urheiluun.”

”Jasmeilla” Piippo tarkoittaa, että viime kaudella maajoukkueeseen noussut Jasmi Joensuu opiskeli aiemmin juuri Denverissä.

Piipon viime kausi oli kilpailujen osalta hiljaiseloa. Alkukauden tulokset olivat vaatimattomia, ja tammikuussa hän joutui selkäleikkaukseen. Nyt tilanne näyttää taas valoisammalta.

Piipon monivuotinen valmennusyhteistyö naisten maajoukkueen päävalmentajan Ville Oksasen kanssa päättyi keväällä. Se tapahtui yhteisymmärryksessä pitkälti maantieteellisen etäisyyden takia.

Nyt Piippo vastaa omasta valmentamisestaan, mikä sekin on poikkeuksellista tämän tason suomalaiselle hiihtäjälle.

Apua hän saa tarvittaessa edelleen Oksaselta. Samoin Toni Roposelta, joka toimi aiemmin Denverin yliopiston hiihtojoukkueen päävalmentajana ja vaikutti vahvasti siihen, että Piippo pääsi sinne opiskelemaan.

Lisäksi keskustelukumppanina on Denverissä Roposen seuraaja Rogan Brown.

”Yliopiston joukkueella on 4–5 yhteistä treeniä viikossa. Ne teen tietenkin. Villen kanssa olen tosi hyvissä väleissä, ja nytkin juteltiin tästä Rukan-viikosta. On hyvät välit moneenkin valmentajaan. Jos tulee jotain, pystyn koordinoimaan. Itse olen tehnyt suunnitelman koko kaudelle.”

Vaikka Piippo saavutti toissa talvena heti muutettuaan Denveriin useita voittoja Yhdysvaltojen yliopistokisoissa, uransa tähän asti kovimmalla tasolla hän oli vuoden 2019 alussa.

Alle 23-vuotiaiden MM-kisoissa Lahdessa hän saavutti silloin hopeaa vapaan kympillä ja hävisi voittajalle vain kismittävät kaksi sekuntia.

Seefeldin MM-kisoissa Piippo ylsi laadukkaaseen aikuisten arvokisadebyyttiin, kun tuloksena henkilökohtaisilta matkoilta olivat sijat 19 ja 23. Kevättalvella tuli vielä ensimmäinen aikuisten SM-mitali.

Selkävaivojen jälkeen Piipon ykköstavoite tällä kaudella on pysyä terveenä.

”Ja haluan viedä suunnitelmani maaliin, ovat ne kisat sitten maailmancupeja tai kisoja Jenkeissä. Tärkeintä on, että olen keväällä ehjä ja olen pystynyt kehittämään kaikkia osa-alueita. Tasoni on kuitenkin selkeästi pudonnut siitä, missä se oli 2019. Minimitavoite on palauttaa perustaso sinne, missä olin silloin.”

” ”Jos olen ihan rehellinen, ehdin välillä jo haudata olympiaunelman.”

Eveliina Piippo maastohiihdon Suomen cupin 3 x 5 km:n viestissä Hakunilan urheilupuistossa tammikuussa 2020.

Seuraavat viikot ratkaisevat pitkälti Piipon mahdollisuudet päästä Pekingin olympialaisiin.

”Jos olen ihan rehellinen, ehdin välillä jo haudata olympiaunelman. Tuntui, että tason nostaminen sinne on ihan valovuoden päässä”, hän tunnustaa.

”Mitä enemmän asetan sijoitustavoitteita ja mietin olympialaisia, sitä helpommin se lähtee väärille raiteille. Tällä hetkellä minulla on luottavainen olo. Olympialaisia ajatellen tasoni vapaan normaalimatkoilla on hyvä, jos saan pidettyä lihaksiston ja muut hyvässä tilassa.”

Tästä Piippo sai osviittaa vajaat kaksi viikkoa sitten kansainvälisissä Oloksen Tykkikisoissa, joissa hän sijoittui vapaan kympillä 12:nneksi ja oli kolmanneksi paras suomalainen. Taakse jäivät muun muassa Riitta-Liisa Roponen ja Anne Kyllönen. Eroa voittaja Krista Pärmäkoskeen kertyi minuutti ja kaksi sekuntia.

Se oli mainio suoritus, koska Piippo oli saapunut Suomeen vain viikkoa aikaisemmin ja päässyt ensimmäisen kerran tällä kaudella lumelle. Yhdeksän tunnin aikaeroon sopeutuminenkin oli vielä vähän kesken.

Siitä kisasta Piipolle jäikin hyvä olo.

”Siksi uskon, että olympialaisiin on mahdollisuus päästä, mutta en halua pitää mitään jäätävää pakkoa tai painetta, että minun pitäisi päästä sinne. On se tietynlainen tavoite, mutta tärkeintä on olla toistamatta samoja virheitä, että on koko ajan mielessä seuraavan viikonlopun kisat eivätkä raajat pysy mukana menossa.”

Maailmancupin avauksessa Rukalla viikonloppuna Piippo kilpailee isäntämaan kansallisessa kiintiössä. Lauantaina perinteisen kymppi ei ole hänelle parhaiten sopiva matka, mutta sillä pohjustetaan lähtöasetelmat sunnuntain takaa-ajoon, joka hiihdetään Piipolle vahvemmalla hiihtotavalla eli vapaalla.

Se kisa ratkaisee pitkälti, pääseekö Piippo seuraaviin maailmancupin kisoihin Lillehammeriin ja Davosiin, joissa on tarjolla vapaan kisa väliaikalähdöllä.

”Aika rennoin mielin lähden kilpailemaan. Ei ole hirveästi painetta ja menestysodotuksia itseä kohtaan. Toivon, että saisin sellaiset suoritukset, joilla saisi ulosmitattua syksyn aikana tehdyn työn, eikä jäisi sen puolesta jossiteltavaa.”