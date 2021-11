Ruka

Helmikuun 14. päivänä vuonna 2014 käytiin Venäjällä hiihto­kilpailu, josta jäi Iivo Niskaselle paljon niin sanotusti hampaan­koloon.

Tuolloin Sotšin olympiakisoissa hiihdettiin 15 kilometriä perinteisellä hiihto­tavalla ja väliaika­lähdöllä, ja 22-vuotias Niskanen sijoittui arvokisojen ensikertalaisena neljänneksi vain 0,2 sekunnin erolla pronssi­mitalistiin.

Sen jälkeen Niskasta kyrsi ainakin viiden päivän ajan, kunnes hän voitti Sami Jauhojärven kanssa olympiakultaa sprintti­viestissä.

Kun Niskanen oli lisäksi pitkässä viestissä kakkososuudella toiseksi nopein ja toi Suomen kärjessä vaihtoon sekä sijoittui päätös­matkallaan 50 kilometrillä (v) kymmenenneksi, koossa oli suomalaisittain yksi hienoimmista arvokisatason läpimurroista ainakin tällä vuosituhannella ja miksei pidemmälläkin aikavälillä.

Nyt Niskanen on suomalainen suurhiihtäjä, koska hänellä on henkilö­kohtaisista kilpailuista sekä olympiavoitto (2018) että maailman­mestaruus (2017).

Mutta se 0,2 sekunnin tappio ei ole unohtunut.

Pekingin olympialaisissa helmikuussa arvokisamatkojen rotaatio on taas siinä asennossa, että 15 kilometriä hiihdetään perinteisellä.

”Kova hinku on onnistua siellä. Kahdeksan vuotta on odotettu. Toivottavasti ei mene Sotšista 16:ta vuotta, että saa sen, mitä silloin on tavoiteltu”, hymähtää tammikuussa 30 vuotta täyttävä Niskanen.

Aiemmin tällä viikolla hän kertoi Urheilulehden haastattelussa aikeistaan jatkaa uraansa vuoden 2026 olympialaisiin.

Yksi huippu-urheilun fundamentaalisista asioista on pyrkimys kehittyä yhä paremmaksi. Sitä varten haetaan välillä myös uusia ärsykkeitä, vaikka menestystä olisikin tullut. Jos ne eivät tuota toivottua tulosta, hyvä ratkaisu on ottaa askel taaksepäin.

Viime kauden jälkeen Niskanen on toiminut näin. Hän ja valmentaja Olli Ohtonen päättivät palata harjoittelussa ”omaan sapluunaan”, kuten Niskanen asian ilmaisee.

Syynä oli se, että Niskasen viime kausi ei ollut niin hyvä kuin edelliset. Suoritustaso ja vireystila ailahtelivat hänen mielestään liikaa, ja kauden pääkilpailu, MM-kisojen 50 kilometrin yhteislähtö (p) meni mönkään muun muassa kommunikaatio-ongelmista johtuneen suksi­farssin takia.

Kun koronapandemia pyyhki harjoituskaudelta ulkomaanleirit, Niskanen ja Ohtonen kokeilivat norjalaista mallia, jossa kovia tehoharjoituksia tehdään säännöllisesti pitkin kesää. Se oli harkittu riskinotto. Niskasen tapauksessa se tarkoitti muun muassa ratajuoksua.

”Yleensä harjoituskausi rakennetaan pitkälti nousujohteisesti. Hyvin kontrolloidulla harjoittelulla lähdetään rakentamaan alkukautta, ja intensiteetti­ruuvia aletaan kiristää vasta lähempänä kisakautta”, Niskanen sanoo.

Kesällä 2020 Niskanen alkoi tehdä heti toukokuusta lähtien puhtaasti maksimi­kestävyys­harjoituksia. Niitä tuli säännöllisesti jopa kaksi kertaa viikossa lokakuulle asti.

”Sellainen perinteinen suomalainen linja, jota itsekin olen noudattanut, on ollut aina maltillisempi tehojen suhteen touko-kesäkuussa verrattuna vaikka norjalaisten tapaan. Oma lähestyminen viime kauteen oli sieltä toisesta ääripäästä.”

Viime kausi alkoi Rukalla kelvollisesti kahdella normaali­matkojen viidennellä sijalla. Hieman myöhemmin Niskanen alkoi tuntea, että lihaksistossa kaikki ei ollut kunnossa, vaikka kilpailuja ei pandemian takia ollutkaan.

Lopulta oli aika tehdä korjausliike, johon liittyi päätös olla lähtemättä vuodenvaihteen Tour de Ski -kiertueelle.

”Kunnon puolesta sinne olisi voinut ehkä lähteä, mutta siinä oli paljon muita stressitekijöitä. Tein hyvän harjoitus­jakson Vuokatissa, ja hiihdin rauhassa takaisin sitä aerobista pohjaa, joka oli koetuksella harjoitus­kauden jälkeen. Lahdessa tulikin ihan hyviä hiihtoja, ja pääsin siihen makuun, että ollaan taas kartalla.”

Niskanen myöntää, että viime kaudesta jäi nälkää.

”Oberstdorfin farssin jälkeen ei tarvinnut kauaa ammentaa intoa olympia­kauteen.”

Tähän kauteen Niskanen on siis valmistautunut sillä tutulla sapluunalla, jossa harjoittelun intensiteettiä kiristetään vähitellen kohti kilpailukautta.

Toinen muutos liittyy siihen, että muutamalla edellisellä kaudella hän panosti voimakkaasti vapaan hiihtotavan tekniikkaan ja taloudellisuuteen. Se tarkoitti, että suurimman osan teho­harjoituksista hän teki vapaalla hiihtotavalla.

Tälle kaudella painopiste on siirtynyt takaisin perinteiseen kovimpien harjoitusten osalta.

Nyt maailmancupin avauksen alla kaikki näyttää varsin hyvältä. Niskanen on kilpaillut alkukaudesta tavanomaista kovemmassa seurassa, kun hän jätti Suomen cupit väliin ja otti Muonion Oloksella kolme voittoa päävastustajinaan lähes kaikki kovimmat venäläiset.

”Tilanne tuntuu stabiililta”, Niskanen sanoi Rukalla torstaina.

Niskanen kilpaili hyvin harkitusti ja säästeliäästi maailman­cupissa niillä kausilla, jolloin hän saavutti 15 kilometrin MM-kultaa ja 50 kilometrin olympiavoiton.

Nyt linja on erilainen.

”Näillä näkymin tulen hiihtämään maailmancupissa ihan ahkerasti. Vähän eri tavalla olen kuitenkin valmistautunut, että en pelkää kilpailla. Toivon mukaan menisi kilpailu­vauhtinen hiihto koko ajan eteenpäin.”

Suunnitelmiin kuuluu myös Tour de Ski, joka tällä kaudella on kuuden osakilpailun mittaisena tavanomaista kevyempi.

Tourilla on erityisesti kaksi etappia, jotka Niskasta kiinnostavat: 15 kilometrin kisat perinteisellä Sveitsin Lenzerheidessa ja Italian Val di Fiemmessä.

Lenderheide sijaitsee noin 1 400 metrin korkeudella, joten siellä kilpaileminen palvelee myös valmistautumista korkealla, noin 1700 metrissä sijaitseville olympialaduille.

Tourin loppunousun Niskanen on hiihtänyt vain kerran, tammikuussa 2020. Silloin hän oli maalissa äärimmäisen pettynyt, koska suorituksen pilasi lonkan koukistaja­lihaksen kramppi ja epänormaali polte keuhkoissa.

”On se mahdollista”, Niskanen vastaa melko painokkaasti kysymykseen, aikooko hän hiihtää ensi kerralla Tourin maaliin asti.

