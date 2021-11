Iivo Niskanen on ollut Rukan kesto­menestyjä – nyt kovasta isku­kyvystä on saatu venäläisten avulla normaalia pätevämpää näyttöä

Tänä viikonloppuna Rukan maailmancupissa saadaan ensimmäinen tilannekatsaus Suomen mitalimahdollisuuksiin Pekingin olympialaisissa, kirjoittaa HS:n urheilutoimittaja Jussi-Pekka Reponen.

Suomen urheilijat saavuttivat kaksissa edellisissä talviolympialaisissa yhteensä 11 mitalia.

Niistä seitsemän tuli maastohiihdosta, Sotšissa (2014) kolme ja Pyeongchangissa (2018) neljä.

Helmikuussa Pekingin olympialaisissa asetelma on suunnilleen ennallaan. Mitaliodotukset kohdistuvat jääkiekon ohella maastohiihtäjiin ja yhdistetyn Ilkka Herolaan.

Tänä viikonloppuna Rukan maailmancupissa saadaan ensimmäinen tilannekatsaus mitalimahdollisuuksiin.

Rukalla on järjestetty pohjoismaisten hiihtolajien maailmancup-viikonloppu vuodesta 2002 lähtien, ja tälläkin kertaa kyseessä on hiihdossa ja yhdistetyssä mc-avaus. Mäkihyppy on monesti päässyt vauhtiin muualla jo edellisellä viikolla, kuten nytkin.

Monena vuonna Rukan mc-avaukseen on kohdistunut – mediassakin – melko katteetonta hypetystä, joka on perustunut helpoilla laduilla hiihdettyihin kotimaan alkutalven kilpailuihin.

Niissä on mutu-pohjalta arvuuteltu, onko joku hiihtänyt Suomen cupissa niin sanottua kansainvälistä vauhtia. Rukalla on sitten usein todettu, että optimismi on perustunut enemmän toiveajatteluun.

Iivo Niskasen kohdalla kovat odotukset ovat kuitenkin yleensä realisoituneet. Niskanen on vuodesta 2014 lähtien yltänyt Rukan vaativilla laduilla lähes joka vuosi palkintokorokkeelle tai lähelle sitä, ja voittojakin on tullut kolme.

Tälläkin kertaa Niskaselta on perusteltua odottaa kovia suorituksia, etenkin lauantaina hänen bravuurimatkallaan, perinteisellä hiihtotavalla ja väliaikalähdöllä hiihdettävällä 15 kilometrillä, joka on myös hänen pääkilpailunsa olympialaduilla.

Nyt on ollut tarjolla jopa ollut kansainvälistä vertailupohjaa. Niskanen jätti Suomen cupit väliin ja kilpaili neljä kertaa Muonion Oloksella kovassa seurassa.

Siellä hän voitti kolme kilpailua ja päihitti Venäjän parhaat miehet, kertaalleen myös kahta edellistä maailmancupia dominoineen Aleksandr Bolšunovin. Neljännessäkin hän pysyi hyvin kärjen mukana.

Niskanen ja Krista Pärmäkoski ovat olleet viime vuosina ainoa suomalaiset hiihtäjät, joihin on kohdistunut arvokisojen henkilökohtaisissa kilpailuissa realistisia mitaliodotuksia.

Myös Pärmäkoski on esiintynyt alkukauden kilpailuissaan niin terävässä iskussa, että se vertautuu hänen parhaisiin kausiinsa. Viime kausi ei niihin kuulu, mutta nyt kaikki vaikuttaa hyvältä.

Entä sitten viime MM-kisoissa uransa ensimmäisen arvokisamitalin saavuttanut Ilkka Herola?

Kun katsoo Herolan tuloksia Rukalta, on helppo uskoa, että hän ei ole koskaan viihtynyt Rukan mäessä.

Paras sijoitus on kymmenes, viime kaudelta, joka maailmancupissakin oli kuopiolaisen uran paras.

Näiltä pohjilta Herolan mahdollisuuksista menestyä olympialaisissa ei kannata vetää johtopäätöksiä Rukan tulevien kolmen osakilpailun perusteella, jos sijoitukset jäävät vanhaan malliin vaatimattomiksi.

Aivan eri asia on, päästäänkö Rukalla kilpailemaan ladulla täysimääräisesti ja ohjelman mukaan.

Mäkikisoja Rukalla on peruttu ja siirretty lukuisia, mutta hiihdot on aina pystytty viemään läpi, vaikka oloja on ollut laidasta laitaan.

Nyt hiihtoja uhkaa pakkanen lauantaina ja sunnuntaina. Keskiviikkona sääennusteissa esiintyi vielä noin 20 asteen pakkasia, mutta torstaina ennusteet olivat onneksi muuttuneet hieman parempaan suuntaan.

Kilpailujen pakkasraja on 20 astetta, ja lisäksi tuomarineuvosto joutuu päätöksiä tehdessään ottamaan huomioon tuulen ja ilmankosteuden.

Rukalla kilpaillaan perjantaista sunnuntaihin 11 maailmancupin osakilpailua, kuusi hiihdossa, kolme yhdistetyssä ja kaksi mäkihypyssä. Yle sekä Elisa Viihde Viaplay -suoratoistopalvelu ja V sport +Suomi -kanava näyttävät kilpailut suorina lähetyksinä.