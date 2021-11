Niskanen on helmikuussa Pekingin olympialaisissa realismin nimissä Suomen ainoa mitaliehdokas hiihdon henkilökohtaisissa kilpailuissa, kirjoittaa HS:n urheilutoimittaja Jussi-Pekka Reponen

Iivo Niskanen ajeli sunnuntai-iltana Rukalta kohti Kuopiota ja kertoi puhelimessa karusta kokemuksesta, joka osaltaan vaikutti hänen päätökseensä jäädä pois kovassa pakkasessa hiihdetystä takaa-ajokilpailusta.

Niskanen muisti kilpailleensa vuonna 2012 Turkissa nuorten MM-kisoissa samanlaisessa kylmyydessä ja saaneensa siitä pitkään vaivanneen taudin, joka diagnosoitiin kuumeettomaksi keuhkokuumeeksi.

Sen jälkeen Niskanen sairasteli seuraavinakin talvina, ja nyt hän päätti mennä ”terveys edellä”, kuten hänen tilanteessaan olikin ainoa oikea vaihtoehto.

Ilman takaa-ajokilpailuakin ehdittiin saada kirkas kuva siitä, että Niskanen on helmikuussa Pekingin olympialaisissa realismin nimissä Suomen ainoa mitaliehdokas hiihdon henkilökohtaisissa kilpailuissa.

Pekingissä kilpaillaan Niskaselle parhaiten sopivalla matkalla, väliaikalähdöllä ja perinteisellä hiihdettävällä 15 kilometrillä.

Tällä matkalla Niskanen on voittanut maailmanmestaruuden (2017) ja saavuttanut suksiongelmista huolimatta MM-pronssia (2019).

Kansainvälisen hiihtoliiton tilastojen mukaan hän on kilpaillut maailmancupissa tällä matkalla 16 kertaa. Koossa on kuusi voittoa, joista tuorein tuli lauantaina Rukalla. Lisäksi hän on ollut kolme kertaa toinen ja kerran kolmas. Siis kymmenen kertaa hän on ollut palkintokorokkeella.

Sotšin olympialaisissa Niskanen teki ryminällä kansainvälisen läpimurtonsa yltäen samaisella 15 kilometrillä (p) neljänneksi ja jääden vain 0,2 sekuntia pronssimitalistista.

Vain kaksi viikkoa aiemmin hän voitti tällä matkalla alle 23-vuotiaiden maailmanmestaruuden. Niihin kisoihin hän muuten ehti toipua nipin napin koko syksyn vaivanneesta sitkeästä sairastelusta.

Kilpailukaudet eivät ole tietenkään veljiä keskenään, mutta kun olympialaisten alkuun on runsaat kaksi kuukautta, Niskasen tilanne näyttää todella lupaavalta.

Niskanen on kokenut urheilija, ja harjoittelussa paluu ”omaan sapluunaan” näyttää onnistuneen mainiosti.

Lue lisää: Iivo Niskanen hylkäsi norjalais­mallisen harjoittelun ja palasi ”omaan sapluunaan” – nyt on kova hinku onnistua

Pekingissä Niskasen suunnitelmiin kuuluu viisi kilpailua. Vain vapaan sprintti saa jäädä väliin.

Olympialaisten hiihdot aloittaa skiathlon eli yhdistelmäkilpailu. Se kiinnostaa Niskasta muutenkin kuin siitä näkökulmasta, että silloin tarjoutuu mahdollisuus ottaa päämatkaa varten tuntumaa kisalatuihin kilpailuvauhdissa.

Seefeldin MM-kisoissa 2019 Niskanen sijoittui skiathlonissa neljänneksi, vaikka epäonninen kaatuminen perinteisen osuudella söi eväitä. Äskettäinkin hän totesi, että olisi kamppaillut siellä mitalista ilman kaatumista.

Päämatkan jälkeen seuraavaksi realistisin mitalimahdollisuus Niskasella on sprinttiviestissä (p), jossa hän saavutti olympiakultaa (2014) ja MM-pronssia (2014) Sami Jauhojärven kanssa.

Se kuitenkin edellyttää, että Ristomatti Hakola ehtii toipua täyteen iskuun lauantain kaatumisessa saadun kylkiluun murtuman jälkeen.

Kenenkään muun parin kanssa mitalin saavuttaminen ei ole realistista, koska sprinttiviestissä osuudet hiihdetään niin lyhyellä palautumisella, että siihen vaaditaan rutkasti kestävyysominaisuuksia.

Naisten hiihdossa parhaat mitalimahdollisuudet eivät ole näillä näkymin henkilökohtaisissa kilpailuissa vaan sprinttiviestissä, jossa Krista Pärmäkoski ja tässä lajissa olympiahopeaa (2014) saavuttanut Kerttu Niskanen muodostavat vahvan kaksikon.

Henkilökohtaisissa kilpailuissa kaksikolla on niin kovia vastustajia Norjan Therese Johaugin sekä Ruotsin Frida Karlssonin ja Ebba Anderssonin johdolla, että mitalille yltäminen vaatisi oman täydellisen onnistumisen lisäksi ainakin yhden tai kahden muun kärkinaisen epäonnistumista.

Toki Pekingin olympialaduilla on monia arvaamattomia muuttujia mahdollisesti hitaista keleistä ja tuulista alkaen. Niistä merkittävin saattaa kuitenkin olla se, että kilpailut käydään korkealla, keskimäärin 1 700 metriä merenpinnan yläpuolella.