Ruotsissa naisten jalkapallo nauttii vakaasta suosiostaan. Vastaavanlainen jalkapallokulttuuri puuttuu vielä Suomesta, vaikka naisten jalkapallo on kehittynyt. Suomi saa torstaina kokea kentällä jalkapallomahdin voiman, kirjoittaa HS:n urheilutoimittaja Ari Virtanen.

Keskiviikkona Göteborgin keskustassa huomasi helposti, että naisten jalkapallon MM-karsintaa pelataan torstaina. Kaduilla oli mainoksia, joissa Ruotsin naisten maajoukkue kertoi olevansa kaupungissa ja toivottavansa ihmiset tervetulleeksi.

Ottelu on loppuunmyyty, ja Gamla Ullevin stadionilla nähdään torstaina 14 500 katsojaa. Se on Ruotsin maajoukkueen uusi yleisöennätys kyseisellä stadionilla. Ruotsissa naisten jalkapallo nauttii vakaasta suosiostaan. Vastaavanlainen jalkapallokulttuuri puuttuu vielä Suomesta, vaikka naisten jalkapallo on kehittynyt. Suomi saa torstaina kokea kentällä jalkapallomahdin voiman.

Ruotsi on nelinkertainen MM-mitalisti ja viisinkertainen EM-mitalisti ja tietenkin selvä suosikki Suomea vastaan. Tasapelikin olisi kuin voitto Suomelle. Saldo Ruotsia vastaan on yksi voitto, kuusi tasapeliä ja 30 tappiota. Ainoa voitto tuli vuonna 1976.

Suomen Ria Ölingin mielestä Ruotsilla on torstaina enemmän paineita kuin Suomella.

”Meillä on vain voitettavaa. Harjoittelen joidenkin Ruotsin pelaajien kanssa. Tiedän, että he ovat vain ihmisiä mutta myös hyviä pelaajia”, Öling sanoi.

Ruotsi on matkalla MM-karsintalohkon voittoon, ja Suomi kamppailee Irlantia vastaan toisesta sijasta ja jatkokarsintapaikasta.

Ruotsin huippuhyökkääjät Stina Blackstenius (Häcken) ja Anna Anvegård (Everton) eivät pelaa torstaina, mutta korvaajia kyllä löytyy.

Suomelta on Adelina Engman pienen vamman takia sivussa. Nyt Helmarien päävalmentajan Anna Signeulin on kerrankin pakko vaihtaa avaustaan.