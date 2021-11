Yhdysvalloissa vietetään torstaina Kiitos­päivää, johon juhla­pöydän antimien kaltaiseksi perinteeksi on juurtunut NFL ja sen kenties huonoin joukkue

Kiitospäivän ottelut kuuluvat NFL-kauden suosituimpiin. Suosiota rasittaa kuitenkin umpisurkea vakiojoukkue Detroit Lions.

Marraskuun neljäntenä torstaina Yhdysvalloissa vietettävä Kiitospäivä on yksi maan merkittävimmistä juhlapäivistä. Sadonkorjuun juhlana syntynyt päivä kerää ihmiset yhteen juhlapöydän antimien ääreen, pitkälti kuten Suomessa jouluna.

Yksi Kiitospäivän perinteisistä yhteisistä aktiviteeteista on amerikkalaisen jalkapallon NFL-liigan katselu.

Vastaanottimien äärellä voi halutessaan istua nykyään koko juhlapäivän, sillä vuodesta 2006 lähtien Kiitospäivänä on pelattu kolme ottelua. Otteluiden alkamisajat on porrastettu niin, että pelit ovat käynnissä lähes keskeytyksettä puolenpäivän tienoilta iltaan saakka.

Kiitospäivän pelien perinne ulottuu koko lajin historian alkuun 1800-luvun jälkimmäiselle puoliskolle. Ensin juhlapyhänä alkoivat pelaamaan yliopisto­joukkueet, ja vasta myöhemmin mukaan tuli vuonna 1920 perustettu NFL.

Aina vuodesta 1934 lähtien Detroit Lions on pelannut Kiitospäivänä kotikentällään. Mukaan 1960-luvulla toiseksi vakituiseksi kotijoukkueeksi liittyi Dallas Cowboys.

Huippusuositun Cowboysin Kiitospäivän ottelu on joka vuosi kauden suosituimpia runkosarjan otteluita tv-yleisöillä mitattuna. Katsojamäärät nousevat tavallisesti yli 30 miljoonan.

Myös Lionsin ottelu kerää normaaleihin peleihin verrattuna suuren yleisömäärän. Lions-perinteestä on kuitenkin tullut NFL:lle tavallaan rasite, sillä joukkue on ollut jo vuosi­kausia NFL:n surkeimpia – tällä vuosi­tuhannella luultavasti kaikkein huonoin.

Tänä vuonna Lions kohtaa juhlapäivän peleistä ensimmäisessä Chicago Bearsin.

Lionsin tämän kauden tilanne on viime vuosiakin tuskallisempi: kymmenessä ottelussa se on kyennyt venymään kerran tasapeliin, ja loput yhdeksän Lions on hävinnyt.

Vuosituhannen vaihteen jälkeen Lions on pelannut Kiitospäivänä 21 kertaa. Noista kotikentällä pelatuista otteluista se on kyennyt voittamaan kuusi.

”On Kiitospäivä. Eikö teidän pitäisi olla Detroitissa häviämässä jalkapallo-ottelua?” on Family Guy -komedia­sarjassakin vitsailtu kahdelle leijonalle.