Suomalainen soutaja­kaksikko lähti kymmenien päivien matkalleen ylittämään Atlanttia: jää­raappa on mukana hanhen­kauloja varten

Markus Mustelinin ja John ”Jolle” Blässarin soutumatka yli Atlantin on alkanut. Kilpailussa on mukana kaikkiaan 36 venekuntaa.

Hurja soutukilpailu Atlantic Challenge alkoi sunnuntaina. Kilpailussa ovat mukana pariairoveneellä suomalaiset Markus Mustelin ja John ”Jolle” Blässar, jotka lähtivät matkaan sunnuntaina kello 14.15 Suomen aikaa.

Kilpailun lähtö oli Kanariansaarten La Gomeralla ja maali häämöttää lähes 5 000 kilometrin päässä Karibiansaarten Antigualla. Suomalaisilla on tavoitteena päästä perille 40–50 vuorokaudessa.

Kilpailussa on mukana 36 venekuntaa, joista pariairokaksikkoja on kymmenen.

Mustelin ja Blässar saapuivat lähtöpaikalle Kanariansaarten La Gomeralle jo kaksi viikkoa sitten. Myös kaksikon perheet olivat lähtöpaikalla ja kilpailun järjestäjät ovat kertoneet heillekin, millaisesta tapahtumasta on kyse.

Paikan päällä järjestäjät ovat käyneet läpi muun muassa turvaohjeistusta ja säätietoja.

”Hyvin on sujunut. Tekemistä ja stressiä ei ole ollut paljon, mutta joka päivä on aina ollut jotain”, Mustelin kertoi puhelimitse lauantaina HS:lle.

”Kyllä sen huomaa, että tunnelma tiivistyy. Sääkarttoja seurataan tarkasti. Jokainen tiimi pohtii lähtöä ja viimeisiä valmistelujaan.”

Ennen lähtöpaikalle siirtymistä kaksikolla oli hyvin vähän tietoa kilpakumppaneista. Nyt tietoa on hieman enemmän.

"Tässä meidän vieressä on pari isompaa jätkää Amerikasta. Tiedä sitten, miten he merellä pärjäävät. Se jää nähtäväksi”, Blässar toteaa.

Mitä tarkoittaa tässä yhteydessä ”isommat jätkät”?

”Tuollaisia punttisali­tyyppisiä. Sellaisia, joita näkee enemmän salilla kuin merellä.”

Kilpailun alkumatkasta on arvioitu tuulen nopeudeksi 5–10 metriä sekunnissa.

”Pari kolme päivää näyttää hyvältä, sillä tuuli jopa kevenee”, Mustelin sanoo.

Sen jälkeen voi tulla enemmän haastetta.

”Pohjois-Atlantilta on puskemassa aika iso matalapaine. Kysymys on, että tuleeko se myös häiritsemään meitä. Riskinä on, että ensi viikon loppupuolella saamme sen vastaamme”, Blässar sanoo.

Tämän takia kaksikko pyrkii menemään aluksi mahdollisimman nopeasti kohti etelää. Matkana tämä on noin 200–250 kilometriä.

”Tuskin pystymme välttämään vastatuulta, mutta mitä etelämmäksi ehdimme, sen kevyempää vastatuuli on”, Mustelin toteaa.

Kaksikko aikoo kääntyä kohti länttä selkeästi ennen Kap Verdeä. Lähtöpaikka on 22 astetta pohjoista leveyttä ja tavoite on mennä alle 20:een.

Aivan viimeisinä valmisteluinaan kaksikko teki valmiiksi ruokia ensimmäiseksi päiväksi, sillä he soutavat aluksi yhdessä. Sen jälkeen he siirtyvät ”normaalirytmiin” eli toinen soutaa kaksi tuntia kerrallaan ja sillä aikaa toinen lepää ja syö.

Lisäksi lauantaina tehtiin tärkeä toimenpide: veneen pohja pestiin vielä kerran, jotta aivan ensimmäisinä päivinä ei tarvitse hypätä veneestä sitä tekemään. Syynä pesemiseen ovat barnakkelit eli hanhenkauloiksi kutsutut äyriäiset, joiden tarttumista veneen pohjaan pyritään välttämään.

”Ne tulevat tai eivät tule. Se riippuu siitä, miten hyvin pohja on pestynä. Pyrimme niitä välttämään”, Blässar sanoo.

”Jos niitä pääse tarttumaan pohjaan, vauhdista putoaa solmu nopeasti”, Mustelin huomauttaa.

Pohjan pesemistä pitää tehdä myös matkan aikana neljän tai viiden päivän välein.

”Siinä oivana apuna on auton jääraappa”, Mustelin kertoo.