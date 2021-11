Salahin sopimus Liverpoolissa on katkolla kesällä 2023, mutta uuden sopimuksen ympärillä käy jo kiivas keskustelu.

Jalkapallon Valioliigassa pelaavan Liverpoolin kirkkain tähti on egyptiläinen hyökkääjä Mohamed Salah. Häntä pidetään juuri nyt maailman parhaimpana pelaajana, mutta itse hän suhtautuu asiaan lähes kuin vaatimaton hämäläinen, joka sanoisi Sinikka Nopolan sanoin: ”Ei tehrä tästä ny numeroo.”

Salah kiertää asian hieman toisin.

”Olen tietysti iloinen, mutta se on aina mielipide. Yritän tehdä aina parhaani”, Salah sanoi Skysportsin haastattelussa.

Toimittaja ei kuitenkaan luovuttanut. Hän halusi tietää, mikä on Salahin oma mielipide.

”Omassa päässäni olen aina paras pelaaja. Yritän sitä todistaa itselleni.”

Salah myöntää, että pelatessaan nykyisellä tasolla ja kamppaillessaan mestaruuksista ja maalikuninkuuksista niin täytyykin ajatella.

”Siihen täytyy uskoa.”

Numeroiden valossa Salah pelaa huippukautta, ehkä parastaan. Salahille tämänkin kommentointi on hankalaa, jopa kiusallista.

”Luulen niin [että menossa on paras kausi]. Yritän vain tehdä parhaani auttaakseni joukkuetta voittamaan otteluita ja pokaaleja.”

Seuraavaksi hän innostuukin kehumaan seuraansa eli Liverpoolia.

”Rakastan tätä seuraa.”

Keväällä 2014 Mohamed Salah kohtasi Chelsean paidassa Liverpoolin.

Salah ehti pelata Englannissa ennen Liverpoolia Chelseassa, jossa homma ei sujunut. Sieltä tie vei AS Roman kautta Liverpooliin, jossa hän on pelannut syksystä 2017 alkaen.

”Halusin palata Englantiin ja todistaa, että ihmiset olivat väärässä. Lisäksi Anfieldin [Liverpoolin stadion] ilmapiiri on uskomaton.”

Tästä päästään Salahin sopimustilanteeseen. Salahin nykyinen sopimus on päättymässä kesällä 2023, joten kuhina on menossa.

”Jos minulta kysytään, haluaisin jäädä urani loppuun asti, mutta en voi sanoa tästä paljonkaan. Se ei ole käsissäni”, Salah totesi.

”Se riippuu siitä, mitä seura haluaa, ei minusta. Tällä hetkellä en pysty näkemään sitä, että pelaisin Liverpoolia vastaan. Se tekisi minut surulliseksi.”

Salahin sanoista huolimatta kyse ei ole pelkästään siitä, mitä Liverpool haluaa. Kyse on myös rahasta.

Salahin nykyiseksi viikkopalkaksi on arvioitu 200 000 puntaa (237 000 euroa), mutta palkkavaatimukseksi on povattu jopa 500 000 punnan viikkopalkkaa. Sellaisia summia on maksettu aiemmille maailman parhaille eli Lionel Messille ja Cristiano Ronaldolle.

Rahasta on luonteva hyppäys aikaan, kun Salah pelasi vielä Egyptissä. Hän oli pelimatkalla Alexandriassa, jonka aikana hänen perheensä asuntoon murtauduttiin, kertoo Daily Mail.

Varas jäi kiinni muutaman päivän kuluttua ja Salahin isä halusi nostaa syytteen häntä vastaan. Salah pyysi luopumaan syytteistä.

Mitä sitten tapahtui? Salah antoi murtovarkaalle rahaa, jotta hän pääsisi jaloilleen. Salah myös yritti auttaa murtovarkaan saamaan töitä.

Egyptissä pelatessaan Salah tottui myös matkusteluun. Kyse ei tosin ollut ottelumatkoista, vaan matkoista harjoituksiin. Kun Salah siirtyi pelaamaan Al Mokawloonin juniorijoukkueeseen, hänen piti matkustaa yli neljä tuntia päästäkseen harjoituksiin – siis yhteen suuntaan.

”Olin koulussa tuolloin vain kaksi tuntia, joten kaikki olisi nyt vaikeaa, jos en olisi jalkapalloilija, luulen”, Salah kertoi Liverpoolin verkkosivuilla.

”Ja matka ei taittunut yhdellä bussilla. Minun täytyi vaihtaa bussia kolme, neljä tai jopa viisi kerta päästäkseni harjoituksiin ja takaisin kotiin.”

