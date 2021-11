Anaheimin päävalmentajana vuonna 2014 toiminut Bruce Boudreau kertoo podcastissa, miten Selänteen hyllyttäminen tapahtui.

Jääkiekkolegenda Teemu Selänteen uran loppuvaiheeseen liittyy tapaus, josta Selänne vuodatti runsaasti tekstiä myös elämäkerrassaan Teemu vuonna 2014.

Selänne joutui kevään 2014 pudotuspeleissä pois kokoonpanosta yhden ottelun ajaksi. Selänne raivostui tästä nöyryytyksestä ja vaati selitystä päävalmentaja Bruce Boudreaulta. Boudreau vastasi, että päätökseen vaikuttivat muutkin kuin hän. Yhtenä esimerkkinä oli urheilujohtaja (GM) Bob Murray.

Bruce Boudreau

Nyt Boudreau kertoo tapauksesta Bod McCownin podcastissa.

”GM:llä on on valtaa. Jos GM tulee sanomaan, että ’en halua tämän pelaajan pelaavan’ – hän on pomoni, joten kuuntelen häntä. Väittelisin hänen kanssaan ja kertoisin mielipiteeni, mutta tekisin kuten hän sanoo”, Bodreau kertoo.

”Emme [valmentajat] voi sanoa pelaajalle, että GM halusi niin.”

Bodreau otti esimerkiksi juuri Selänteen tapauksen.

”Bob Murray sanoi, että Selänteen ei pidä pelata: ’Hän pilaa joukkueen ja menetät pukukopin, jos hän pelaa’, Murray totesi”, Bodreau kertoo.

Niinpä Bodreau ei peluuttanut Selännettä, jolle hän kertoi päätöksen harjoitusten jälkeen. Huutokeskustelun jälkeen Selänne meni Murrayn puheille.

”Selänne kävi kysymässä asiaa Murraylta, joka sanoi: ’Valmentaja tekee päätökset.’ Hän heitti minut bussin alle! Eikä Teemu pitänyt minusta sen jälkeen”, Bodreau kertoo.

Bodreaun mukaan Ryan Getzlaf (Anaheimin pelaaja) kertoi myöhemmin, miten asia oikeasti oli. Kun Selänne seuraavan kerran tapasi Boudreaun, tapaus kuitattiin.

”Selänne halasi minua ja pyysi anteeksi”, Boudreau sanoi.

Anaheim hävisi ottelun, josta Selänne oli pois. Lopulta Anaheim pudotti Dallasin jatkosta voitoin 4–2, mutta Los Angeles Kings päätti Anaheimin pudotuspelit seuraavalla kierroksella.