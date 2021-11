Helsingin Konalassa sijaitsevaan kauppakeskus Ristikkoon avataan keskiviikkona upouusi olympiatason kiipeilykeskus.

Kyseessä on Kiipeilyvisio Oy:n neljäs Suomeen rakennuttama harjoituskeskus – ja samalla kunnianhimoisin sellainen. 2,5 miljoonan euron budjetillaan se on valtava yksityinen investointi lajin tulevaisuuteen.

Kahteen kerrokseen rakennetussa Kiipeilyareenassa riittää kiivettävää yhteensä 10 000 metriä, eli enemmän kuin Mount Everestillä on korkeutta.

Pelkästään köysilinjoja erilaisine reitteineen on hallissa yli sata. Korkeimmat seinät ovat 16-metrisiä. Lisäksi hallista löytyy boulder- ja nopeusseinät.

Väriloisto Kiipeilyareenan sisällä on upea. Halliin on hankittu erilaisia otteita yli 200 000 eurolla, ja jokaisen paikka on seinällä tarkkaan harkittu.

19-vuotias Laura Loikas kiipesi jyrkkää seinämää kuin vanha tekijä.

Kiipeilyvisio Oy:n toimitusjohtaja Henrik Suihkonen esittelee kiipeilykeskusta samalla, kun tiloja viimeistellään keskiviikon avajaispäivää varten. Luvassa on pitkä työpäivä, mutta kaiken pitäisi valmistua ajallaan.

Kiipeilyareena rakennettiin vanhoihin sisäleikkipuisto HopLopin tiloihin. Suihkonen kertoo käyneensä silmäilemässä mahdollista rakennuspaikkaa jo 12 vuotta sitten.

”Tämä on ainutlaatuinen tila. Tämä sopii kiipeilyhallikäyttöön paremmin kuin olisin itse osannut suunnitella. Tässä on niin paljon kuutiotilaa”, hän kehuu.

Kuutioissa mitaten Konalan Kiipeilyareena on yksi maailman suurimmista kiipeilyhalleista. Harrastajia mahtuu paikalle yhtä aikaa noin 500.

Henrik Suihkonen esitteli erilaisia otteita, joita Kiipeilyareenaan on tuotu valtava määrä.

Suihkosen mukaan kiipeilykeskukseen on haettu paljon kansainvälisiä vaikutteita. Tämä näkyy siinä, miten kilpa- ja huippu-urheilijoiden tarpeet on otettu huomioon. Seiniä verrattiin suunnitteluvaiheessa tarkasti maailmancup-kisaseinien profiileihin ja kulmiin.

”Kiipeilyseinät ovat melkoisia rakennelmia. Sellainenkin ammatti on olemassa kun kiipeilyseinäarkkitehti, ihan oikea arkkitehti joka suunnittelee vain kiipeilyseiniä”, Suihkonen kertoo.

Arkkitehti palkattiin Konalaan ulkomailta.

”Hän kävi joka ikisen seinän profiilin ja kulman läpi. Se oli parin kuukauden projekti.”

Hallin suunnittelussa panostettiin väljyyteen ja isoihin kulkualueisiin. Tilaa ei ahdettu täyteen seiniä, vaikka niitä on jo tällaisenaankin paljon.

Lattiapinta-alaa on oltava, koska lajissa joutuu välillä myös odottamaan omaa vuoroaan. Suihkonen halusi varmistaa, että yhteinen ajanvietto Kiipeilyareenassa on mahdollisimman miellyttävää.

”Tämä on eurooppalainen malli, että on kahvilaa ja tilaa liikkua”, hän sanoo.

Kiipeilyvision kolme muuta harjoituskeskusta sijaitsevat Salmisaaressa, Kalasatamassa ja Vantaan Tammistossa.

Konalassa Kiipeilyareena työllistää neljä päätoimista reitintekijää, jotka päivittävät jokaista kiipeilyreittiä 4–8 kertaa vuodessa. Suihkonen kuvailee hallia eläväksi ja kehittyväksi ympäristöksi.

Reitintekijät, henkilökunta ja muut avajaisten aattona puurtavat työntekijät ovat lähes kaikki itsekin kiipeilijöitä. Lajiyhteisöstä on muodostunut ammattikunta, jollaista ei ole ollut ennen olemassakaan.

”Tämä on vähän kuin soittaisi bändissä. Ihmiset kasvavat ja kehittyvät ja ammattilaisia tulee lisää. Tämä on ihan mieletöntä”, Suihkonen kuvailee kasvutarinaa.

Köysikiipeily on tiimipeliä. Heta Mattila auttoi Laura Loikasta maasta käsin.

Yksi Kiipeilyareenan työntekijöistä on reitintekijä Anthony Gullsten, joka on myös lajin hallitseva Pohjoismaiden mestari.

Gullsten työskentelee Konalassa 3–4 päivänä viikossa, ja käy silloin tällöin myös muissa Kiipeilyvision toimipisteissä.

Huippukiipeilijän mukaan on hyvä, että reitintekijöitä on useampia, sillä itsetehdyillä radoilla kehitys tyssää nopeasti.

”Kun rakennat reittejä itse itsellesi, teet niistä automaattisesti sellaisia, missä olet hyvä ja mitkä ovat miellyttäviä. Siinä mielessä on parempi kiivetä muiden tekemiä reittejä”, Gullsten kertoo.

Onneksi Konalan Kiipeilyareenassa riittää valikoimaa moneen makuun. Gullsten vertaa harjoituskeskusta aivan Euroopan parhaisiin, ja hän jos kuka on nähnyt monenlaista kiipeilyseinää.

”Itävallan Innsbruckissa on yksi maailman hienoimmista halleista ja tämä on aika lähellä sitä”, Gullsten toteaa ja tähyää maasta jo uusiin korkeuksiin.