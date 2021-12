Kello ei ole vielä aamuyhdeksää, kun Jenni Saarinen lopettelee päivän ensimmäistä harjoitustaan Oberstdorfin jäähallissa Saksassa.

Päivällä on toinen jääharjoitus ja illalla vielä kolmas.

”Aika normaali tilanne, riippuu vähän päivästä ja viikosta”, Saarinen, 22, kertoo HS:lle puhelimitse jään reunalta.

Oberstdorf on taitoluistelijoiden mekka, jossa Saarinen on harjoitellut ja asunut jo puolitoista vuotta. Paikka on tuttu myös Valtter Virtaselle, joka käy siellä usein Suomesta.

Saarinen tulee Suomeen ensi viikolla ja osallistuu ennen joulua Porissa pidettäviin Suomen mestaruuskisoihin. Hän ei ole vielä koskaan voittanut mestaruutta, vaikka varmistikin keväällä MM-kisoissa Suomelle maapaikan Pekingin olympialaisiin.

Yhdestä olympiapaikasta käydään tiukkaa sisäistä kilpailua. Saarisen kanssa edustuspaikasta kisaavat ainakin Emmi Peltonen ja Linnea Ceder.

Suomella on kaksi paikkaa tammikuun Euroopan mestaruuskisoihin. Vasta niiden jälkeen ratkeaa, kuka saa olympiapaikan.

”EM-kisat ovat meille viimeinen näytön paikka. Se on tosi tärkeä. SM-kisat taas ratkaisevat EM-paikat. Kiva vaan, että kamppailemme keskenämme edustus­paikoista”, Saarinen sanoo.

Vaikka Saarinen ei sitä ääneen sanokaan, on selvää, että hän aikoo pitää tiukasti kiinni hankkimastaan olympiapaikasta.

Jenni Saarinen haluaa erityisesti parantaa vapaaohjelmaansa. ”Sen kanssa minulla on henkinen blokki.”

Päinvastoin kuin viime vuonna taitoluistelijoilla on nyt paljon kilpailuja. Saarinen on kisannut tällä kaudella jo Espoossa (12.), Pekingissä (5.), Dortmundissa (5.) ja viimeksi Varsovassa (9.).

”Nyt tulee hyvä tauko ennen SM-kisoja. Ehtii hioa vielä lisää vapaaohjelmaa.”

Saarinen ei ole täysin tyytyväinen alkukautensa luisteluun. Vanha lyhytohjelma on mennyt hyvin: hän paransi siinä ennätystään 63,54 pisteestä 68,71 pisteeseen. Sen sijaan uudella koreografialla luisteltava klassisen tyylin vapaaohjelma on tuottanut vaikeuksia.

”Tavallaan olen pettynyt kauteen mutta samalla tyytyväinen. Vapaaohjelman kanssa on ollut paljon hankaluuksia. Työstän sitä tosi paljon. Siinä on päällä henkinen blokki, mutta olen hyvällä mielellä, että sieltä se vielä tulee.”

Ohjelmien koreografiasta vastaavat Adam Solya ja Michael Huth.

Solya on ammattitanssija, joka käyttää koreografioissaan klassista balettia, modernia tanssia ja nykyaikaisia ylävartaloliikkeitä. Hänellä on kokemusta myös näyttelijänä.

Saksalainen Huth vastaa Oberstdorfissa Saarisen valmennuksestakin. Kansainvälisessä valmennusryhmässä on Saarisen lisäksi luistelijoita Sveitsistä, Tanskasta ja Saksasta.

Valmennuskielenä on englanti. Vaikka Saarinen on ollut Oberstdorfissa pitkään, hän ei puhu saksaa.

”Enkulla pärjää. Saksan kieli ei vielä suju. Muutamia sanoja ymmärrän. Kai sitä vielä ehtisi oppia, mutten ole päättänyt, kuinka kauan olen täällä. Kausi kerrallaan.”

Suomessa oheisvalmennuksesta vastaa Jarkko Näppilä, joka on myös Ilveksen liigakiekkojoukkueen fysiikkavalmentaja.

Treenimatkat lumisessa Oberstdorfissa sujuvat kätevästi polkupyörällä. Hallille on kahden kilometrin ja kymmenen minuutin pyöräily ylämäkeen.

”Se käy hyvästä alkulämmittelystä. Kotiin saa sitten vain lasketella”, Saarinen sanoo nauraen.

Oberstdorfissa Saarinen asuu Valtter Virtasen saksalaisen puolison Alinan vanhempien omistamassa asunnossa.

Tiukan harjoittelun ja olympiapaikasta kilvoittelun takia Saarinen ei aloittanut liikunnanohjauksen perustutkinnon opintoja Tampereella Varalan urheiluopistossa.

”Se jäi kokonaan, kun muutin tänne. En pystynyt sitä aloittamaan, mutta tein Taitoluisteluliiton ensimmäisen tason valmentajakoulutuksen. Kiva on olla jotain muutakin.”

Välillä helpottanut koronapandemia on tullut voimalla takaisin myös Saksaan. Kaupoissa ja julkisissa tiloissa on maskipakko.

”Hallissa saa olla varuillaan, että harjoitellaan samalla porukalla, ettei siihen tulla ulko­puolelta. Viime vuonna ei päässyt edes kuntosalille. Nyt on helpompaa, kun on kaksi rokotetta.”