Liigacup tuo pääsarjaseuroille kilpailullisia otteluita alkuvuoteen.

Helsingin Jalkapalloklubi on vuonna 1994 käynnistyneen ja 2016 kuopatun liigacupin menestynein joukkue viidellä mestaruudellaan. Kuvassa HJK:n pelaajien maalijuhlia välierästä seuran edelliseltä liigacupin mestaruuskaudelta 2015.

Vuonna 2016 kuopattu liigacup tekee paluun kotimaiseen jalkapallokalenteriin jo tammikuussa, Veikkausliiga tiedotti lauantaina.

Päätös vuonna 1994 käynnistyneen jalkapallokilpailun paluusta syntyi perjantaina Veikkausliigan hallituksen kokouksessa. Liigacup pelataan Veikkausliigan järjestämänä 15. tammikuuta alkaen. Alustavaksi päättymispäiväksi on kirjattu 19. maaliskuuta.

Kilpailullisia otteluita Veikkausliigan seuroille tuova liigacup käynnistyy kolmessa neljän joukkueen lohkossa pelattavassa yksinkertaisessa sarjassa. Lohkovaiheen jälkeen ohjelmassa ovat puolivälierät, välierät sekä loppuottelu.

Liigacup pelataan päätökseen ennen Veikkausliigan alkamista ja ennen kuin liigajoukkueet tulevat mukaan Suomen cupiin.

Liigacupin edellinen mestari on vuoden 2016 voittaja FC Lahti, joka on kilpailun toiseksi menestynein joukkue kolmella ykkössijallaan. Eniten mestaruuksia on viisi voittoa saavuttaneella Helsingin Jalkapalloklubilla.