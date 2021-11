Jos Ronaldo haluaa ohittaa Messin Ballon d’Orien määrässä, häneltä vaaditaan uransa viimeisinä vuosina melkoista venymistä.

Viimeisen vuosikymmenen maailman parhaina jalkapalloilijoina tunnetut Lionel Messi, 34, ja Cristiano Ronaldo, 36, eivät ole vieläkään pudonneet lajin korkeimmalta huipulta.

Molemmat ovat yhä todennäköisiä kandidaatteja arvostetun Ballon d’Orin eli Kultaisen pallon saajiksi. France Football -lehti jakaa palkinnon vuosittain maailman parhaalle pelaajalle.

Vaikka tähtikaksikon vastakkainasettelua lietsovatkin enemmän fanit kuin pelaajat itse, France Footballin päätoimittaja Pascal Ferré on paljastanut, miten tosissaan Ronaldo ottaa keskinäisen kilpailun.

”Hänellä on vain yksi tavoite, ja se on voittaa enemmän Kultaisia palloja kuin Messi. Tiedän, koska hän sanoi minulle niin”, Ferré kertoo New York Timesin haastattelussa.

Jos Ronaldo haluaa ohittaa Messin Ballon d’Orien määrässä, häneltä vaaditaan uransa viimeisinä vuosina melkoista venymistä.

Messi on voittanut palkinnon seitsemän kertaa, Ronaldo viisi. Lisäksi argentiinalainen on vajaat kaksi vuotta virkaveljeään nuorempi, joten hänellä on teoriassa enemmän pelivuosia jäljellä.

Ronaldo tunnetaan kuitenkin äärimmäisen kovana ammattilaisena ja tinkimättömänä urheilijana, joten hänen fysiikkansa kestänee vertailun vielä nelikymppisenäkin.

Päätoimittaja Ferré kertoo tietävänsä jo tämänvuotisen Ballon d’Or -voittajan, mutta on oppinut urallaan varjelemaan tietoa kuin henkensä kaupalla.

”Tämä on kuudes vuosi, kun olen vastuussa tästä tapahtumasta. En ole tehnyt vielä virhettä”, hän kuittaa.