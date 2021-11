Norwich nappasi pisteitä jo kolmannesta peräkkäisestä ottelusta.

Suomalaishyökkääjä Teemu Pukin Norwich pelasi pirteän ottelun jalkapallon Englannin Valioliigassa, mutta tuloksena oli maaliton kotitasapeli Wolverhamptonia vastaan.

Koko ottelun pelannut Pukki pääsi muutamaan hyvään tekopaikkaan, muttei onnistunut viimeistelyssä. Parikymmentä minuuttia ennen loppua Pukki sai erityisen makean tilaisuuden, mutta Wolverhamptonin maalivahti Jose Sa torjui.

Tasapeli nosti viimeistä edellisenä olevan Norwichin yhdeksään pisteeseen. Etumatkaa sarjajumbo Newcastleen on kolme pistettä. Myös putoamisviivaan on matkaa kolme pistettä, mutta lauantai-illan ottelukierros on yhä kesken.

Ottelu oli Dean Smithille toinen Norwichin päävalmentajana, ja saldona on nyt voitto ja tasapeli. Kun tähän lisätään Daniel Farken valmennusajan päätöskamppailuksi jäänyt Brentford-voitto, on Norwich kerännyt kolmesta viimeisestä ottelustaan mukavasti seitsemän pistettä.

Lokakuussa Saudi-Arabian valtiollisen sijoitusrahaston Public Investment Fundin (PIF) omistukseen päätynyt Newcastle on pahassa pinteessä Valioliigassa.

Kauppa herätti runsaasti kritiikkiä Saudi-Arabian ihmisoikeustilanteen takia, ja kritiikkiä ansaitsevat myös joukkueen peliesitykset. Lauantaina Newcastlen ahdinkoa lisäsi Arsenal, joka voitti kotiottelunsa 2–0.

Newcastlea kuritti ensimmäisen kerran Bukayo Saka 56. minuutilla laukomalla pallon komean syöttöketjun päätteeksi takanurkkaan. Kymmenen minuuttia myöhemmin pallo oli jälleen vieraiden maalissa. Tällä kertaa Gabriel Martinelli jatkoi pallon taidokkaasti ilmasta sisään Takehiro Tomiyasun syötöstä.

Marraskuussa Newcastlen päävalmentajaksi tullut Eddie Howe oli ensimmäistä kertaa kentän laidalla joukkueensa ottelussa. Edellisestä pelistä hänet piti sivussa koronavirus.

"Mielestäni se oli hyvä esitys, etenkin ottelun alku. Olimme ensimmäisen puoli tuntia hyviä”, Howe sanoi BBC:lle ja oli sitä mieltä, että Newcastlelta jäi rangaistuspotku saamatta.

Newcastlen voittotili on edelleen avaamatta tämän kauden Valioliigassa. Arsenal on sarjataulukossa viidentenä.

Liverpool murjoi Southamptonista 4–0-kotivoiton. Diogo Jota viimeisteli avauspuoliajalla kaksi maalia ja Thiago Alcantara yhden. Toisella puoliajalla Virgil van Dijk lisäsi Liverpoolin etumatkaa.

Päävalmentaja Jürgen Kloppin miehistö nousi sarjataulukossa pisteen päähän Chelseasta, jolla on kolmantena olevan Manchester Cityn tavoin ottelu Liverpoolia vähemmän pelattuna.

Lauantaina myös Aston Villa otti 2–1-vierasvoiton Crystal Palacesta. Valioliigassa pelataan parhaillaan iltaottelua Brighton–Leeds.