Washington ja Toronto jatkoivat voittokulkuaan.

Suomalaishyökkääjä Jesperi Kotkaniemi viimeisteli Carolina Hurricanesin avausmaalin, kun joukkue hävisi jääkiekon NHL:ssä kotonaan Washington Capitalsille 2–4.

Capitals karkasi toisessa erässä kahden maalin johtoon. Konkaritähti Aleksandr Ovetškin viimeisteli maalin kulmalta ottelun avausosuman. Aljaksei Protas lisäsi Capitalsin etumatkaa, kun kiekko meni kotijoukkueen Tony DeAngelon luistimesta maaliin.

Kolmannessa erässä Kotkaniemi laukoi kiekon ranteella yläkulmaan, ja Nino Niederreiter toi Hurricanesin tasoihin. Capitals karkasi kuitenkin voittoon, kun Dmitri Orlov ja John Carlson viimeistelivät päätösminuuteilla maalin mieheen. Orlovin maali syntyi ylivoimalla.

Hurricanesin Sebastian Aho ja Teuvo Teräväinen jäivät pisteittä.

Voitto oli Washingtonille kolmas perättäinen.

Toronto Maple Leafs pyyhki Anaheimissa jäätä isäntäjoukkue Ducksilla. Kanadalaisseuran onnistui tehdä ottelun toisessa ja kolmannessa erässä kaikkiaan viisi maalia. Otteluisännät saivat pelin aikana taululle vain yhden maalin.

Kahden pisteen kanssa kaukalosta poistuivat Toronton Alexander Kerfoot, William Nylander ja Michael Bunting. Kukin heistä otti maalin lisäksi yhden syöttöpisteen.

Neljännen voittonsa peräjälkeen ottanut Toronto on ollut tällä kaudella kovassa vedossa. Joukkueella on 23 ottelustaan 16 voittoa, ja se johtaa itäistä divisioonaa samoilla pisteillä olevan Washingtonin kanssa.

Washingtonin ja Toronton lisäksi vierasvoiton otti San Jose Sharks. Kalifornialaisseuraa isännöi Chicago Blackhawks. Isäntäjoukkue jäi ottelussa nollille.

Sharksin Timo Meier teki joukkueensa maaleista kummankin. Kumpaakin Meierin maalia oli avittamassa Logan Couture, joskin toista oli rakentamassa myös Rudolfs Balcers.

Bostonissa vieraissa ollut Vancouver Canucks puolestaan oli toisen erän jälkeen niskan päällä. Kanadalaisseura lähti päätöserään 2–1-johdossa.

Isäntäjoukkue Bruinsin Brad Marchand kuitenkin tasoitti tilanteen, kun erää oli takana vajaat yhdeksän minuuttia. Bostonin voiton ratkaisi David Pastrnak, jonka jäljiltä loppulukemiksi piirtyi 3–2.

Tappio oli jo neljäs perättäinen Vancouverille, jonka kausi on saanut vaisun startin. Seura on läntisen divisioonan häntäpäässä ja huonommilla pisteillä on ainoastaan Arizona Coyotes.

Kotikaukalossaan pelannut Minnesota Wild otti kolmannen perättäisen voittonsa. Hallitsevan mestarin Tampa Bay Lightningin kukistanut Minnesota päätti pelin lukemiin 4–2.

Ottelun maalitilin avasi Wild-hyökkääjä Nick Bjugstad, kun avauserää oli pelattu noin 11 minuuttia. Päätöserään mentiin 2–2-tasatilanteessa, mutta Minnesota nakutteli vielä kaksi maalia. Voittolukemat sinetöi Marcus Foligno, kun peliaikaa oli jäljellä alle 20 sekuntia.

Maalintekijöitä oli yhtä monta kuin maalejakin. Myös syöttövastuu jakautui tasaisesti, eikä yhdenkään pelaajan tilille kilahtanut ottelusta kahta tehopistettä.

Minnesota on ottanut 21 pelissään kaikkiaan 14 voittoa. Tampalla pelejä on takana yksi Minnesotaa vähemmän ja voittoja on kertynyt 12.

New Jersey Devils otti niin ikään kotivoiton. Paholaispartio kaatoi Philadelphia Flyersin maalein 5–2.

Ottelun kovin maalintekijä oli New Jerseyn Andreas Johnsson kahdella maalillaan. Johnsson ensimmäisen maali oli toisen erän ainokainen. Toisen kerran hän heilutti verkkoa päätöserän lopulla.

Johnsson otti samalla myös eniten tehopisteitä koko ottelussa. Maaliensa lisäksi hän osallistui joukkuetovereidensa Dougie Hamiltonin ja Jesper Brattin maalien rakentamiseen.

Philadelphialle ottelu oli jo kuudes ilman voittoa. Philadelphialle on alkukaudelta kirvonnut voittoja kahdeksan ja New Jerseylle yhdeksän.