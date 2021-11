Pori

Kesäkuun lopussa Mikael Kotkaniemen maailma mullistui. Arki ja kiire pysähtyivät hetkessä, kun hän kuuli karun diagnoosin. Kotkaniemellä todettiin poskisyöpä.

Lukon alle 20-vuotiaiden päävalmentajana pari kuukautta aiemmin aloittaneen miehen suunnitelmat räjähtivät kerralla palasiksi.

Kotkaniemellä oli todettu jo nuorena miehenä punajäkälä ja hänen poskessaan oli patti. Siitä otettiin tasaisesti myös koepaloja, mutta tulokset olivat aina negatiivisia. Patti reagoi joskus stressiin ja epäsäännöllisyyteen, mutta sen kanssa pystyi elämään ilman suuria ongelmia. Aina siihen asti, kun tieto syövästä muutti kaiken.

”Kyllä sen kuuleminen pysäytti elämän täydellisesti. Sitä oli elänyt vuosikausia eräänlaisessa arjen kuplassa. Se kupla puhkesi. Minulla meni sellainen mustavalkoinen filmi silmien edessä, jossa kävin läpi elämääni”, Kotkaniemi kertoo.

”Sitä mietti, että miten tästä kaikesta selviää. Vai selviääkö lainkaan. Nopeasti itselle tuli kuitenkin olo, että tämä asia hoidetaan kuntoon.”

Leikkaus oli 20. heinäkuuta.

52-vuotias Kotkaniemi kokee olevansa onnekas, että hän sai tiedon syövästä ennen kesälomien alkua. Tulosten selviäminen ei venynyt pidemmälle, ja leikkaus ehdittiin tehdä nopeasti. Syöpä ei myöskään ehtinyt levitä leukaluuhun asti.

Se oli elämän ja kuoleman kysymys.

Jääkiekkoyhteisöltä tullut tuki oli myös huomattavaa. Se sai kokeneen kiekkomiehen nöyräksi.

”Viestejä on tullut ja tulee edelleen todella paljon. Se on antanut uskomattoman voimavaran. Esimerkiksi syövän sairastanut Antti Törmänen (sveitsiläisjoukkue EHC Biel-Biennen nykyinen päävalmentaja ja vuoden 1995 maailmanmestarihyökkääjä) otti minuun yhteyttä ja sanoi olevansa apuna kaikin mahdollisin tavoin.”

”Törmänen kertoi minulle omista kokemuksistaan ja tuntemuksistaan hoitonsa aikana. Olemme olleet tiiviisti yhteydessä koko ajan. Se on auttanut minua erittäin paljon omassa taistelussani.”

Myös Lukon suuntaan hän jakaa ainoastaan kiitosta siitä tavasta, jolla Lukon seurajohtajat viestin vastaanottivat.

”Urheilujohtaja Kalle Sahlstedt ja valmennuspäällikkö Timo Elo hoitivat kaikki asiat viimeisen päälle. Minulle ei naristu mistään. Sanottiin, että hoida vain itsesi terveeksi, eikä millään työasialla ole mitään väliä. Vaikka sairausloma harmitti minua, kannustus helpotti oloa.”

Ikä: 52

Mikael Kotkaniemen äiti oli marraskuussa kuollut näyttelijä Kirsti Wallasvaara ja isä on teatteriohjaaja Pentti Kotkaniemi. Mikael Kotkaniemen pojat ovat NHL:ssä Carolina Hurricanesissa pelaava hyökkääjä Jesperi ja Ässien edustusjoukkueessakin urallaan pelannut maalivahti Kasperi.

Kotkaniemi oli omalla peliurallaan hyökkääjä ja pelasi muun muassa Ässissä. Valmentajana hän on voittanut Suomen mestaruuden Ässien kakkosvalmentajan roolissa vuonna 2013. Viime kauden päätteeksi hän voitti Suomi-sarjan mestaruuden Karhu HT:n päävalmentajana.

Tällä hetkellä hän on Lukon alle 20-vuotiaiden joukkueen päävalmentaja.

Itse leikkauksesta Kotkaniemi toipui noin puolitoista kuukautta.

”Toipuminen meni itse asiassa todella hyvin. Olin jo parin viikon päästä leikkauksen jälkeen katsomassa Lukon A-nuorten peliä paikan päällä, mutta vain katsomosta. Minulle oli tärkeää olla mukana siinä hommassa jollain tavalla.”

Leikkauksen jälkeen voimat riittivät myös liikkumiseen ja Kotkaniemelle rakkaan padelin pelaamiseen.

Pahin oli kuitenkin vielä edessä.

Elokuun lopussa Kotkaniemellä alkoivat seitsemän viikkoa kestävät sädehoidot.

”Siitä hommasta oli leikki kaukana. Ei sitä pysty kukaan edes kuvittelemaan, kuinka kokonaisvaltainen hoitomuoto se on. Sädehoito vei minusta voimat aika täydellisesti.”

Kotkaniemi oli ennen hoitojen alkamista erinomaisessa fyysisessä kunnossa. Hän jaksoi urheilla jopa sytostaattihoidon keskellä, koska lääkäreiden mukaan kaikesta liikkumisesta oli ainoastaan hyötyä.

”Kolme viikkoa jaksoin urheilla, mutta sitten voimat eivät enää riittäneet.”

Kuormaa ei helpottanut, että Kotkaniemi joutui käymään jokaisena arkipäivänä Turussa. Hän ajoi matkat pääasiassa itse, mutta kerran viikossa oleviin sytostaattihoitoihin hän meni taksilla.

”Olen urheilussa oppinut, että joka päivä on täysin oma kokonaisuutensa. Ajattelin kokonaisuuden niin, että hoidot olivat minun työni. Oma työpäiväni oli ajaa Turkuun ja takaisin.”

”Painoni putosi sädehoitojen aikana 14 kiloa. Käytännössä kaikki lihakset lähtivät pois. Se on aikamoinen setti tämän ikäiselle äijälle. Toipuminen on käynnissä edelleen. Todella pitkä matka tässä on vielä lähtöpisteeseen.”

Padel on Mikael Kotkaniemelle rakas harrastus. Sädehoidot pakottivat pitämään tauon lajista, mutta nyt hän on palannut takaisin padelin pariin. Tiistaina hän pelasi kolmannen kerran hoitojensa jälkeen. Paluupelissä voimat loppuivat 45 minuutissa, vaikka vuoro kesti puolitoista tuntia.

11. marraskuuta Kotkaniemeä kohtasi uusi vastoinkäyminen.

Hänen äitinsä, näyttelijä Kirsti Wallasvaara kuoli 78-vuotiaana.

Vaikka äiti oli sairastellut, eikä kuolema tullut kuin salama kirkkaalta taivaalta, aiheutti se luonnollisesti paljon tuntemuksia.

”Ei tuollaiseen ole ikinä valmis. Sairauksia hänellä oli ja niiden lopputuloskin oli tiedossa. Silti kun se hetki oikeasti tuli eteen, aika tyhjäksi mieli meni.

”Tämä vuosi on ollut minulle pysäyttävä. Niin sitä voisi parhaiten kuvailla.”

Monien huonojen uutisten keskellä henkinen jaksaminen on luonnollisesti ollut koetuksella. On vaikea olla joka päivä positiivinen, kun vastoinkäymiset ovat isoja.

”Olen ollut henkisesti aika vahva ja pystynyt pitämään pahimmat kauhukuvat pois mielestäni. Olen keskittynyt siihen, että eteenpäin pitää mennä päivä kerrallaan. Terveydenhoitoalalla työskentelevä vaimoni Kati on ollut tärkeä apu ja kannustaja päivittäisessä arjessa.”

Kotkaniemen alkuperäinen oletus oli, että hän palaa Lukon nuorten valmentajaksi pari kolme viikkoa sädehoitojen loppumisen jälkeen.

Toisin kävi.

”Se ei mennyt niin simppelisti kuin ennakkoon kaavailin. Kunto meni sen verran alas ja poskessa oli myös kipuja, että paluu venyi.”

”Nyt sädehoitojen loppumisesta on kulunut kuusi viikkoa ja edelleen tämä on voimien keräämistä. Minun on pakko ottaa esimerkiksi päivänokosia joka päivä.”

Lukon nuorten valmentajaksi Kotkaniemi palasi kuitenkin noin neljä viikkoa sädehoitojen loppumisen jälkeen. Se oli hänelle iso askel.

”Olen äärettömän iloinen, että olen saanut palata takaisin töihin. Se on antanut hirveästi energiaa. Vaimo sanoi, että olen ihan eri tyyppi nyt, kun olen taas saanut hypätä kunnolla mukaan kiekkoarkeen”, Kotkaniemi iloitsee.

Mikael Kotkaniemi kiittelee tuesta, jota hän on saanut jääkiekkoyhteisöstä. ”Vaikka jäällä ollaan joskus eri puolilla, niin selvästi kaikki ovat kaukalon ulkopuolella samaa perhettä”, Kotkaniemi kiitteli.

Mitä raskas aika on sitten opettanut Kotkaniemelle? Onko se muuttanut hänen ajatusmaailmaansa suuntaan tai toiseen?

”Iloitsen nyt pienemmistä asioista kuin aikaisemmin. Moniin juttuihin osaa suhtautua rennommin. Arjen pienet vastoinkäymiset eivät hetkauta enää samalla tavalla kuin joskus ennen.”

Kotkaniemen loppuvuoteen kuuluu Lukon nuorten valmennustehtävien lisäksi ensimmäinen lääkärikäynti hoitojen päättymisen jälkeen.

”Se on edessä parin viikon päästä. Niin tämä pitää ajatella, että kaikki otetaan vastaan, mitä elämä eteen heittää. Tulevaisuutta on mahdoton ennustaa.”

Mikael Kotkaniemi ei kertonut syövästä heti pojalleen Jesperille: ”Ei minun kuulu aiheuttaa heille mitään suurta draamaa”

Jesperi Kotkaniemi palasi heinäkuussa kotiin pitkän NHL-kauden jälkeen, kun hänen joukkueensa Montreal Canadiens oli hävinnyt Stanley Cupin finaaleissa Tampa Bay Lightningille. Silloin hänen isänsä Mikael tiesi jo oman syöpädiagnoosinsa tuloksen, mutta ei halunnut pilata poikansa kotiinpaluuta.

Hän piti tiedon salassa muutaman päivän.

”Vanhemman tehtävä on suojella omia lapsiaan. Ei minun kuulu aiheuttaa heille mitään suurta draamaa. Halusin antaa hänelle rauhallisen paluun takaisin kotiin raskaan kauden jälkeen”, Mikael Kotkaniemi sanoo.

Jesperillä oli kauden jälkeen edessä mielenkiintoiset ajat, kun hänen sopimuksensa Canadiensin kanssa oli katkolla. Tiedossa oli, etteivät sopimusneuvottelut suju ehkä aivan ongelmitta. Isä ja poika luonnollisesti keskustelivat tilanteesta.

”Päätös oli kuitenkin koko ajan Jesperin. Siihen en halunnut puuttua.”

Lopulta Carolina Hurricanes teki Kotkaniemelle hurjan 5,44 miljoonan euron offer sheet -tarjouksen, jonka Kotkaniemi hyväksyi. Se tarkoitti, että Canadiensin olisi vastattava samalla summalla tai siirto Carolinaan olisi selviö. Canadiens ei pystynyt tai halunnut tarjoukseen vastata.

”NHL:ssä kyse on bisneksestä. Niin seuroille kuin pelaajille. Siinä maailmassa asiat ovat yksinkertaisesti niin”, Kotkaniemi kertoo.

Miten Jesperi on isän tietojen mukaan viihtynyt uudessa seurassaan?

”Hän on viihtynyt todella hyvin huippujoukkueessa. Siellä on valmentajana Rod Brind’Amour, joka on reilu, rehti ja todella hyvä valmentaja. Hän sanoo asiat pelaajille suoraan eikä miehen tarvitse kovan pelaajauransa ansiosta paljon mielistellä.”, Kotkaniemi hymähtää.

”Brind’Amour on sellainen äijä, että hän sopisi varmasti hyvin Ässienkin valmentajaksi. Hänessä on porilaista luonnetta. Ehkä siksi Jesperikin on hänestä tykännyt.”

Kun sopimus Hurricanesiin varmistui, muuttui Jesperi Montrealissa samassa hetkessä vihatuksi pelaajaksi. Hurricanesin vieraillessa tällä kaudella Montrealissa, hän sai kylmän vastaanoton. Kannattajat buuasivat joka kerta, kun Kotkaniemi koski kiekkoon.

Millä mielin isä seurasi kyseistä ottelua?

”Ei se buuaaminen minua haitannut. Se kuuluu jääkiekkoon. Jepu pelasi yhden kauden parhaista peleistään ja teki maalinkin. Se kertoo jotain hänen luonteestaan, että tuollaisessa paikassa hän pystyi vain parantamaan tekemistään.

”Ehkä hänelle pitäisi buuata useammassakin pelissä, niin ei tiedä millaista tulosta se tuottaisi”, Kotkaniemi nauraa.