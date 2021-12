Suomen koripallomaajoukkue venyi sunnuntaina voittoon Kroatiasta MM-karsinnoissa.

Yksi pelaaja oli kuitenkin joukosta pois: kentällä ei nähty Juho Nenosta. Hänen tilallaan laiturina pelasi Hannes Pöllä.

Ottelua Espoon Metro-areenalla seurasi runsaat 5 000 katsojaa. Pelissä otettiin käyttöön koronapassi kahden päivän varoitusajalla.

Nenonen seurasi MM-karsintaa hotellihuoneessaan Helsingissä koronakaranteenissa, jonne hän sulkeutui viime perjantaina palattuaan joukkueen mukana MM-karsintojen avausottelusta Ruotsista.

”Pääsin matsin jälkeen nukkumaan vasta aamuneljältä. Herätessä minulla oli huono olo ja mittasin lämmön. Se oli 37,1. Varmuuden vuoksi tein pikatestin, josta tuli positiivinen tulos. Onneksi minulla oli Suomessa oma hotellihuone”, Nenonen kertoo HS:lle.

Päivällä Nenonen meni Helsingissä varsinaiseen koronatestiin, josta tuli myös positiivinen tulos. Olo tuntui heikolta ja kuume nousi 38:aan asteeseen.

”Sen koommin lämpöä ei ollut, mutta olo ei ole sataprosenttinen. Ääni on vähän painuksissa, ja kurkussa on limaa. Uskon, että tästä selvitään säikähdyksellä, mutta sairastuminen oli pieni järkytys.”

Hotellissa Nenonen oli karanteenissa maanantaihin asti, kun saatiin tietää, että myös hänen poikansa on kipeä. Tämän jälkeen Nenonen siirtyi kotikaranteeniin.

Nenonen joutuu olemaan karanteenissa ainakin kymmenen päivää. Karanteenin pituus määrittyy lopulta sen mukaan, miten pitkään hänellä on oireita.

Salon Vilppaan pelurilta jää väliin ensi lauantaina pelattava ottelu Korisliigaa johtavaa Kauhajoen Karhuja vastaan.

”Sen ottelun olisin halunnut pelata, kun se olisi ollut viime kevään finaalin uusinta.”

Vilppaan fysioterapeutin ohjeiden mukaan Nenonen saa harjoitella vasta, kun karanteeni on ohi.

”Rauhallinen paluu, kun oireet loppuvat. Sen jälkeen nousevalla rasituksella vähintään kaksi viikkoa harjoittelua ennen kuin on asiaa tosipeleihin.”

Mistä maajoukkueen laitahyökkääjä sitten sai koronatartunnan? Muut maajoukkuepelaajat on testattu, ja he ovat terveitä.

”Yksi mahdollisuus – ei tosin mitenkään varma – on, että sain tartunnan 8-kuukauden ikäiseltä pojaltamme. Hänellä oli ihoinfektio alkuviikosta ja kysyin joukkueemme valmennusjohdolta, saanko mennä pojan kanssa lääkäriin. Sain luvan ja menin. Noin pieneltä ei kuitenkaan tarkistettu koronaa, koska oireet eivät suoraan siihen viitanneet.”

”Pojan tulos tuli sunnuntaina, ja se oli positiivinen. Voi kuitenkin myös olla, että minä tartutin taudin hänelle. Lääkärin mukaan on mahdoton sanoa, kummalla se oli ensin.”

Nenonen saa olla karanteenissa kotonaan. Hänen puolisollaan ei ole koronaa, mutta hän on voinut altistua sille pojan kautta.

”Jos poika on saanut koronan minulta, minulla ei ole aavistustakaan, mistä minä olen sen saanut. En ole enää tartuttavimmallani, joten olen mieluummin kotona, kun on pieni toipilas. Voin olla äidille avuksi.”

Nenonen halusi kertoa tartunnastaan julkisesti, koska hän on huolissaan rokotuksiin liittyvästä keskustelusta. Hänet on itse rokotettu kahdesti.

”Keskustelu rokotuksista on polarisoitunut. Ei tarvitse mennä kovin syvälle sosiaalisen mediaan, kun siellä kohtaa kovaa syyllistämistä ja haukkumista niitä vastaan, joita ei ole rokotettu. Suurin osa rokottamattomista ei kuitenkaan ole rokotevastaisia, vaan syyt rokottamattomuuteen saattavat liittyä erilaisiin pelkoihin. Syyllistäminen ei auta ketään.”

”Rokotuksia antava äitini on kertonut, että monia ihmisiä pelottaa tosi paljon. He tärisevät rokotuksissa pelosta. Kun hain toisen rokotteen, minuakin jostain syystä jännitti, vaikka olin innoissani. Jännitti varmaan sen takia, kun tiesin, että rokotuksesta voi tulla sivuvaikutuksia. Jännitys ei ollut itseni kontrolloitavissa”, Nenonen kertoo tarinaansa.

Syyttelyn ja haukkumisen sijaan Nenonen haluaa omalla esimerkillään kannustaa ja rohkaista ihmisiä ottamaan rokotuksen.

”Ei voi tietää, kuinka vakava tauti minulle olisi tullut, jos minua ei olisi rokotettu. Nyt todennäköisesti selviän aika vähällä, mutta koetan löytää ymmärrystä ja malttia keskusteluun, ja rohkaista heitä, jotka eivät ole ottaneet rokotetta.”

Maajoukkueen toisen pelaajan Topias Palmin koko ura oli päättyä keväällä 2020 koronan takia. Italiassa pelanneelta Palmilta meni sairauden takia kaksi vuotta pilalle.

Palmi toipui koronasta ja sen jälkitaudeista Tampereella. Lokakuussa Tampereen Pyrintö ilmoitti tehneensä Palmin kanssa sopimuksen loppukaudeksi.

Palmi sai taudin ennen kuin rokotteita oli tarjolla.

”Topias oli paljon varoittava esimerkki vakavasta taudista. Olen itse koettanut noudattaa suurta varovaisuutta, vaikka on kaksi rokotetta. Se hyvä puoli tässä on, että nyt on pienempi mahdollisuus saada vakava tauti.”

Maajoukkueen päävalmentaja Henrik Dettmann on iloinen, että sunnuntain ottelu voitiin pelata ja että ottelussa oli paljon yleisöä. Tilanne olisi voinut olla toinenkin.

”Tautia on liikkeellä ja täytyy olla huolellinen. Oli onni, että meillä kaikilla oli kaksi rokotetta. Muuten sunnuntain peli olisi voinut jäädä pelaamatta”, Dettmann sanoo.

Kansainvälinen koripalloliitto vaatii pelaajilta koronatestit tai kaksi rokotetta.

”Ei voi olla mukana, jos ei hyväksy rokotetta. Vastuullisuus korostuu. Ollaan koko ajan oltu hyvin tarkkana. Juuri sen takia selvittiin vähän vähemmällä”, Dettmann sanoo.

Oikaisu: Topias Palmin ura oli päättyä koronan takia keväällä 2020, ei keväällä 2019.