Tero Heiska ei ole vain Vuoden manageri, vaan kymmenien vuosien manageri.

Vuoteen 2007 asti Heiska toimi Alajärven aikuislukion rehtorina, mutta sen jälkeen hän ei ole luokkahuoneisiin palannut. Urheilu vei lopullisesti mukanaan.

Kiinnostus managerointiin alkoi kuitenkin jo 1990-luvulla, kun Heiskaa pyydettiin tekemään yleisurheilijoiden sopimuksia Kuortaneen eliittikisoissa.

”Ensi kesänä on 30. kerta Kuortaneella”, Heiska sanoo.

Kesällä 2022 perinteisissä juhannuskisoissa urheillaan uudella tasolla, kun Kuortane nousi kansainvälisen yleisurheiluliiton luokittelussa Silver- eli hopeatasolle.

Tason nousun myötä Kuortane Games on Suomen toiseksi arvokkain kisa. Edellä on vain Turussa pidettävä Paavo Nurmi Games, joka on kultatason kilpailu

Ensimmäisiä Heiskan manageroimia yksilöurheilijoita olivat keihäänheittäjä Mikaela Ingeberg ja kuulantyönnön vuoden 2000 olympiavoittaja Arsi Harju. Siinä välissä ja myöhemminkin Heiska manageroi monia muita maaottelu- ja arvokisojen edustusurheilijoita.

Vuosi 2007 on Heiskalle kuitenkin tärkeä. Hänen nimikaimansa Tero Pitkämäki voitti silloin keihäänheiton maailmanmestaruuden.

Heiska alkoi hoitaa kaiken Pitkämäen taustatyön: kilpailukutsut, mainossopimukset, mediayhteydet ja tarvittaessa myös terveydenhuollon, jota olikin keihäänheittäjän kohdalla riittämiin.

”En tuntenut Teroa yhtään ennen ensimmäistä palaveriamme vuonna 2004”, Heiska muistaa.

Pitkämäki on jo siirtynyt valmennushommiin, mutta 66-vuotias Heiska jatkaa yhä urheilijoiden taustalla ja apuna.

Tero Heiska ja seiväshyppääjä Wilma Murto suunnittelemassa taktiikkaa Kuortaneen juhannuskisoissa 2016.

Vaikka Heiskan tallissa on useita urheilijoita, keihäänheittäjät ovat yhä isossa roolissa. Heistä tunnetuin on Johannes Vetter, jonka kilpailumanagerina Heiska on ollut vuoden.

Vetter on tämän vuoden paras keihäänheittäjä, vaikka hän epäonnistui Tokion olympiakisoissa.

Tokion stadionin Mondo-pinta oli tehty juoksijoille, eikä se kestänyt Vetterin tapaisten voimaheittäjien alla. Oli lähellä, ettei Vetter loukkaantunut pahasti.

Olympiakisojen jälkeen saksalainen voitti Timanttiliigan.

”Vetter kysyi vuosi sitten minua kisamanagerikseen. Ensin hän kierteli ja kaarteli, kyseli kaikenlaista, muttei saanut sanottua. Sitten minä kysyin, että mitä ajat takaa? Oli iso arvostus, että hän pyysi. Sovittiin, että katsotaan kesä 2021, ja jos hän on samaa mieltä vielä syksyllä, niin jatketaan”, Heiska kertoo sopimuksestaan Vetterin kanssa.

Heiska hoitaa myös vuoden 2012 Lontoon keihäskisan olympiavoittajan trinidadilaisen Keshorn Walcottin ja australialaisen naisheittäjän Kelsey-Lee Barberin ulkomaan kisat. Walcottin kanssa yhteistyö alkoi jo vuonna 2013 ja Berberin kanssa 2014.

Heiska junaili myös Antti Ruuskasen ulkomaan kisat ennen kuin pielavetinen lopetti uransa elokuussa. Samoin pituushyppääjä Kristian Pulli lähtee kisoihin Heiskan solmimilla sopimuksilla.

Yksittäisiä keihäänheiton kisasopimuksia Heiska tekee myös Oliver Helanderille ja Toni Kuuselalle.

Ensi kaudella Heiska hoitaa myös aitajuoksijoiden Reetta Hurskeen ja Elmo Lakan kisat. Seiväshyppääjä Wilma Murron ja seitsenottelija Miia Sillmanin kanssa Heiskalla on samanlaiset pestit kuin aikanaan Pitkämäen kanssa. Siihen kuuluvat kaikki asiat, eivät pelkät kisat.

Tuoreimman sopimuksensa Heiska teki 18 vuotta joulun alla täyttävän Ilona Monosen kanssa. Mononen voitti kesällä nuorten Euroopan mestaruuden 3 000 metrillä

”Ilona on minun arvioni mukaan Lasse Virénin jälkeen Suomen lahjakkain juoksija. Katsotaan muutaman vuoden päästä, miten arvio toteutuu”, Heiska sanoo.

Virén voitti kestävyysjuoksussa neljä olympiakultaa vuosina 1972–1976.

Paljon muitakin urheilijoita olisi tulossa, mutta Heiska joutuu yhä useammin sanomaan ei. Hän haluaa hoitaa urheilijoiden asioita kunnolla, ei vasemmalla kädellä.

”Se on harmittava tilanne. Aikaa on liian vähän. En millään pysty venymään ja rajat tulevat vastaan. Kilometrejä on tullut tähän asti niin paljon”, Heiska sanoo.

Yleisurheilukentillä Heiskalla on aina kaulassaan kamera. Hän on innokas valokuvauksen harrastaja ja näyttää mielellään ottamiaan kuvia.

Ilona Mononen voitti naisten 1 500 metrin juoksun Suomen mestaruuden elokuussa 2021.

Seinäjoella asuva Heiska on nimenomaan yleisurheilijoiden kisamanageri, mutta nyt talliin on liittynyt painija Arvi Savolainen.

”Vieraille lajeille olen sanonut kategorisesti, etten lähde. Se vaatisi muiden lajien tarkkaa sääntöjen opettelua ja tietämystä. Arville lupasin, kun minua kysyttiin. Pidimme Arvin kanssa kesällä kaksi pitkää istuntoa”, Heiska kertoo.

Urheilijatapaamisessa Heiska selvittää henkilön taustat ja motivaation. Usein tärkeintä on intuitio: millainen ensivaikutelma urheilijasta syntyy.

”Intuitiolla on paljon merkitystä, ja se luo näkökulmaa. Koen, että aistin herkästi asioita. Tykkään, että niistä uskalletaan puhua suoraan. Jos kemiat eivät kohtaa, kehotan urheilijaa kääntymään jonkun toisen puoleen. Se ei ole urheilijan vika, vaan vika on minussa.”

Tero Heiska lukee kännykästään onnitteluviestejä Tero Pitkämäelle yleisurheilun EM-kisoissa vuonna 2005 Göteborgissa. Pitkämäki voitti kisoissa keihäässä hopeaa. Pitkämäen vieressä hänen kumppaninsa Niina Kelo.

Palkkana Heiska saa ennalta sovitun provision, jonka lasketaan kisajärjestäjän urheilijalle maksamasta palkkiosta.

”Sopimuksista on paljon variaatioita, mutta minulle palkka on puhtaasti välityspalkkio. En ole koskaan laskuttanut ketään tehdyistä tunneista.”

Yleisurheilun kansainvälisillä kisamanagereilla pitää olla manageritutkinto ja 30 000 dollarin takuu tai saman summan kattava vakuutus. Takuumaksu turvaa urheilijan palkkasaatavan, jos manageri on maksukyvytön.

Heiskan ja toisen kansainvälisen suomalaismanagerin Jukka Härkösen ei tarvinnut suorittaa tutkintoa, kun se tuli pakolliseksi noin kymmenen vuotta sitten. Heiska ja Härkönen olivat tehneet hommia jo reilusti kauemmin.

”Tutkinto on hyvin tekninen ja laaja. Kaikki yrittäjät eivät ole saaneet sitä ollenkaan läpi”, Heiska sanoo.

Suomen Urheiluliiton huippu-urheilun valmennuspäälliköllä Tuomo Salosella on myös manageritutkinto.

Heiskan mukaan Suomessa on tarvetta osaavista kansainvälisen tason kisamanagereista.

”Härkönen on vetäytynyt eläkkeelle, ja Salosella on kiirettä liiton hommissa. Pari kolme manageria pitäisi saada lisää.”

Tero Heiska Timanttiliigan kisoissa Oslossa kesäkuussa 2014.

Suomen urheilumanageriyhdistys täyttää 15. joulukuuta kaksitoista vuotta. Yhdistykseen kuuluu noin 150 jäsentä.

Heiska sanoo arvostavansa valintaansa Vuoden manageriksi. Kun yhdistyksen toiminnanjohtaja Jukka Virtanen kysyi asiaa, Heiska luuli ensin, että häntä pyydetään jakamaan titteliä.

”Vaikken ole ollut paljon esillä, niin tämä on iso arvostus, kun se tulee kovimmalta porukalta. Tuntuu hyvältä. Samalla haluan esittää pahoitteluni urheilijoille, joiden toiveita en matkan varrella ole pystynyt täyttämään.”

Tero Heiskan työhuoneessaan kotonaan Seinäjoella.

