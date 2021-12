Jalkapalloilija Joni Kauko sanoo, että halusi ajatella tulevaisuuttaan, tyttöystäväänsä ja perhettään. Siksi hän lähti töihin Intiaan.

Miksi ihmeessä Huuhkajia edustanut Joni Kauko, 31, siirtyi Tanskasta viime kauden jälkeen Intiaan pelaamaan?

Jalkapalloilijan ura on lyhyt ja epävarma, mutta jalkapalloilijatkin hakevat urheilun työmarkkinoilta mahdollisuuksien mukaan samoja asioita kuin tavalliset palkansaajat: turvallisuutta, hyvää palkkaa, pitkiä lomia ja mielenkiintoisia työtehtäviä.

Kaukon kausi Intian Goalla kuulostaa kieltämättä eksoottiselta kokemukselta, mutta sen lisäksi hän sai paljon muuta.

”Mietin, että olen kymmenen viime vuotta pelannut Euroopassa. Lomat ovat olleet aika harvassa. Yleensä minulla on ollut kaksi viikkoa lomaa kesällä ja kolme talvella. Täällä on kausi niin paljon lyhyempi, että pääsen olemaan myös kotona [Suomessa] enemmän. Se vaikutti päätökseeni.”

Intiassa pelikausi kestää marraskuusta maaliskuun loppupuolelle.

”Halusin ajatella omaa tulevaisuuttani, tyttöystävääni ja perhettäni”, Kauko sanoo.

Toinen päätökseen vaikuttanut asia oli tietenkin raha.

Tutkimusten mukaan jalkapallon maailma muistuttaa yhä enemmän tavallisia työmarkkinoita. Jalkapalloilussa on kuitenkin myös piirteitä, joita ei löydä tavallisilta työmarkkinoilta.

Paderbornin yliopiston urheilutalouden professorin Bernd Frickin tutkimuksen mukaan urheilijoiden palkat riippuvat iän ja kokemuksen lisäksi sellaisista asioista kuin tehdyistä maaleista, pelaajan pelipaikasta kentällä ja jopa kuuluisuudesta, joka ilmenee vaikkapa Google-hakuina.

Eurooppalaista jalkapalloa tutkivan CIES-tutkimuslaitoksen mukaan jalkapalloseurojen rekrytointipolitiikkaan vaikuttavat yhä enemmän lyhyen aikavälin suunnitelmat.

”Alati pirstoutuneemmassa ja spekulatiivisemmassa kontekstissa omistajilla ja johtajilla on taipumus optimoida taloudellisia tuottoja pelaajasiirtomarkkinoilla urheilullisten näkökohtien kustannuksella”, CIES totesi vuoden 2018 analyysissään jalkapalloilijoiden työmarkkinoista.

Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että nuoruus on valttia jalkapallon eurooppalaisilla työmarkkinoilla. Yhtälö ei ole helpoin yli 30-vuotiaalle pelaajalle.

”Miten sen nyt sanoisi. Olisi varmaan aika paljon pitänyt tapahtua, että olisin voinut päästä Euroopassa tällaisille palkoille”, Joni Kauko sanoo.

” Tämä tuntui hyvältä vaihtoehdolta elämäntilanteeni huomioon ottaen.”

” ”Ei heidän ole mitään järkeä lähteä täältä.”

Joni Kauko lokakuussa 2019 Turussa seuraavan vuoden jalkapallon EM-kisojen karsintaottelussa Suomi–Armenia.

Intian Superliigassa pelaava ATK Mohun Bagan halusi Kaukon jo pari vuotta sitten, mutta silloin tanskalaisseura Esbjerg ei ollut valmis myymään tai lainaamaan hyvin pärjännyttä pelaajaansa.

Kun Kaukon sopimus oli päättymässä Tanskassa, hän oli valmis solmimaan kahden vuoden sopimuksen Intiaan. Tanskassa Kauko oli tavallaan rivipelaaja, mutta Intiassa hän on tähtipelaajan statuksella.

Intialaismedian mukaan ATK Mohun Baganin parhaiten palkatut pelaajat ansaitsevat satojatuhansia Yhdysvaltain dollareita kaudesta, ja Kauko on siinä kastissa.

Parhaat intialaisetkin pelaajat saavat hyvää palkkaa. Kauko arvelee sitä yhdeksi syyksi, ettei intialaisia pelaajia juuri nähdä Euroopassa.

”Ei heidän ole mitään järkeä lähteä täältä.”

Intian Superliigassa kullakin joukkueella saa olla ottelun kokoonpanossa neljä ulkomaista pelaajaa.

ATK Mohun Baganin muita tähtipelaajia ovat esimerkiksi ranskalainen Hugo Boumous, joka tuli Ranskan toiselta sarjatasolta, espanjalainen Tiri, joka pelasi Espanjan kolmannella sarjatasolla ennen siirtoaan, ja pohjoisirlantilainen Carl McHugh, joka siirtyi Skotlannin liigasta. Euroopassa he eivät olleet tähtiä, mutta Intiassa on toisin.

Kun liiga perustettiin vuonna 2014, sarjassa nähtiin entisiä huippupelaajia, kuten Robert Pirès, David Trezeguet, David James ja Fredrik Ljungberg.

Kaukon mukaan on selvää, että ulkomaiset pelaajat tekevät suurimmat erot joukkueiden välillä. Paikallisilla pelaajilla ei ole samanlaista taktista koulutusta kuin eurooppalaisilla.

”Näkee peleissä hienojakin suorituksia, mutta kokonaisuudessaan se on enemmän sellaista päädystä päätyyn -peliä.”

ATK Mohun Bagan aloitti kautensa kahdella voitolla, ja Kauko pelasi kummassakin ottelussa. Toisessa ottelussa Kaukolle merkittiin syöttö toiseen maaliin, kun Mohun Bagan voitti East Bengalin 3–0. Kumpikin seura on kotoisin Itä-Intian Kolkatasta, ja ottelu oli siis paikalliskamppailu, joka pelattiin nyt maan toisella laidalla.

” ”Opiskelen hindiä eli yleiskieltä, jota kaikki puhuvat.”

Kaukolla oli ajatuksena tutustua kahden kauden pestinsä aikana Intiaan ja paikalliseen elämään. Koronatilanteen takia kaikki yksitoista joukkuetta elävät kuitenkin omissa kuplissaan hotelleissa ja ottelut pelataan muutamalla stadionilla rannoistaan kuuluisalla Goan alueella. Yleisöä ei ole, kuten ei ollut viime kaudellakaan.

Joukkue joutuu koronatesteihin joka päivä, eikä hotellilta saa liikkua muualle kuin harjoituksiin ja otteluihin.

”Kyllä tämä menee ihan hyvin. Ei ole vielä tullut hotellikuolemaa. Tietyllä tavalla korona-aikaan on tottunut. Meidän ammatissamme on koko ajan päällä jonkinlainen kupla. Olemme koettaneet keksiä kaikenlaista tekemistä. Pelaamme korttia ja vietämme aikaa yhdessä.”

Kauko kertoo ottaneensa paikallisen opettajan, jolta hän saa hindin kielen opetusta.

”Hän on opettanut kieltä ja kertonut vinkkejä ruoasta ja kulttuurista. Siten olen myös saanut käsitystä koko maasta. Opiskelen hindiä eli yleiskieltä, jota kaikki puhuvat.”

Kauko kertoo, että kieli on vaikea mutta hän on oppinut hieman perusasioita.

"Yritän kuunnella, mitä joukkuekaverit puhuvat. Ruokailuissa saattaa olla vaikea saada kiinni joidenkin puheesta, jos he puhuvat oman alueensa kieltä. Kaikki puhuvat muuten englantia.”

Paikallisten pelaajien ystävällisyys on tehnyt Kaukoon vaikutuksen.

”Kunnioitus toisia kohtaan on tärkeää, sen olen huomannut. Minulla ei ole ollut mitään ongelmia sopeutua joukkueeseen. Olisi voinut kuvitella, että se olisi ollut vaikeampaakin.”

Kauko sanoo ymmärtäneensä, että monet joukkueen pelaajat ovat varttuneet melko huonoissa oloissa.

”Vaikka joillain pelaajilla ei taitotaso olekaan samanlainen kuin ulkomaisilla, he antavat silti kaikkensa. He ymmärtävät, että ovat hyvässä asemassa, kun ovat päässeet tällaiseen tilanteeseen elämässään. He osaavat myös arvostaa sitä.”

” ”Ajattelen, että pystyn vielä pelaamaan 6–7 vuotta ammatikseni.”

Joni Kauko puski pallon pois Armenian ulottuvilta lokakuussa 2019.

KAuko sanoo haluavansa ottaa kaiken irti Intian-ajastaan.

”Suunnitelmanani on palata jossain vaiheessa Suomeen. Jos Inter Turku minut huolii silloin, päättäisin urani joukkueessa, josta kaikki alkoi. Se tuntuu aika hyvältä suunnitelmalta.”

Kauko sanoo, ettei hänellä ole mitään kiirettä lopettaa pelaamista. Hän toivoo pääsevänsä ensi kaudella näkemään enemmän Intiaa ja myös Mohun Baganin oman stadionin Kolkatassa.

”Ajattelen, että pystyn vielä pelaamaan 6–7 vuotta ammatikseni. Jos kaikki menee hyvin täällä ja tuntuu hyvältä, miksi en jäisi pidemmäksikin aikaa.”

Jalkapallomaajoukkueeseen voi olla hyvinkin vaikea päästä takaisin Kaukon nykyisestä liigasta. Hän sanoo itse, ettei ole sulkenut ovia takanaan.

”Se on sitten eri asia, suljetaanko minulta ovia. Juttelin tästä Riven [Huuhkajien päävalmentaja Markku Kanerva] kanssa paljon ennen siirtoa. Kerroin olevani aina käytettävissä, kun on tarvetta.”