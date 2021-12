Kaksinkertainen maailmanmestari Savonen kuuluu Suomen kärkipuolustajiin.

Suomen salibandymaajoukkueen valmentaja Petteri Nykky joutuu täydentämään joukkuettaan vain kaksi päivää ennen MM-kotikisojen alkua.

Tampereen Classicin puolustaja Krister Savonen, 27, joutuu jäämään pois Helsingin MM-turnauksesta, sillä hän ei ole toipunut täysin syyskuun lopulla F-liigan ottelussa saamastaan aivotärähdyksestä.

Savonen loukkasi päänsä törmättyään Tapiolan urheiluhallin rakenteisiin F-liigan ottelussa Espoon Oilersia vastaan.

Menetys on maajoukkueelle merkittävä. Kaksinkertainen maailmanmestari Savonen kuuluu Suomen kärkipuolustajiin.

”Vaikeaa aikaa tämä on ollut. Olen tehnyt töitä näiden kisojen eteen jo monta vuotta. Kaikki kivet on nyt käännetty kuntoutumisen osalta – en päässyt pelikuntoon”, Savonen kommentoi Salibandyliiton tiedotteessa.

”Tottakai harmittaa, mutta sille ei voi mitään. On kuitenkin sellaisista asioista kyse, ettei viitsi lähteä terveyden kanssa leikkimään.”

Päävalmentaja Nykky odotti Savosta mukaan viimeiseen saakka.

Savonen ei lähtenyt mukaan Espanjaan maajoukkueen viimeistelyleirille, vaan jäi kotiin kuntouttamaan itseään.

”Valitettavasti aika tuli hänen kohdallaan vastaan. Harmittaa tottakai hänen puolestaan valtavasti. Kaveri on varmaan edellisissä kotikisoissa (2010) katsonut, että tuonne pitää joskus päästä pelaamaan, mutta nyt kävi valitettavasti näin”, Nykky kommentoi.

Suomi kohtaa MM-kisojen avausottelussaan perjantaina Tanskan Helsingin Jäähallissa.

Savosen tavoitteena on palata mahdollisimman pian liiga- ja maajoukkuepeleihin. Tukena kuntoutuksessa on urheilun huippulääkäreitä ja -asiantuntijoita, joilla on kokemusta vastaavista loukkaantumisista.

Savosen tilalle kisajoukkueeseen tullaan nimeämään toinen pelaaja, kunhan yksityiskohdat saadaan sovittua ja selvitettyä.

Ennalta nimettyjen varapelaajien listalla on puolustajista Otto Lehkosuo (Westend Indians), Jesperi Lindfors (Esport Oilers) ja Eemeli Akola (Classic).

