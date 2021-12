Salibandymaajoukkueen apuvalmentaja Mika Kohonen kommentoi salakuvauskohua Latvia-ottelun jälkeen.

Suomen salibandymaajoukkue ei häkeltynyt lauantaina Ruotsista kantautuneista huijaussyytöksistä vaan hoiti viimeisenkin alkulohko-ottelunsa voitokkaasti.

Latvia kaatui kankean alun jälkeen maalein 7–2. Suomi etenee lohkovoittajana suoraan puolivälieriin, jotka pelataan keskiviikkona. Vastustaja selviää myöhemmin.

Ruotsin yleisradioyhtiö SVT uutisoi lauantaina, että Ruotsin maajoukkue epäilee Suomen joukkuetta vakoilusta. Länsinaapurissa kerrotaan suomalaisten kuvanneen Ruotsin perjantaisia harjoituksia luvatta.

Kansainvälinen salibandyliitto IFF tutkii asiaa.

Suomen maajoukkueen apuvalmentaja Mika Kohonen kertoi Latvia-ottelun jälkeen, mistä salakuvausepisodissa oli kyse. Kentän laidalla oli ollut kamera, mutta ei Suomen joukkueen tuomana.

”Tänään selvisi, että se oli mattoasennusryhmän kamera mainoksia ja muita varten. Siellä oli Gopro-kamera, kun laitetaan mainoksia ja mattoa kohdalleen. Se oli ollut siellä nurkassa, eikä ollut edes virrat päällä”, Kohonen sanoi.

Mika Kohonen kummasteli Ruotsin syytöksiä.

Ruotsin syytökset otettiin maajoukkueen kopissa huumorilla.

”Hyvät naurut me saatiin. Paljon on uran aikana tullut nähtyä ja nyt tuli tämäkin koettua”, Kohonen virnuili.

”Elokuusta lähtien Ruotsi on yrittänyt systemaattisesti räyhätä ja manipuloida tuomareita. Kai tämä on sitten jonkunlaista psykologista sodankäyntiä. En vain ymmärrä, mitä hyötyä tästä on. Tai sitten niitä vain jännittää.”

Kohonen ihmetteli, mitä Suomi olisi edes Ruotsin aamutreeneistä kameran avulla selvittänyt. Pelipäivän aamuna joukkueet harvoin hiovat kuvioitaan.

”Siellä oli varmaan muutama kierto, jossa otetaan pieni hiki ja sitten venytellään. Kai siellä oli sitten jotain niin helkkarin hyviä uusia venytysliikkeitä, että he pelkäsivät.”

Latviaa vastaan Suomi vaihtoi maalivahdiksi Joonas Kaltiaisen, jolle ottelu oli ensimmäinen MM-tasolla.

Kaltiainen sai otteluun pahimman mahdollisen alun, kun Latvian Armands Savins piiskasi pallon vapaalyöntikuviosta ylänurkkaan jo 28 sekunnin pelin jälkeen.

Latvian johtoasema kesti peräti 17 minuuttia. Joukkue roikkui mukana tiiviillä puolustuspelillä, vaikka sen omat hyökkäykset tyssäsivätkin nopeasti kömpelöön pallonkäsittelyyn.

Oli silti vain ajan kysymys, milloin pato murtuisi ja Suomi onnistuisi. Lopulta Rasmus Kainulainen ja Ville Lastikka veivät kotijoukkueen 2–1-johdossa tauolle.

Toisen erän alkajaisiksi Suomi nukahti taas vapaalyöntitilanteessa, ja Edgars Purins toi Latvian jälleen tasoihin. Vieraiden taistelu kesti yhteensä puoli tuntia, jonka jälkeen Suomi meni menojaan.

Latvian vaihtopenkillä nautittiin silti yhä pienistä onnistumisista. Kun Janis Ragovskis ryösti läpiajossa olleen Lastikan ja Janis Salcevics pysäytti kaksi rangaistuslaukausta, penkillä iloittiin aidosti.

Suomen parhaat pistemiehet ottelussa olivat kaksi maalia tehneet Sami Johansson ja Justus Kainulainen sekä kaksi syöttöpistettä kerännyt Mikko Hautaniemi.

Ottelua seurasi Helsingin jäähallissa 2 307 katsojaa.