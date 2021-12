Kaasu pohjassa katuradalla – tällainen on Saudi-Arabian uusi F1-näyttämö, jolla Lewis Hamiltonin mestaruusputki voi katketa

F1-kauden toiseksi viimeinen osakilpailu ajetaan tulevana viikonloppuna.

Formula 1 -kauden toiseksi viimeinen osakilpailu ajetaan sunnuntaina Saudi-Arabian Jeddahissa, ja panoksena on maailmanmestaruus.

Red Bullin Max Verstappen johtaa MM-sarjaa kahdeksan pisteen erolla ennen Lewis Hamiltonia, joten Verstappen varmistaa uransa ensimmäisen mestaruuden ensimmäistä kertaa ajettavalla radalla. Samalla katkeaisi Hamiltonin neljän mestaruuden putki.

Millainen sitten on Jeddah Corniche Circuit -nimeä kantava rata?

Kyseessä on F1-sarjan nopein ja pisin katurata, jolla on mittaa peräti 6 175 metriä. Kaikista F1-kauden radoista vain Belgian Spa on 800 metriä pidempi.

Radalla ajetaan arvioiden mukaan peräti 79 prosenttia ajasta kaasu pohjassa. Huippunopeudeksi on arvioitu yli 320 kilometriä tunnissa ja keskinopeudeksi 250 kilometriä tunnissa. Vain Italian Monzassa keskinopeus on suurempi.

Suoraa riittää Jeddahin radalla.

Turva-alueet ovat erittäin pienet Jeddahin mutkissa.

Kilpailussa ajetaan 50 kierrosta. Yhden kierroksen kestoksi arvioidaan aika-ajoissa 1.27–1.28 ja kilpailussa noin 1.34. Näin ollen kilpailu kestää ilman ongelmia selvästi alle 1,5 tuntia.

Radalla on todella vähän ohituspaikkoja, ja paras paikka on pääsuoran päätteeksi ensimmäisessä mutkassa. Näin ollen aika-ajojen merkitys korostuu.

Samaten äärimmäisen tärkeää on ajamisen virheettömyys, sillä turva-alueita ei käytännössä ole, vaan ajovirhe tarkoittaa suurella todennäköisyydellä osumista betoniaitaan.

Verstappen voi varmistaa maailmanmestaruuden seuraavilla tavoilla:

1. Hän voittaa ja ajaa nopeimman kierroksen, ja Hamilton on korkeintaan kuudes.

2. Hän voittaa, ja Hamilton on seitsemäs tai huonompi.

3. Hän on toinen ja ajaa nopeimman kierroksen, ja Hamilton on korkeintaan kymmenes.

4. Hän on toinen, ja Hamilton jää ilman pisteitä.

